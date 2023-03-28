В Роскосмосе раскрыли основные возможности будущей ракеты-носителя «Корона»

Российская многоразовая одноступенчатая ракета-носитель «Корона» позволит доставлять груз на орбиту и возвращать его обратно, заявили в пресс-службе государственной корпорации Роскосмос.

Во вторник на совещании в ГРЦ имени академика Макеева обсуждалась научно-исследовательская работа по подтверждению ключевых технологий проекта, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Роскосмоса.

В ходе докладов были озвучены ключевые конструктивные решения, проектный облик основных частей ракеты, планируемые работы по подтверждению технологий и созданию макетов и моделей.

Главным преимуществом ракеты должна стать низкая стоимость выведения полезной нагрузки за счет многоразовости системы, высокие темпы пусков, способность возврата грузов с орбиты в объемах, сопоставимых с массой выведения, и дозаправка и ремонт объектов на орбите.

Гендиректор ГРЦ Макеева Владимир Дегтярь заявлял в феврале, что планируемая кратность применения такой ракеты должна составить до 100 раз.