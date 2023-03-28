Стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки

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28 марта, вторник | Последнее обновление — 10:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
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Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить.
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Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни.
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Все это время мы пытались либо встроиться в Запад, либо получить от него гарантии безопасности. Однако эта стратегия не работает. Пока существует «цивилизация исключительных», ни один народ мира не будет жить в безопасности.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки
Пушилин: Силы России улучшили позиции у Авдеевки, ВС Украины оказались в критической ситуации
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Врио главы ДНР Денис Пушилин отметил улучшение российских позиций на Авдеевском направлении, оценив положение украинских вооруженных сил как критическое.
Пушилин отметил, что продолжается улучшение позиций ВС России, при этом, по словам самих боевиков, которые находятся в Авдеевке, их ситуация критическая, передает ТАСС.
Как рассказал Пушили, российские силы практически полностью зачистили промзону на территории Артемовского завода по обработке цветных металлов (АЗОМ) в Артемовске.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» создали невыносимые условия, чтобы противник даже аккуратно пытался подвезти БК, резервы, вывезти раненых, потому что все дороги простреливаются. Пушилин добавил, что в самом Артемовске важным было на самом заводе (АЗОМ) зачистить промзону, «практически уже можно об этом говорить, ребята добивают боевиков, но это одиночные группы».
Он добавил, что украинские военные переместились в административные здания, расположенные за АЗОМ.
Ранее местный житель рассказал, что в Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали.
Зеленскому запретили брать шоколад у Беара Гриллза
The Telegraph: Зеленскому запретили брать шоколад у британского ведущего Гриллса «из-за угрозы отравления»
Президент Украины Владимир Зеленский отказался угоститься шоколадом, предложенным ему британским телеведущим и путешественником Эдвардом Майклом Гриллсом (телевизионный псевдоним – Беар Гриллз), испугавшись, что его отравят, пишет газета Telegraph.
Эксперт по выживанию Гриллс приехал снимать документальный фильм на Украину, где встретился с Зеленским, и предложил ему кусочек шоколада, передает РИА «Новости».
The Telegraph пишет, что служба безопасности президента Украины оказалась недовольна предложением и не разрешила Зеленскому взять шоколад из-за опасений, что Гриллс «может его убить». Сам ведущий отнесся с пониманием к запрету охраны.
Ранее в Кремле назвали «полной чушью» сообщения о том, что президент России Владимир Путин якобы поручил Кадырову ликвидировать Зеленского.
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 620 военнослужащих и наемников
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Ударами армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике ВСУ возле Синьковки, Двуречной, Кисловки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника за последние сутки составили до 65 военнослужащих, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная гаубица «Акация» и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с пунктами Невское ЛНР, Григоровка и Ямполовка Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы более 85 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за минувшие сутки составили более 400 военнослужащих и наемников, четыре бронемашины, четыре пикапа, машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от Владимировки и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Щербаков Запорожской области. Потери противника на этих направлениях составили до 40 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за прошедшие сутки ликвидированы порядка 30 военнослужащих и одна самоходная гаубица «Гвоздика», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 93 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах. Под Берестовым Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады теробороны.
Средствами ПВО рядом с Темировкой Запорожской области сбит Ми-8 воздушных сил Украины. Уничтожены 13 украинских беспилотников поблизости от пунктов Рубежное, Кременная, Голиково ЛНР, Новый Свет, Марьинка, Ольгинка ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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Бердичевский: Авдеевке уготована судьба Мариуполя
Депутат ДНР Бердичевский: Жители Авдеевки настроены пророссийски
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Жители Авдеевки делятся с ВС РФ данными о местоположении техники и живой силы противника. Однако очевидно, что просто так ВСУ оставлять позиции не собираются, и город ждет судьба Мариуполя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что Киев начал эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки.
«Сейчас в Авдеевке наши силы активно уничтожают укрепрайоны, выстроенные противником. Работают тяжелые огнеметные системы залпового огня «Солнцепек». ВСУ, судя по всему, город покидать не собираются. Так что не исключаю, что населенному пункту уготована судьба Мариуполя», – рассказывает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Жители, которые еще остались в Авдеевке, настроены пророссийски. Они регулярно делятся с нами данными о передвижении техники ВСУ, а также о сосредоточениях живой силы противника. В связи с этим украинские власти отключают мобильную связь в городе и начинают выводить оттуда коммунальные службы», – акцентирует собеседник.
«Украина осознает, что населенный пункт уже ей не подвластен. Логика президента Зеленского проста – если территория в скором времени перейдет под контроль России, зачем там хоть что-то делать. При этом отмечу, что Артемовск и Авдеевка сейчас являются чуть ли не самыми горячими точками на Донецком направлении», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно, что украинские власти начали эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки. Об этом сообщил украинский мэр Виталий Барабаш. Он также порекомендовал оставшимся жителям поскорее покинуть город. При этом политик предупредил население о планах отключения мобильной связи в населенном пункте.
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что близ Авдеевки ведется работа по опыту Соледара и Артемовска – по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе. По его мнению, ВСУ рискуют попасть в оперативное окружение.
В пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения добились ряда успехов на Авдеевском направлении. В настоящий момент войска РФ продвигаются к населенному пункту с разных сторон. При этом он отметил, что противник «продолжает упираться и перебрасывать резервы».
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Историк провел параллель между СВО и присоединением Правобережной Украины при Екатерине II
Историк Макушин: Россия в ходе СВО решает на Украине те же задачи, что и Екатерина II в свое время
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Россия в ходе СВО решает те задачи по защите людей от западного давления, которые в свое время решала Екатерина II. Причем в обоих случаях на острие создания этих проблем находилась Польша. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал историк Александр Макушин. 230 лет назад, 27 марта 1793 года был оглашен манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.
«Сегодня, как и во времена Екатерины II, земли Правобережной Украины, в том числе Киев, подвергаются длительной гибридной оккупации. Запад навязывает им чуждые ценности. А потомки польской шляхты по-прежнему являются острием этого процесса», – рассказал Александр Макушин, член ассоциации историков Союзного государства, эксперт РВИО.
«В Речи Посполитой было очень жестокое отношение к православному населению. Положение польского холопа было значительно хуже, чем крепостного в Российской империи. В тогдашней Польше он был бесправным инструментом и «быдлом». Схожий статус был у римских рабов», – сказал собеседник.
«Польская шляхта – это принявшие католицизм потомки дружины, бояр, которые сменили веру, идя на поводу у польской знати. Шляхта стала ориентироваться на Францию, сама Польша утратила свою государственность. Она отказалась вести политику, учитывающую интересы России, Пруссии, Австро-Венгрии, которые были гарантами сохранения остатков Речи Посполитой», – напомнил ученый.
«В итоге Пруссия и Австро-Венгрия стали инициаторами раздела Речи Посполитой. Там начались антисемитские погромы, а положение православных еще больше ухудшилось. В результате, чтобы спасти местных жителей и сохранить православие, Екатерина тоже согласилась на раздел Речи Посполитой», – рассказал собеседник.
«В итоге Россия пришла на эти земли. Решение императрицы позволило установить на Правобережной Украине межконфессиональный и межнациональный мир. Россия обеспечила экономическое и культурное развитие этого региона», – отметил эксперт.
«Аналогичное восстановление регионов мы видим и сейчас, имея в виду возвращение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. А на Правобережье снова осуществляется давление на тех, кто с симпатией относится к Москве. Параллельно с этим происходят гонения на братию Киев-Печерской лавры. Мы не можем на это закрыть глаза», – резюмировал собеседник.
Напомним, 27 марта 1793 года был оглашен манифест о присоединении к России земель Речи Посполитой – Правобережной Украины. Крайней северо-западной точкой, от которой прочерчивалась новая граница, было селение Друя на левом берегу Западной Двины. Ныне это пограничный поселок Витебской области Белоруссии.
Далее линия шла по границе Виленского воеводства вплоть до Пинска, затем она разделила Волынь, проходя в районе Ровно, и шла вдоль границы Галиции по реке Збруч до ее впадения в Днестр. Юго-западной оконечностью этой линии был пограничный пункт Егорлык (сейчас – село Ягорлык Дубоссарского района Приднестровья).
Согласно манифесту, местным жителям гарантировалась полная свобода вероисповедания и соблюдение прав собственности, а также равноправие со всеми остальными подданными империи в соответствии с их сословным статусом. В апреле Екатерина издала указ об образовании трех новых губерний: Минской, Изяславской и Брацлавской.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Польша покусилась на результаты Переяславской рады.
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В США заявили об отсутствии у Украины сил для наступления в стиле НАТО
WSJ: Киев не сможет начать бомбардировку России в стиле НАТО
Украина не сможет начать массированную атаку самолетами и ракетами в стиле НАТО, несмотря на обучение военных и поставки западной техники, сообщает американская газета The Wall Street Journal.
Авторы статьи утверждают, что Украина не сможет массированно атаковать самолетами и ракетами Россию. По словам подполковника США в отставке Джона Нагла, ВСУ ограничены количеством истребителей и боевых вертолетов, Киев не будет использовать их в лобовой атаке, передает Ura.ru.
Издание предполагает, что Украина, скорее всего, будет наносить высокоточный удар артиллерией и ракетами дальнего базирования. ВСУ располагает M142 Himars и M270, которые могут стрелять фугасными снарядами на расстояние до 80 км, а наводить на объект поражения поможет спутниковая навигация. После артиллерийских ударов будет наступление пехоты, считает автор материала.
Ранее в Минобороны Украины потребовали от СМИ не обсуждать контрнаступление ВСУ.
До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Рогов: Украинская власть пытается настроить запорожцев против России
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Чем более пророссийски настроены жители территорий, подконтрольных Украине, тем активнее и жестче там идет мобилизация в ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно об обстреле ВСУ Мелитополя, а также об усилении репрессий в Запорожье.
«Сегодня утром по Мелитополю были нанесены удары управляемыми ракетами, часть из них была отбита нашими силами ПВО. Но, к сожалению, есть разрушения», – сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В частности, прилетело в здание колледжа, четыре человека пострадали. Сейчас все учащиеся эвакуированы, обеспечены питанием, с ними работают медики и психологи. Еще один прилет был в районе Авиагородка, повреждено здание, пострадавших, к счастью, на данный момент нет», – уточнил он.
Оценивая обстановку в той части региона, которая сегодня находится под контролем украинских властей, Рогов отметил, что «Украина прекрасно понимает, что уровень лояльности минимален». «Это подтверждалось данными социологии еще в 2014 году во время так называемой антитеррористической операции против жителей Донбасса», – продолжил он.
«В настоящее время жители подконтрольной украинской власти части Запорожской области – одни из самых пострадавших от мобилизации. Их старательно отправляют на убой, загоняют в местную территориальную оборону абсолютно всех. Причем их выставляют на первые линии, чтобы дальше выставить подразделения, например, из Ивано-Франковской и других западных областей, а также боевиков националистических батальонов», – добавил собеседник.
«По имеющимся у меня сведениям, в девятой горбольнице уже чуть ли ни целое отделение занимают раненые и искалеченные запорожцы, которые не захотели быть пушечным мясом или выполнять преступные приказы руководства ВСУ. Каратели зверски их пытали, стреляли в них, творили самые разные бесчинства», – отметил он.
«Кроме того, на днях в городе Гуляйполе, близ передовой, после очередного насилия со стороны боевиков ВСУ, один из местных жителей в драке забрал автомат, пристрелил обидчика и еще троих военных ранил. Сразу после этого в СМИ стали разгонять информацию о том, что этот человек был пьяным, настроенным пророссийски, и зверски убил доблестных военнослужащих. Хотя, на самом деле, это совсем не так», – напомнил Рогов.
«В областном центре региона, контролируемом Украиной, заминированы мосты и Днепрогэс. Запорожье кишит иностранными наемниками и боевиками с Западной Украины. Им отданы десятки объектов гражданской инфраструктуры, в том числе Центральная горбольница. Местных жителей фактически лишают медицинской помощи и других социальных услуг», – рассказал собеседник.
«Город постоянно держат в страхе и терроре. Системы ПВО работают непосредственно в городе, в нарушение всех правил дислокации. Они защищают места расположения бойцов иностранного легиона и военные склады. Трагедии с участием украинской ПВО происходят регулярно: ракеты сбиваются с цели, попадают в жилые дома и другие гражданские объекты», – добавил он.
«В офисе Зеленского выбрали такую стратегию, чтобы как можно больше пострадавших от конфликта было именно на пророссийских территориях. Причем речь же идет не только о самих мобилизованных, но и их семьях. Цель – спровоцировать желание мести и обиду на русских», – считает собеседник.
Рассуждая о ситуации вокруг Запорожской АЭС, Рогов отметил снижение частоты обстрелов станции. «Однако это все не добрая воля президента Украины Владимира Зеленского, а изменение тактики работы наших военных. Если раньше мы вели контрбатарейный огонь по позициям, с которых ВСУ ведет обстрелы, то сейчас мы накрываем их на основе разведданных, когда противник только готовится к обстрелу», – рассказал он.
«Вместе с тем 29 марта ожидается визит на ЗАЭС главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, а также ротация миссии на станции. Всегда в преддверии этих событий ВСУ осуществляют попытки дестабилизации обстановки или высадки десанта. Поэтому мы во всеоружии, готовимся к любым провокациям», – подчеркнул Рогов.
Ранее стало известно, что украинские войска нанесли удар по Мелитополю управляемыми ракетами, их вид устанавливается. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, противник преследовал цель сорвать восстановление мирной жизни в городе и вызвать у людей панику, передает РИА «Новости».
Напомним, обстрел произошел утром в понедельник, четыре человека пострадали, повреждено несколько зданий, включая многопрофильный колледж.
Кроме того, как сообщал Рогов, в подконтрольной Киеву части Запорожской области усиливаются репрессии в отношении местных жителей. «Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться», – заявил он. Рогов отметил, что местные жители «больше не сидят как загнанные в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики».
Накануне житель города Гуляйполе в подконтрольной киевским властям части Запорожской области устроил самосуд над украинскими военными.
В понедельник постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил об отсутствии гарантий безопасности для Запорожской атомной электростанции со стороны Киева. «От Киева требуется всего лишь подтвердить, что он не будет подвергать АЭС обстрелам, которые он совершал много раз в прошлом», – заявил Ульянов.
Однако на сегодняшний день «подтвердить такую простую вещь украинцы не готовы», добавил он, обратив внимание на то, что Украина пытается переводить разговор в другую плоскость, рассуждая о «демилитаризации» и «деоккупации». Напомним, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что возможность создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС больше не рассматривается. Он отметил, что разговоры о демилитаризованной зоне больше не ведут, так как в МАГАТЭ осознают все «дополнительные сложности».
По его словам, тяжело будет проводить верификацию – «через более чем одну милю от демилитаризованной зоны территория будет чрезвычайно милитаризованной». Он сказал, что на данный момент речь идет о необходимости «следить за тем, чтобы не атаковали станцию или не использовали станцию для нападения». Как сообщил Гросси, переговоры шли семь-восемь месяцев, обсуждались «разные варианты, формы и размеры».
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Путин наградил медалью «За отвагу» мальчика из Брянской области
Путин наградил медалью «За отвагу» спасшего детей от террористов мальчика из Брянской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу» Федора Симоненко, спасшего двух других детей во время нападения украинских боевиков в Брянской области.
Указ о награждении медалью «За отвагу» десятилетнего Федора Симоненко, проявившего героизм во время нападения боевиков в Брянской области, опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин наградил медалью «Доблесть и отвага» мальчика Федора, спасшего девочек во время нападения украинских диверсантов под Брянском.
Напомним, Федор Симоненко во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами 2 марта, несмотря на полученное ранение, вывел двух маленьких девочек и помог им спрятаться.
В Артемовске заметили переодетых в российскую форму украинских военных
Житель Артемовска рассказал о появлении в городе переодетых в форму ВС РФ украинских военных и пропаже ждущих Россию
В Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали, рассказал местный житель.
Житель Артемовска рассказал РИА «Новости», что по улице ходили слухи о том, что в город заходили переодетые в российскую форму украинские военные и изображали, как будто пришла «Российская армия», при этом переодетые обращали внимание на тех, кто обрадовался, и говорили им – выходим. По словам местного жителя, откликнувшиеся мирные жители после этого пропадали, куда – никто не знает.
Житель Артемовска также рассказал, что еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские высказывания его коллегу, о котором до сих пор ничего не известно.
В минувшее воскресенье британские СМИ сообщили, что ежедневные потери ВСУ в сражении за Артемовск составляют от 100 до 200 военнослужащих.
В российской авиации заявили о готовности ВКС пресечь контрнаступление ВСУ
Российский летчик: Штурмовики ВКС России готовы пресечь контрнаступление ВСУ
Штурмовики Воздушно-космических сил России готовы пресечь любое вероятное контрнаступление украинской армии, заявил российский летчик.
По его словам, штурмовики знают о подготовке контрнаступления по всем фронтам, их будут ждать и не позволят подойти к российским рубежам, передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Концерт Ани Лорак отменили в Краснодаре
Власти Краснодара отменили концерт украинской певицы Ани Лорак «по просьбам зрителей»
Концерт Ани Лорак, запланированный на 27 апреля во дворце спорта «Олимп» в Краснодаре, отменен по просьбам жителей из-за высказываний певицы об СВО, сообщили в администрации Краснодара.
Мэр Краснодара Евгений Наумов поддержал мнение жителей города о необходимости отмены выступления певицы Ани Лорак, которое должно было состояться 27 апреля, в связи с ее отношением к специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается в понедельник на сайте администрации города.
В сообщении на сайте администрации города говорится, что концерт Ани Лорак в Краснодаре отменили по просьбам горожан, которые возмущены высказываниями певицы об СВО. Мэр Краснодара Евгений Наумов поддержал мнение жителей города, заявив, что «нельзя гарантировать, что денежные средства от проведения концерта не будут направлены на поддержку ВСУ».
Ранее Ани Лорак после того, как проведение ее концерта в России оказалось под угрозой, заверила, что не оказывает военную помощь Украине. Также она заявила, что переехала в Россию из-за «ультиматума» украинских властей.
Польша решила нарастить производство боеприпасов
Моравецкий: Правительство Польши примет программу наращивания производства боеприпасов
Правительство Польши в течение ближайших нескольких дней примет специальную многолетнюю программу, которая будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях страны, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Он отметил, что власти привлекут к программе в том числе частные компании. По словам Моравецкого, боеприпасов по всей Европе и во всей НАТО «слишком мало», Польша намерена не только восполнить, но и расширить свои запасы, передает ТАСС.
Моравецкий назвал очень амбициозной программу передачи Украине миллиона боеприпасов до конца текущего года. По его словам, при быстром увеличении производственных мощностей польской оборонной промышленности такие объемы уже не будут казаться слишком амбициозными.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Европейского союза договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов.
До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро.
Концерты Меладзе отменили в Сибири
Назначенные на апрель концерты Валерия Меладзе в трех сибирских городах отменили
Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово отменены, зрители могут вернуть билеты, сообщили концертные организации.
В ООО «Городские зрелищные кассы Новосибирск», которое продавало билеты на выступление Меладзе, заявили, что концерты, запланированные в городе на 26 и 30 апреля, отменены, а зрителям объяснили, каким образом можно вернуть билеты, передает РИА «Новости».
Также отменили концерт в Кемерово. Замдиректора спортивно-развлекательного комплекса «Арена» Елена Гермашева заявила, что никаких выступлений Меладзе на 27 апреля в городе не запланировано.
В барнаульской «Титов-Арене» назвали Меладзе «запрещенным артистом», заявив, что никаких выступлений 29 апреля не будет
Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск архангельской компании «Твой концерт», которая занималась организацией концерта Валерия Меладзе в Архангельске, они потребовали от певца 1,25 млн рублей за отмененное выступление.
До этого было отменено выступление певца Валерия Меладзе в концертном зале «Барвиха Luxury Village».
Напомним, Меладзе на корпоративе в Дубае поддержал украинскую националистическую кричалку по просьбе зрителя. Позже Меладзе попросил «понять и простить» его.
Марочко заявил о сборе информации об Артемовске экспертами НАТО
Марочко: Эксперты НАТО собирают информацию об обстановке в Артемовске
Украинские СМИ не осветили посещение Артемовска иностранными гражданами, которые собирали информацию об обстановке на самых горячих участках направления, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, иностранные эксперты посетили Артемовск вместе с командующим сухопутными войсками Украины, специалисты фиксировали обстановку, что является рекогносцировкой на местности, передает РИА «Новости».
Также Марочко добавил, что эти действия Запада указывают на то, что иностранцы составляют собственный отчет для вышестоящего командования.
Ранее в Артемовске заметили переодетых в российскую форму украинских военных.
От обстрелов ВСУ за день пострадали четверо жителей Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: В результате обстрелов Донецка со стороны украинских военных ранены четверо мирных жителей
В результате обстрелов Донецка со стороны украинских военных в понедельник ранения получили четверо мирных жителей, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, за прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Калининском и Киевском районах Донецка. В частности, в Киевском районе города на ул. Куйбышева, 246 пострадали женщина 1985 г.р., девушка 2004 г.р. и парень 2000 г.р. Кроме того, в Калининском районе города в результате ударной волны от взрыва ракеты РСЗО HIMARS пострадала женщина 1969 г.р., которая является сотрудником МБОУ «Школа № 95 г. Донецка». Всего за истекшие сутки зафиксированы 16 обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских вооруженных формирований.
Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о жертвах в результате обстрела города украинскими войсками.
Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Врио главы ДНР Пушилин: Российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске
Украинские формирования стремятся максимально затянуть освобождение Артемовска, однако российские штурмовые формирования уже практически полностью зачистили промзону в городе, заявил в эфире «Соловьев.Live» врио Главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» работают достаточно жестко и уверенно, создавая невыносимые условия для противника пополнять резервы и вывозить раненых, передает ДАН.
Пушилин заверил, что можно утверждать о доочистке одиночных групп боевиков в промзоне.
Тем временем стало известно о критическом положении ВСУ у Авдеевки.
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