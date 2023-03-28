МОК запретил болельщикам России и Белоруссии использовать флаги на стадионах

На соревнованиях под эгидой международных федераций запрещена демонстрация флагов России и Белоруссии, соответствующее решение вынес Международный олимпийский комитет (МОК).

Запрет относится как к современным флагам обеих стран, так и к «историческим», заявили в пресс-службе МОК, передает ТАСС.

Такие флаги запрещены на любых официальных мероприятиях или аренах, контролируемых международными федерациями и/или организациями. Запрет касается и болельщиков.

Для обозначения символики индивидуальных нейтральных атлетов нужно использовать «нейтральный флаг». При этом международные федерации и организаторы должны убедиться, что зрители предупреждены о запрете приносить символику, ассоциирующуюся с Россией и Белоруссией.

Ранее во вторник президент МОК Томас Бах заявил, что комитет позже примет решение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.