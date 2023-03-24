Эксперт прокомментировала законопроект о цифровом рубле

Эксперт: Введение цифрового рубля покажет направление развития российской экономики

При разработке законопроекта о цифровом рубле необходимо учитывать стратегическое назначение данного платежного инструмента, считает директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО, руководитель рабочей группы Госдумы РФ по оценкам рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко.

Она напомнила, что в настоящее время разрабатывается законопроект о цифровом рубле, который отражает юридико-технические нюансы, однако оставляет без внимания куда более важный вопрос – вопрос стратегического назначения данного платежного инструмента, передает РАПСИ.

Эксперт считает, что «государство сегодня должно ответить на вопросы, какой функционал должен быть заложен в цифровом рубле и будет ли это единица расчетов между пользователями». «Либо это будет некая верхнеуровневая платежная модель, которая позволит использовать цифровой рубль во внешнеэкономической деятельности, а также в крупных взаиморасчетах», – сказала Сидоренко.

По ее мнению, «ответ на вопрос о стратегической природе цифрового рубля фактически является ответом на другой глобальный вопрос: «В каком направлении будет развиваться российская экономика, особенно с учетом ее ориентации на китайского производителя и китайского потребителя?»

«Очень важно понимать, как технологически, но, самое главное, как политически и финансово смогут соотноситься между собой цифровой рубль и цифровой юань, каким образом будет осуществляться конвертация. Договорятся ли страны о параллельном использовании обеих валют? И какая из них в перспективе может стать единой расчетной единицей?» – заметила она.

Также важно определиться, сможет ли цифровой рубль стать приемлемым средством платежа в рамках расчетов между странами БРИКС. Эксперт надеется, что в перспективе заинтересованные ведомства найдут ответы на эти вопросы.

Глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков 23 марта сообщил, что законопроект о регулировании криптовалюты может быть рассмотрен в апреле, меры ответственности, в том числе и уголовной, за незаконные операции с криптовалютой уже подготовлены.

В ЦБ сообщали, что Банк России будет тестировать реальные платежи с цифровым рублем после принятия соответствующей нормативной базы.