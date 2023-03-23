Мурашко сообщил о локализации очагов сибирской язвы в России

В России удалось локализовать очаги распространения сибирской язвы, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Мурашко подтвердил это в ходе беседы с журналистами, передает ТАСС.

Ранее в Минздраве Московской области сообщили, что два человека попали в больницы региона с подозрением на сибирскую язву. Позже предварительные анализы не подтвердили этот диагноз.

Началось все с инцидента в Чувашии, где два человека были госпитализированы с сибирской язвой в состоянии средней степени тяжести. На территории деревни Старое Акташево, где они проживали, введен карантин.

Результаты расследования показали, что причиной стал контакт с зараженным мясом быка. Заражение людей произошло через порезы на руках при обработке туши.