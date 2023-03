Пушилин сообщил о подтягивании на передовую обученных резервов ВСУ Посол: Россия активно работает над открытием посольства в Буркина-Фасо 25 марта 2023, 08:24 Текст: Александра Юдина

Москва ведет активную работу по открытию посольства в Буркина-Фасо, следуя стратегическому курсу Москвы, заявил посол России в Кот-д'Ивуаре и в Буркина-Фасо Алексей Салтыков. По его словам, деятельность по возобновлению работы посольства в Уагадугу находится в разработке, нужно быть оптимистами, это соответствует стратегическому курсу России в сфере развития отношений со странами континента, передает РИА «Новости». Салтыков также напомнил, что в 1992 году Россия приняла достаточно трудное решение о закрытии своей дипмиссии в Буркина-Фасо в связи с финансовыми обстоятельствами. «В данный момент мы достаточно активно осуществляем диалог посредством ноткой переписки и по официальным каналам, но у нас есть регулярные обмены визитами: посол или сотрудники посольства, которые приезжают в столицу Уагадугу и проводят переговоры с буркинийскими коллегами», – отметил посол. Ранее власти Буркина-Фасо сообщили о денонсации договора о военной помощи с Францией, заключенного в 1961 году. Украина начала возводить оборонительные укрепления в ряде регионов Власти Украины выделили 27 млн долларов на строительство фортификационных сооружений 24 марта 2023, 20:28 Текст: Кристина Цыцура

Власти Украины решили расширить строительство фортификационных сооружений, сообщается на сайте правительства страны. «На соответствующую программу предусмотрено около 1 млрд гривен (27 млн долларов) в бюджете», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение. Строительством фортификационных сооружений займутся областные военные администрации Украины совместно с Минобороны и военным командованием, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль. В каких регионах Украины возведут укрепления, не сообщается. Эксперт объяснил проблемы с организацией разговора Си Цзиньпина и Зеленского Китаист Маслов: Попытка Украины навязать Китаю прозападную линию не сработает



«В офисе Зеленского должны внимательно прочитать 12 пунктов китайской мирной инициативы. Там Пекин подробно изложил свою позицию по текущему кризису. КНР придерживается методов дипломатического урегулирования ситуации, выступает против расширения любых агрессивных блоков и отрицает возможность применения силы во внешней политике», – считает директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов. «Все эти тезисы были подтверждены в рамках недавнего визита китайского лидера в Москву. Более того, в совместном заявлении Си Цзиньпина и Владимира Путина они также четко изложены. Тем не менее Украина и страны НАТО на переговоры идти не хотят. Зеленский выдвигает совершенно нереальные требования. Создается политический тупик, к которому Пекин приближаться не хочет», – подчеркивает собеседник. «Украина надеется выйти на диалог с Китаем, но не хочет проявлять дипломатическую гибкость. При этом офис Зеленского неоднократно закрывал глаза на просьбы Пекина. Вспомним, как руководство страны обращалось с активами Поднебесной. Теперь же они пытаются навязать КНР прозападную линию поведения. Такие схемы здесь не сработают», – резюмирует Маслов. Ранее китайские власти сообщили, что не могут предоставить какую-либо информацию о возможном телефонном разговоре председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявления официального представителя МИД Китая Мао Нин. Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в организации разговора глав двух государств имеются определенные сложности. По его мнению, Пекин еще якобы не нашел своего политического места и не определился, хочет ли взять на себя вопрос урегулирования конфликта между Москвой и Киевом. Во вторник Владимир Зеленский сообщил, что по дипломатическим каналам передал Китаю украинскую «формулу мира». Он отметил, что КНР официально приглашена к диалогу, в настоящий момент Киев ожидает решения Пекина. Позже координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби призвал председателя КНР поговорить с Владимиром Зеленским и добиваться от России вывода войск с Украины. При этом он подчеркнул, что США не считают позицию Китая беспристрастной, поскольку Пекин не осудил специальную военную операцию и продолжил покупать энергоносители РФ. Напомним, на этой неделе с трехдневным визитом в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России Владимир Путин и его китайский коллега провели переговоры в Кремле. Лидер Китая отметил, что придает большое значение отношениям с РФ, поскольку в них присутствует «историческая логика». По окончании переговоров лидеры государств сделали совместное заявление. Напомним, визит Си Цзиньпина в Москву вызвал бурную реакцию в западных СМИ. Новости СМИ2 ВСУ потеряли пять танков в Артемовске из-за немецких мин Несогласованность действий ВСУ под Артемовском привела к подрывам танков на своих минных полях



Несколько бригад вооруженных сил Украины с начала марта в боях под Артемовском потеряли не менее пяти танков и семи бронетранспортеров из-за срабатывания немецких противотанковых мин AT-2, PARM-1 и PARM-2. Из-за больших потерь в инженерных подразделениях ВСУ установкой мин в районе сел Приволье, Голубовка и Васюковка занимались «смешанные инженерные группы», в которые входили не только кадровые военные, сообщает RT. Предположительно дороги заминировали еще в конце февраля, но командование механизированных бригад ВСУ вовремя не получило карты минных заграждений. Такая же ситуация сложилась в районе Дылеевки и Озаряновки, которые находятся в 35 км от города. Здесь были заминированы сразу пять основных дорог, но данные с координатами мин инженерные части не оставили. В результате инцидентов за месяц погибли не менее 20 украинских военных, еще 50 получили тяжелые ранения. Ранее командующий сухопутными войсками ВСУ заявлял, что Киев готовится к наступлению в районе Артемовска. По его словам, это должно произойти «совсем скоро». Медведев прокомментировал подготовку Киева к наступлению Медведев: Генштаб готовит решения в ответ на планы Киева о контрнаступлении



Киев готовится к наступательным операциям, России это известно, Генштаб в ответ готовит решения, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ. По его словам, Украина готовится к наступательным операциям, «наш Генеральный штаб это просчитывает и готовит свои решения», передает РИА «Новости». Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский анонсировал наступление восточной группировки украинских войск в районе Артемовска (Бахмута). Новости СМИ2 Медведев допустил продвижение российских войск до Киева и Львова



Не исключено, что в ходе спецоперации придется идти до Киева или Львова, чтобы «истребить эту заразу», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, если надо дойти до Киева – значит, надо идти, если до Львова – значит, идти до Львова, чтобы «истребить эту заразу», передает РИА «Новости». При этом Медведев отметил, что в данный момент некорректно говорить о сроках завершения спецоперации. «Не будем забегать вперед», – цитирует его ТАСС. Замглавы СБ подчеркнул, что на сроки завершения СВО влияет множество факторов, главное из которых – Россия воюет не с Украиной, а с 3,6 млн армией НАТО. «Они участвуют в гибридном конфликте, и они, по сути, уже этого не скрывают», – сказал он. Касательно ожидаемых результатов спецоперации, Медведев заметил, что они вытекают из решений президента. «Выбросить иностранцев, которые там находятся в широком смысле слова, создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70-100, демилитаризовать ее», – резюмировал он. Ранее Медведев отметил, что в случае реального столкновения сильнейших армий победителей не будет. Журналиста Сванидзе отключили от аппарата ИВЛ Член СПЧ Меркачева: Журналист Николай Сванидзе начал дышать самостоятельно



Журналист, бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Николай Сванидзе начал разговаривать и дышать без помощи аппарата ИВЛ, сообщила член СПЧ Ева Меркачева. Меркачева отметила, что она разговаривала с его супругой, Сванидзе сам стал говорить, уже не дышит с помощью аппарата для искусственный вентиляции легких. Так что, по ее словам, он перешел полностью на жизненное самообеспечение. И начался процесс восстановления, не терапии, а восстановления, указала она, передает ТАСС В феврале председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев сообщил, что Николай Сванидзе в тяжелом состоянии госпитализирован с отеком легких. Новости СМИ2 Россия обвинила Словакию в нарушении договора реэкспорта МиГ-29 ФСВТС назвала недружественным шагом передачу Словакией Украине истребителей МиГ-29



Россия считает передачу самолетов МиГ-29 Словакией Украине недружественным шагом, нарушено соглашение о реэкспорте, заявила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России. «Речь идет об очередном грубом нарушении словацкой стороной своих международных обязательств по реэкспорту вооружения и военной техники российского производства», – говорится в сообщении ФСВТС, передает РИА «Новости». В службе напомнили, что в соответствии с соглашением между Россией и Словакией нельзя без письменного согласия второй стороны продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику, полученные в результате военно-технического сотрудничества двух стран. Ранее Украина получила от Словакии четыре истребителя МиГ-29 из обещанных 13, эти

Текст: Антон Никитин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. После посещения подконтрольной Украине части Херсонской области Зеленский заявил в интервью крупнейшему японскому изданию «Иомиури», что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, так как без танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня HIMARS Киев не может отправить солдат на передовую. Он также указал на серьезную нехватку боеприпасов, подчеркнув, что в настоящее время Киев ожидает их поставок от партнеров, передает ТАСС. Коснувшись возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, Зеленский выразил мнение, что для этого якобы не сформировано абсолютно никаких условий. Кроме того, он сообщил, что скептически относится к предложенному Китаем плану мирного урегулирования. По его словам, Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая. Зеленский добавил, что о его готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам. Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ. Новости СМИ2 Минздрав привел официальную статистику внезапной смерти у российских мужчин В Минздраве опровергли данные о внезапной смерти большого количества мужчин

Текст: Кристина Цыцура

Данные о том, что 81% российских мужчин умирают внезапной смертью – неверны, на внезапную смерть приходится менее 1%, заявили в пресс-службе Минздрава России. В ведомстве отметили, что озвученные профессором Олегом Аполихиным показатели того, что 81% мужчин в России умирают внезапно, не соответствуют действительности и не основаны на реальных статистических данных, передает ТАСС. На внезапную смерть приходится менее 1% как среди мужчин, так и среди женщин, пояснили в министерстве. На первом месте среди причин смерти мужчин в возрасте 40–60 лет находятся болезни системы кровообращения. Лидирующей патологией стала хроническая ишемическая болезнь сердца, далее следует онкология, все это хронические заболевания, и они не могут быть причиной внезапной смерти, подчеркнули в министерстве. Вучич назвал условие, при котором Сербия забудет об агрессии НАТО Вучич: Сербия забудет об агрессии НАТО только тогда, когда исчезнут все сербы

Текст: Антон Никитин

Сербия забудет об агрессии НАТО 1999 года только тогда, когда исчезнут все сербы, заявил президент республики Александар Вучич. В своем выступлении на траурных мероприятиях, посвященных 24-й годовщине агрессии НАТО против Югославии, Вучич заявил, что у сербов якобы есть обязательство – попытаться простить. При этом он добавил, что забыть об агрессии НАТО сербы смогут только тогда, когда сербов не станет. Вучич также заявил, что сломить Сербию не удастся, она будет жить, передает ТАСС. Заявление Вучича стало ответом на слова посла США в Белграде Кристофера Хилла, который выразил надежду, что «сербы забудут свою обиду» на агрессию НАТО. Ранее в пятницу активисты «Народного фронта» в 24-ю годовщину бомбардировок Югославии блоком НАТО принесли цветы к посольству Сербии. Новости СМИ2 В Одесской области уничтожен ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ ВС России уничтожили ангар с беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Одесской области

Текст: Александра Юдина

Российские военные ликвидировали ангар с украинскими беспилотниками в Одесской области, сообщает Минобороны. В Telegram-канале военного ведомства сообщается, что ангар с украинскими БПЛА уничтожен около Сухого Лимана в Одесской области. Также возле Константиновки в ДНР уничтожен склад боеприпасов подразделения наемников «Иностранный легион». Недалеко от Степного Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. Кроме того, средствами ПВО за последние сутки перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS. Сбиты 18 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области, Червонопоповка, Голиково в ЛНР, Волноваха, Славное, Никольское, Новоандреевка и Александровка в ДНР. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 404 самолета, 224 вертолета, 3562 БПЛА, 414 ЗРК, 8392 танка и других бронемашин, 1072 боевые машины РСЗО, 4424 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9091 единица специальной автомобильной техники. Российские войска за сутки уничтожили 645 украинских военных

Активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника возле пунктов Синьковка, Двуречная, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ликвидированы порядка 60 военнослужащих, две бронемашины, гаубица Д-20 и две польские самоходных артиллерийских установки Krab, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Ударами авиации и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения противника рядом с Невским ЛНР, Ямполовкой и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены до 125 военнослужащих, три бронемашины, боевая машина РСЗО «Град». В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за минувшие сутки уничтожены более 380 военнослужащих, танк, две машины пехоты, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика», отчитались в Минобороны. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ недалеко от пунктов Новомихайловка и Угледар ДНР, Щербаки и Луговское Запорожской области. Потери противника на этих направлениях за прошедшие сутки составили более 40 военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, самоходная артустановка Krab, сообщил Конашенков. В результате огневого поражения противника на Херсонском направлении за сутки ликвидированы около 40 военнослужащих, самоходная гаубица «Гвоздика», американская артиллерийская система М777. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение 87 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109 районах, подытожили в оборонном ведомстве. Новости СМИ2 В Москве и Петербурге отменены концерты группы ДДТ Группа ДДТ сообщила о переносе концертов в Петербурге и Москве на неопределенный срок

Текст: Кристина Цыцура

Рок-группа ДДТ сообщила, что приняла решение перенести на неопределенную дату свои концерты в Петербурге и Москве, которые ранее были запланированы на май и июнь, сообщается на сайте коллектива. Из сообщения на сайте музыкантов следует, что группа вынуждена перенести концерты по «не зависящим от группы и организаторов причинам». Речь идет о концерте в Москве, запланированном на 17 июня, и в Петербурге, он должен был пройти 27 мая. В январе группа перенесла на неопределенный срок концерты в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Напомним, летом 2022 года лидера группы ДДТ Юрия Шевчука (признан иноагентом) признали виновным в дискредитации Вооруженных сил России. Российский генерал оценил эффективность боеприпасов с обедненным ураном Генерал-лейтенант Кириллов: Боеприпасы с обедненным ураном не эффективнее вольфрамовых 24 марта 2023, 14:14 Текст: Александра Юдина

Оружие с обедненным ураном в условиях современных конфликтов не имеют значительного преимущества перед вольфрамовыми снарядами, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, бронебойные боеприпасы представляют собой артиллерийские снаряды, диаметр активной части которых даже меньше калибра орудия – они могут применяться для стрельбы по танкам, бронеобъектам, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства. Также начальник войск РХБЗ добавил, что «обедненный уран» является тривиальным названием металла, основу которого составляют более 90% изотопов урана-238 и менее 1% урана-235. «При ударе о броню изготовленная из мягкой стали оболочка разрушается и передает энергию сердечнику, который проникает в броню», – пояснил военный. Также Кириллов сравнил такое оружие с боеприпасами из вольфрамовых сплавов, которое значительно дороже в производстве. «Боеприпасы с обедненным ураном гораздо чаще используют в тех странах, в которых есть запас и нет необходимости задумываться об экологических последствиях», – добавил он. По словам генерал-лейтенанта, подобные боеприпасы в вооруженных конфликтах применялись исключительно странами НАТО. Кроме того, военный напомнил, как сами солдаты НАТО пострадали от применения оружия с обедненным ураном в Югославии и Ираке. Так, по его словам, в докладе от 2016 года главного военно-медицинского инспектора Италии присутствовала информация о том, что у более чем 4 тыс. военных национальных ВС были выявлены злокачественные опухоли различного типа. «Эти военнослужащие были задействованы на Балканах в 1994-1999 годах и в Ираке в 2003 году в районах, где силами альянса применялись боеприпасы с обедненным ураном. При этом 330 человек, 8% случаев, в результате заболевания скончались», – подчеркнул он. В заключение Кириллов заметил, что анонс поставок урановых снарядов Лондон приурочил к годовщине бомбежек Югославии. «Особую циничность придает тот факт, что оно сделано практически накануне годовщины бомбардировок НАТО в Югославии – 24 марта 1999 года, когда началась операция альянса под названием «Ангел милосердия», – напомнил он, подчеркнув, что отдавший приказ на начало бомбардировки генсек НАТО Хавьер Солана называл эту операцию «гуманитарной». Ранее в Минобороны предупредили о последствиях применения снарядов с обедненным ураном – попавшая в организм пыль приводит к изменению внутренних органов. Новости СМИ2 Медведев резко отреагировал на слова главы Минюста ФРГ о возможности «ареста» Путина Медведев резко высказался о главе министерства юстиции ФРГ из-за его слов об «аресте» Путина 24 марта 2023, 14:22 Текст: Вера Басилая

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «дураком из европейской структуры власти» министра юстиции ФРГ Марко Бушмана после слов о готовности арестовать Путина в случае его прибытия в Германию. Медведев на английском и немецком языке высказался в своем англоязычном Twitter (ограничен в России) о «провокаторах из Берлина и Гааги», он удивился «дуракам из европейской структуры власти», имея в виду заявление главы Минюста ФРГ Бушмана об аресте Путина в Германии, передает ТАСС. Замглавы Совбеза предупредил, что арест в Германии главы крупнейшего ядерного государства будет означать casus belli, недвусмысленное объявление войны Российской Федерации, после чего Москва вынуждена атаковать Берлин и обрушить на ключевые центры принятия решений все средства поражения. «Мистер Шольц подобрал себе действительно отличную команду! Бедные немцы…» – сделал вывод Медведев. Ранее в СК сообщили, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ об аресте граждан России. Как заявил посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев, позиция представителей немецкого правительства по отношению к выданному Международным уголовным судом (МУС) ордеру на «арест» российского президента Владимира Путина вызывает озабоченность и свидетельствует о стремлении к дальнейшей эскалации конфликта с Москвой. Напомним, министр юстиции Германии Бушман пообещал «арестовать» президента России Владимира Путина в случае его визита в страну.