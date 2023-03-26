Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных

Российские войска за сутки уничтожили 440 украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск, ударами армейской авиации и артиллерии поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Двуречная, Степовая Новоселовка, Табаевка и Синьковка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

Уничтожено более 70 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и четыре пикапа. Также в районе населенного пункта Лукьянцы Харьковской области поражен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

На Краснолиманском направлении за сутки уничтожено до 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля и две гаубицы Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, девять боевых бронированных машин, два пикапа, две гаубицы «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Град», две гаубицы Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения противника за сутки уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также одна артиллерийская система М777 производства США.

Накануне сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили на шести направлениях более 400 украинских военных, нанесено серьезное поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка.