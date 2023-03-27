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Названы сроки продажи первой партии иранских машин
Гендиректор «Бест-моторс» Степанов раскрыл способ завода машин из Ирана в Россию
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Иранские автомобили Saipa могут начать продаваться в России с 1 июня, заявил генеральный директор компании «Бест-моторс» Александр Степанов.
Первая партия, согласно расчетам компании, должна приехать до июня, в ней будет 1 тыс. автомобилей, заявил Степанов ТАСС.
Первую партию планируют ввезти без получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и с использованием механизма параллельного импорта.
Также директор по стратегическому развитию «Бест Моторс» Евгений Чижов сообщил, что ведутся переговоры с Saipa по поводу локализации производства в Петербурге. Для этого нужно развить дилерскую сеть и изучить, «приживется ли» автомобиль на российском рынке.
В феврале сообщалось, что Saipa намерена поставлять в Россию две марки своих автомобилей. Также в работе в России заинтересован и концерн Iran Khodro.
В Конгрессе США отреагировали на слова Путина о долларе
Конгрессвумен Грин указала на угрозу «замены» доллара юанем из-за «прокси-войны» США с Россией на Украине
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Из-за прокси-войны, которую США решили развязать с Россией на Украине, доллар может рухнуть, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
Конгрессвумен заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что еще год назад, когда «Вашингтон решил развязать прокси-войну с Россией на Украине», она предупреждала об угрозе «замены» доллар юанем. По ее словам, «теперь это происходит».
Грин полагает, что ситуация на Украине грозит жителям США экономическими проблемами, с которыми страна не сталкивалась за всю свою историю, если доллар рухнет. Грин считает, что ответственность за это ляжет на американских разжигателей войны. Причем США «никогда не смогут оправиться». «Этому должен быть положен конец», – заявила конгрессвумен.
Так Грин отреагировала на заявление главы российского государства Владимира Путина о том, что США, ограничивая использование доллара, «пилят сук, на котором сидят». По его словам, в мире после заморозки Западом российских золотовалютных резервов «сделали вывод», что США являются ненадежными партнерами.
Зеленский пожаловался на украинский тыл
Зеленский высказал недовольство настроениями украинцев в тылу
Многие жители Украины в тылу ведут себя так, будто боевые действия уже закончились, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский призвал к «неизменной мобилизованности», которой, по его словам, не хватает многим украинцам в тылу. Как заявил президент Украины, «несправедливо», когда у вернувшихся с передовой военных «появляется такое ощущение, будто для многих в тылу» конфликт «уже кончился», передает ТАСС.
Президент Украины сообщил, что провел с военными «специальную встречу». «Особый круг участников», – заявил он. По его словам, также состоялись «совещания по сектору безопасности, с разведкой», обсуждалось укрепление «защиты» не только от «внешней угрозы», но и от «внутренних угроз».
Напомним, Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы пока не могут начать контрнаступление из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО.
Российские военкоры рассказали, как ВСУ готовятся к потере Авдеевки
Российские военкоры: ВСУ готовятся в сдаче Авдеевки, в городе отключают мобильную связь
Вооруженные силы Украины готовятся к потере Авдеевки, сообщают российские военные корреспонденты, указывая на ряд признаков, подтверждающих это.
Так, ВСУ отключают мобильную связь в городе. Таким образом украинские военные хотят помешать местным жителям информировать ВС России о своих передвижениях и позициях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Кроме того, сообщается, что из Авдеевки вывозят коммунальные службы и советуют населению эвакуироваться.
На прошлой неделе сообщалось, что российские военные продолжают атаку позиций ВСУ под Авдеевкой с помощью дронов Mavic, выслеживая местоположение противника и сбрасывая осколочные гранаты.
Ани Лорак открестилась от помощи для ВСУ
Лорак после угрозы отмены концерта в России заверила, что не оказывает помощь ВСУ
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Певица Ани Лорак после того, как проведение ее концерта в России оказалось под угрозой, заверила, что не оказывает военную помощь Украине. Также она заявила, что переехала в Россию из-за «ультиматума» украинских властей.
Лорак в Telegram решила «прояснить свою позицию относительно ложных сообщений». Как подчеркнула Лорак, она как украинская певица гордиться «своим наследием и культурой», но из-за «конфликта между Россией и Украиной оказалась в центре внимания множества сплетен».
Певица заявила, что в 2014 году некоторые политики на Украине «хотели использовать» ее «в своих целях», с чем Лорак, по словам самой исполнительницы, отказалась соглашаться. В результате она столкнулась «с негативными последствиями».
«Мне предоставили только два варианта: «Либо ты играешь в нашу игру, делая то, что мы тебе говорим, либо ты не будешь петь в этой стране», – сообщила она, добавив, что этот ультиматум украинского правительства «стал переломным моментом, который подтолкнул к переезду в Россию».
В России Лорак «была принята и продолжала расти как артист, получая признание по всему миру», хотя, как заявила певица, Украина у нее «всегда в сердце».
«Я понимаю, что за мое молчание в течение последнего года меня критиковали, и осознаю, что это решение может быть трактовано по-разному. Я никогда не хотела никого обидеть или задеть, и если это произошло, я приношу свои извинения», – заявила она.
Лорак подчеркнула, что «не поддерживает никакие формы насилия», а гибель людей в результате конфликтов «разбивает сердце» певицы. При этом она заверила, что «никогда не оказывала военной помощи», хотя и «помогает в рамках гуманитарной миссии».
Исполнительница заявила, что ее желание продолжать выступать в России не имеет отношения к политике, она «глубоко дорожит своими российскими и украинскими поклонниками, а также своей глобальной аудиторией».
Заявление Лорак сделала после того, как ее концерт в Краснодаре, запланированный на 27 марта, оказался под угрозой, поскольку у ряда общественных активистов возникли опасения, что заработанные деньги могут пойти на закупку вооружений для ВСУ, передает РИА «Новости».
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
Минобороны: Киев пытался атаковать беспилотником Ту-141, аппарат упал в Тульской области
Украина предприняла попытку атаковать беспилотником Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска, заявили в Минобороны России.
Уточняется, что группировка российских средств противовоздушной обороны, развернутая в Тульской области, в которую входят зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21», обеспечивает надежное прикрытие с данного направления, передает РИА «Новости».
«В частности, комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации»,– добавили в МО РФ.
В итоге беспилотный аппарат, потеряв ориентацию, упал в районе населенного пункта Киреевск Тульской области.
Напомним, взрыв неизвестного происхождения произошел на одной из улиц города Киреевска в Тульской области. В результате взрыва пострадали три человека.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин координирует работу всех служб на месте взрыва.
Источник отметил, что украинский БПЛА Ту-141 «Стриж» стал причиной взрыва в городе Киреевске, беспилотник был начинен взрывчаткой.
Патрушев заявил о возможности России уничтожить любого врага уникальным оружием
Патрушев: Любого, кто будет угрожать существованию страны, Россия уничтожит уникальным оружием
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У России есть уникальное оружие, которым она готова уничтожить любого противника в случае угрозы государству, в том числе и США, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он назвал «очень опасной глупостью» уверенность США в возможности безответного превентивного ракетного удара по России в случае прямого конфликта.
Так Патрушев прокомментировал информацию сервиса FlightRadar24 о том, что в марте американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress отработал условный ядерный удар по Санкт-Петербургу с расстояния 200 километров над островом Готланд в Балтийском море.
«У находящихся в плену собственной пропаганды американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет», – сказал Патрушев «Российской газете».
Секретарь СБ отметил, что на Западе ведутся рассуждения о реванше, который якобы сможет привести к военной победе над Россией.
Он подчеркнул, что Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. При этом страна обладает уникальным и современным оружием, которое способно уничтожить любого.
Патрушев также указал, что Россия после распада СССР провела «работу над ошибками». Теперь страна может обеспечить стабильность внутри, а также обезопасить себя от угроз извне.
Секретарь СБ напомнил, что конкретные меры по разрушению СССР были утверждены еще 75 лет назад известной директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 «Задачи в отношении России».
Документ от 18 августа 1948 года по содержанию и по духу носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия – по сути, на все времена и всевозможные варианты развития событий.
У Запада после распада СССР, по словам Патрушева, появилась эйфория, которая длилась недолго.
Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H Stratofortress с позывным NOBLE61 отработал воздушное маневрирование над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Санкт-Петербурга.
ЕС пригрозил новыми санкциями за размещение ядерного оружия в Белоруссии
Боррель заявил, что ЕС готов ответить санкциями на размещение ядерного оружия в Белоруссии
Евросоюз готов ввести новые санкции, если Белоруссия не передумает размещать на своей территории тактическое ядерное оружие России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
Боррель в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что размещение Белоруссией российского ядерного оружия означало бы безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности. По его словам, Белоруссия может остановить это, это ее выбор, а ЕС готов ответить дальнейшими санкциями, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что после решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие России в Белоруссии за ситуацией внимательно следит НАТО.
Напомним, Владимир Путин заявил, что Россия не передаст Белоруссии российское тактическое ядерное оружие, но разместит его и обучит военных, как США в Европе.
Россия не исключила требования компенсации за «Северные потоки»
Глава департамента МИДа Биричевский не исключил требования Россией компенсации ущерба из-за подрыва «Северных потоков»
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Со временем Москва может поставить вопрос о компенсации ущерба, причиненного подрывом «Северных потоков», сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Биричевский сообщил, что Запад саботирует работу по проекту резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании. Западные страны заявляют, что у такого расследования якобы не будет «добавленной стоимости». Однако Москва будет настаивать на его проведении с обязательным участием российских представителей, передает РИА «Новости».
Кроме того, Биричевский назвал западные санкции нелегитимными, отметив. что Россия «не исключает никаких вариантов ответа» на них, Москва «готова к любому развитию событий», но хотела бы «избежать крайних мер». Биричевский сказал, что у России есть «возможности и инструменты» для ответа.
Он «не хотел бы говорить о сценариях экономического, продовольственного и энергетического «апокалипсиса», к которому может привести раскручивание санкционной спирали». Биричевский выразил надежду, что на Западе осознают «ущербность санкционного противостояния с Россией».
Напомним, американский журналист Херш опубликовал статью о причастности США к диверсии на «Северных потоках», после этого западная пресса начала продвигать версию о том, что теракт якобы совершила украинская группа. Президент России Владимир Путин согласился с выводами Херша о причастности США к подрыву.
Следовавший из Нижнего Новгорода в Москву самолет подал сигнал бедствия
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet, следующий из Нижнего Новгорода в Москву, после взлета подал сигнал тревоги, сообщили в авиационных службах.
Отмечается, что самолет возвращается в аэропорт вылета, передает ТАСС.
Ранее самолет, следовавший из Владивостока в Москву, вынужденно приземлился в Иркутске. Airbus A330-343X экстренно приземлилось в Иркутске по причине технической неисправности судна (высокое давление в тормозной системе).
Бердичевский: Авдеевке уготована судьба Мариуполя
Депутат ДНР Бердичевский: Жители Авдеевки настроены пророссийски
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Жители Авдеевки делятся с ВС РФ данными о местоположении техники и живой силы противника. Однако очевидно, что просто так ВСУ оставлять позиции не собираются, и город ждет судьба Мариуполя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно, что Киев начал эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки.
«Сейчас в Авдеевке наши силы активно уничтожают укрепрайоны, выстроенные противником. Работают тяжелые огнеметные системы залпового огня «Солнцепек». ВСУ, судя по всему, город покидать не собираются. Так что не исключаю, что населенному пункту уготована судьба Мариуполя», – рассказывает депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Жители, которые еще остались в Авдеевке, настроены пророссийски. Они регулярно делятся с нами данными о передвижении техники ВСУ, а также о сосредоточениях живой силы противника. В связи с этим украинские власти отключают мобильную связь в городе и начинают выводить оттуда коммунальные службы», – акцентирует собеседник.
«Украина осознает, что населенный пункт уже ей не подвластен. Логика президента Зеленского проста – если территория в скором времени перейдет под контроль России, зачем там хоть что-то делать. При этом отмечу, что Артемовск и Авдеевка сейчас являются чуть ли не самыми горячими точками на Донецком направлении», – заключил Бердичевский.
Ранее стало известно, что украинские власти начали эвакуацию коммунальных служб из Авдеевки. Об этом сообщил украинский мэр Виталий Барабаш. Он также порекомендовал оставшимся жителям поскорее покинуть город. При этом политик предупредил население о планах отключения мобильной связи в населенном пункте.
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что близ Авдеевки ведется работа по опыту Соледара и Артемовска – по перерезанию транспортных артерий, через которые противник может снабжать свою группировку в городе. По его мнению, ВСУ рискуют попасть в оперативное окружение.
В пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские подразделения добились ряда успехов на Авдеевском направлении. В настоящий момент войска РФ продвигаются к населенному пункту с разных сторон. При этом он отметил, что противник «продолжает упираться и перебрасывать резервы».
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Полянский объяснил бесчеловечное обращение Украины с пленными
Полянский указал на отказ американских наемников и украинских националистов соблюдать правила ведения боевых действий
Некоторые американские наемники на Украине и все украинские националисты считают, что им можно не придерживаться международных правил ведения боевых действий, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Как пишет New York Times, на Украине получают возможность участвовать в боях люди, которым «не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США». При этом они имеют возможность пользоваться американским оружием. Также указывается, что наемники из США «конфликтуют друг с другом» и пытаются нажиться на конфликте, передает РИА «Новости».
Как отметил в Twitter (соцсеть заблокирована в России) Полянский, New York Times признает, что часть наемников из США придерживаются мнения, что на Украине нет необходимости «беспокоиться о международных правилах ведения войны». Он предложил добавить к этому «всех украинских националистов, которые делают то же самое», чтобы понять, почему украинская сторона «так бесчеловечно обращается» с пленными.
Напомним, ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны вооруженных сил Украины. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными.
Москва объяснила, почему Россия остается в ВТО
МИД: Россия остается в ВТО, несмотря на попытки ряда стран «выдавить» ее оттуда
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Россия не намерена покидать Всемирную торговую организацию (ВТО), несмотря на попытки ряда стран «выдавить» ее оттуда, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
Биричевский в интервью РИА «Новости» заявил, что Россия рассматривает все варианты участия в многосторонней торговле, баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО анализируется.
Москва исходит из того, что основания оставаться в организации в качестве полноправного ее члена имеются, сказал дипломат. По его словам, членство в ВТО позволит сохранить устойчивые связи с развивающимися государствами, которые готовы к продолжению сотрудничества на равноправной основе и с взаимным учетом интересов.
Недружественные страны, по словам Биричевского, пытаются «выдавить» Россию в ВТО. На этом фоне отказ от членства в организации был бы воспринят западниками как доказательство эффективности их антироссийской линии, сказал он. По его словам, в результате антироссийский курс этих государств был бы только ужесточен, а процесс эрозии в регулировании мировой экономики – усилился.
ВТО является безальтернативной глобальной площадкой, на базе которой Россия выстраивает торгово-экономические отношения со странами, не осуществляющими против нее недружественных действий, добавил он.
Россия уделяет особое внимание партнерам из стран «мирового большинства» – Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Взаимодействие с ними становится все более активным и разноплановым, отметил Биричевский.
Также правила ВТО лежат в основе функционирования Евразийского экономического союза, указал он.
На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вопрос членства России в НАТО весьма непростой и подходить к нему следует аккуратно.
МВД России объявило актера Канахина в розыск по делу о брянском теракте
МВД России объявило в розыск вероятного участника нападения украинских террористов на Брянскую область Канахина
Вероятный участник террористического нападения украинских диверсантов на Брянскую область актер Кирилл Канахин объявлен в розыск, следует из базы разыскиваемых МВД России. Также в розыск объявлен Алексей Огурцов.
Сообщается, что Канахин разыскивается по статье УК, но не указывается, по какой именно, передает РИА «Новости».
Мать Канахина рассказывала, что актер уехал на Украину. По ее словам, участвующий в конфликте на стороне Украины мужчина на фотографиях и видеозаписях, опубликованных в интернете, похож на ее сына.
Канахин родился в Москве, Огурцов – в городе Рыбинске Ярославской области, передает ТАСС.
Напомним, МВД России объявило в розыск предполагаемого организатора нападения на Брянскую область Дениса Капустина. Террористы убили двух мирных жителей и ранили ребенка, грабили местных жителей и минировали гражданские объекты.
Украинские власти объявили эвакуацию коммунальной службы из Авдеевки
Украинский мэр Авдеевки Барабаш объявил о начале эвакуации коммунальной службы и призвал жителей покинуть город
Из Авдеевки начинается эвакуация коммунальной службы, жителям, которые все еще остаются в Авдеевке, рекомендуется покинуть город, заявил украинский мэр Виталий Барабаш.
Барабаш предупредил о планах «выключать мобильную связь в городе». Кроме того, нельзя будет «заряжать телефон», поскольку через пару дней «некому будет обслуживать генераторы», как и «запускать мобильную вышку», передает РИА «Новости».
Напомним, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что на основании опыта боев за Соледар и Артемовск российские войска намерены перерезать транспортные артерии, Авдеевка попадет в оперативное окружение.
Власти Тульской области рассказали о последствиях падения украинского БПЛА
В результате падения украинского БПЛА в Тульской области пострадали три человека и повреждены 16 домов
Трое пострадавших в результате падения и взрыва украинского беспилотника в Киреевске получили легкие ранения, повреждены 16 домов, сообщило правительство Тульской области.
Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных выбиты стекла в подъездах, передает ТАСС.
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин собрал оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва. Правительство сообщило, что пострадавшие получат по 100 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Кроме того, те, «кто лишился своего жилья, получат сертификат на приобретение нового», а «нуждающимся в ремонте будет компенсирован ущерб в размере до 1 млн рублей». Дюмин велел определить целесообразность восстановления поврежденных домов, а также восстановить остекление многоквартирных домов. Он поручил организовать пункты временного размещения, если в них возникнет потребность.
Напомним, Минобороны России сообщило, что Украина предприняла попытку атаковать беспилотником Ту-141 «Стриж» в ударном исполнении, его система навигации была выведена из строя комплексом РЭБ «Поле-21», дислоцированном в Тульской области, аппарат упал в районе Киреевска.