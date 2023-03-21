В США решили ускорить поставки танков Abrams на Украину

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21 марта, вторник  |  Последнее обновление — 16:50  |  vz.ru
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Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

Инвесторы бегут спасать свои деньги в золоте Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press
Запад в спешном порядке пытается затушить пожар банковского кризиса и не допустить его распространения на мировую экономику. Однако рынки не верят, что Запад справится. Рост стоимости золота и падение цен на нефть говорят о подготовке к новой глобальной рецессии. Почему ситуация выглядит хуже, чем была в 2008–2009 годах? Подробности...
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Путин поездкой в Мариуполь показал Западу решимость добиться победы

Владимир Путин, несмотря на риски, приехал в Мариуполь Скриншот из видео
Владимир Путин после Крыма посетил Мариуполь. Визит Кремлем не анонсировался. Президент России пообщался с населением, проинспектировал строительство, проехался по городу на автомобиле и даже сходил в гости к одной из семей. Почему глава государства отправился в Мариуполь несмотря на все риски и какие сигналы были отправлены Западу и Киеву? Подробности...
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Спецоперация привела МВД к реорганизации

В МВД создали Главное управление оперативного реагирования Павел Бедняков/РИА Новости
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев сообщил о создании нового подразделения в структуре ведомства. Речь идет о Главном управлении оперативного реагирования. Какие обязанности возложены на эту структуру и как она усилит работу полиции в новых регионах страны?  Подробности...
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Дружба России и Китая вызвала у США шок

США со злостью и завистью отреагировали на визит Си Цзиньпина в Москву Сергей Карпухин/ТАСС
Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. В Белом доме сближение двух стран назвали «браком по расчету», а госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности». Москва в этой связи указала на «зависть, злость и ревность» Запада. Что означает столь негативная реакция американцев на встречу лидеров России и Китая? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Россия и Китай встали плечо к плечу в решающий момент истории

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Россия обеспечивает военное измерение борьбы за более справедливое мировое устройство, а Китай берет на себя экономическую и частично дипломатическую миссию. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Политика не терпит слабости

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Чем громче Запад обвиняет Путина в непокорности и дерзости, чем чаще там озвучивают негодование по поводу действий нашей страны на Украине, в Африке, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, тем более жалким и слабым неудачником Запад выглядит в глазах остального мира. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Дуда и Моравецкий подтвердили суждения русских классиков о поляках

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
И в новую эру под пером новых писателей (М. А. Шолохова, Н. А. Островского, А. А. Суркова) поляки представали все в том же неавантажном виде, как будто на дворе по-прежнему XIX век, и в Зимнем дворце по-прежнему живет и правит император Николай Павлович. Подробности...
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Польша спланировала крах Украины

Исторический визит Си в Россию

Будущее Турции и Эрдогана

Обсуждение: 11 комментариев
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Путин проверил восстановление Мариуполя

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь, ознакомился с ходом восстановления и благоустройства города, а также пообщался с его жителями
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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Не изменилось
Вы были в Крыму после его воссоединения с Россией?
  • Да

  • Нет, но планирую там побывать

  • Нет, и не планирую там побывать
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

  • Так же

  • Реже

  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
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    глобальная рецессия


    Запад потерял возможность спасти мир от экономического кризиса

    советская традиция


    Забота об Африке принесет России множество выгод

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    Неблагонадежный регион


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    Виталий Трофимов-Трофимов: Румыния созрела для приднестровской авантюры

    основание и сила


    Андрей Полонский: Без Русского мира нет и России

    на ваш взгляд


    Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?

    В США решили ускорить поставки танков Abrams на Украину

    Представитель Белого дома Кирби: Вашингтон работает над ускорением поставок танков Abrams на Украину
    		   
    21 марта 2023, 16:36
    Фото: EPA/TASS
    Текст: Елизавета Шишкова

    США работают над скорейшей поставкой танков Abrams Киеву, заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби телеканалу MSNBC.

    По его словам, есть возможность внести некоторые изменения в процесс, чтобы ускорить его, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что боевые танки Abrams требуют значительной материально-технической поддержки.

    Глава Крыма оценил ситуацию после атаки украинских БПЛА на Джанкой
    Глава Крыма Аксенов: Ситуация после атаки украинских БПЛА на Джанкой находится под контролем
    		   
    21 марта 2023, 10:43
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Ситуация в Крыму после атаки украинских беспилотников на Джанкой находится под контролем, заверил глава региона Сергей Аксенов на заседании правительства.

    По его словам, ситуация локальна, серьезных повреждений не обнаружено, передает РИА «Новости».

    Также Аксенов призвал не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.

    «Поврежденную в результате атаки инфраструктуру начали восстанавливать», – добавил он.

    Аксенов отметил, что на месте работают ФСБ и Минобороны. В том числе они выясняют, участвовал ли в нападении один дрон «или их там было три», отмечает Крыминформ.

    В городе ввели режим ЧС муниципального уровня. В Telegram-канале СК сообщается, что российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.

    Коментарии (11)
    В УПЦ рассказали, как будут действовать во время выселения из Киево-Печерской лавры
    		   
    20 марта 2023, 18:32
    Фото: Michael Kudryavtsev/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    УПЦ будет действовать в соответствии с законодательством Украины, когда согласно предписанию властей она должна будет покинуть Киево-Печерскую лавру, рассказал руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент, сообщает издание «Страна.ua».

    По его словам, нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.

    «В то же время мы думаем, что будут совершаться незаконные действия со стороны определенных чиновников. Поэтому мы будем делать все, чтобы 29 марта конституционные права верующих УПЦ не были нарушены», – рассказал владыка Климент.

    Также он рассказал, что сейчас монахи вывозят часть своих вещей с территории монастыря на случай, если они не смогут находится в Лавре. При этом он подчеркнул, что когда монастырь вновь будет в Лавре, монахи туда вернутся.

    Ранее представители полиции потребовали от высших иерархов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию возле офиса президента Украины из-за начала воздушной тревоги в Киеве.

    Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.

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    Религиовед Лункин: Зеленский спрятался от православных в бункере
    		  
    20 марта 2023, 21:08
    Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
    Текст: Татьяна Косолапова

    Если в ближайшее время отношение властей Украины к канонической УПЦ не изменится, это станет прелюдией к духовному развалу страны. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил религиовед Роман Лункин, комментируя попытку высших иерархов УПЦ встретиться с Владимиром Зеленским у ворот его офиса. Позже иерархов прогнали полицейские под предлогом внезапно включившейся воздушной тревоги.

    «Встреча Зеленского с представителями канонической УПЦ не состоялась, потому что решения о давлении на церковь уже приняты, и они ложатся черным пятном на якобы «героическую» биографию Зеленского. Ему просто нечего ответить православным», – сказал религиовед Роман Лункин.

    «Можно сказать, что он просто спрятался от иерархов в бункере. Он испытывает страх на фоне того, что он сотворил со страной, с православием, с Церковью. При этом в начале своего срока он пытался наладить отношения с канонической УПЦ. Теперь ему должно быть стыдно перед митрополитом Онуфрием за происходящее», – добавил он.

    Как отмечает собеседник, Киево-Печерская лавра является духовным центром для всех православных. Поэтому вытеснение оттуда монахов стало точкой кипения, приведшей к решительным действиям высших иерархов УПЦ. «То, что глава Церкви сам пришел к воротам офиса Зеленского, – это довольно радикальный шаг, демонстрирующий пастве отчаянное положение Церкви. По сути, Онуфрий практически исчерпал все свои аргументы», – пояснил эксперт.

    По его словам, Онуфрий действует в интересах прихожан, потому что их положение прямо влияет на состояние дел в стране. И тот факт, что митрополит пришел к офису президента, показывает очевидную вещь: епископ УПЦ является большим патриотом Украины, чем сам Зеленский.

    «Иерархи действительно доведены до отчаяния. Если раньше Зеленский сам просил помощи у Церкви, то теперь он не хочет ее слышать. Соответственно, если до 29 марта ситуация не изменится, тогда мы можем увидеть беспорядки, которые станут духовной прелюдией к развалу Украины. Я думаю, верующие встанут на сторону Церкви. При этом УПЦ не станет просить о политической или военной поддержке, поскольку она является духовным институтом», – заключил Лункин.

    В понедельник члены синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы донести позицию Церкви касательно требования властей Украины покинуть Киево-Печерскую лавру, пишет РИА «Новости».

    Пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров заявил, что президент не будет встречаться с высшими иерархами. Позже стало известно, что представители полиции потребовали от иерархов покинуть территорию возле офиса Зеленского из-за начала воздушной тревоги в Киеве.

    Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент сообщил, что во время выселения из Киево-Печерской лавры УПЦ намерена действовать согласно законодательству Украины. Он подчеркнул, что нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.

    Напомним, 10 марта монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Через три дня после этого на территорию лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. В ответ ведомство предложило им перейти в раскольническую Православную церковь Украины.

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    Тбилиси упрекнул Киев за неблагодарность в контексте решения МУС

    20 марта 2023, 16:56

    Текст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил, что его страна была в числе государств, подписавших обращение против России и ее президента в МУС 2 марта 2022 года, и упрекнул Украину, которая не оценила эту позицию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    В связи с решением Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России Владимира Путина, председатель парламента отметил, что Грузия в числе 38 стран подписала обращение в Гаагу, тогда как местная оппозиция говорит о «несолидарности с Украиной».

    «Поэтому фальшивы все обвинения в том, что мы не поддерживаем Украину», – сказал он.

    Шалва Папуашвили также напомнил, что именно в те дни Украина отозвала своего посла из Грузии (новый пока так и не назначен).

    «Упрекали в том, что правительство Грузии не представляет ее народ», – сказал председатель парламента.

    Грузия поддерживает Украину гуманитарно и на всех международных платформах, но не ввела санкции против России на двусторонней основе. При этом Тбилиси строго следует всем международным рестрикциям, введенным против Москвы. 

    Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

    Коментарии (12)
    Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
    Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
    		   
    20 марта 2023, 17:04
    Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

    Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.

    «Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.

    Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».

    Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково. 

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.

    Коментарии (19)
    Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
    Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму

    21 марта 2023, 14:38

    Текст: Ольга Иванова

    Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.

    Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».

    Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».

    Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.

    Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.

    Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.

    Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Коментарии (31)
    ЕС согласился передать Украине 1 млн снарядов в течение года
    Страны ЕС согласились передать Украине 1 млн снарядов на 2 млрд евро в ближайшие 12 месяцев
    		  
    20 марта 2023, 18:56
    Фото: Lev Radin/Keystone Press AgencyGlobal Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Страны ЕС утвердили план из трех шагов по передаче Украине 1 млн снарядов в ближайшие 12 месяцев на 2 млрд евро, сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

    Он уточнил, что так называемый план из трех шагов предусматривает 1 млрд евро на немедленные поставки, еще 1 млрд на совместные закупки, а также создание комиссии по резкому увеличению военных производственных возможностей, передает ТАСС.

    Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал выделить 1 млрд евро на боеприпасы для Украины, но глава Минобороны Украины Алексей Резников сказал, что этого недостаточно.

    Минобороны Украины потребовало от ЕС снарядов на 4 млрд евро.

    Коментарии (41)
    Politico: Зеленский боится злить Китай критикой за связи с Россией
    Politico: Зеленский ведет дипломатическую игру из опасений разозлить Китай критикой за связи с Россией
    		   
    21 марта 2023, 09:25
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский с легкостью может раскритиковать страны за сближение с Россией, включая Венгрию и Германию, но в отношении Китая ведет дипломатическую игру из опасений разозлить председателя Си Цзиньпина и потерять страну в качестве инвестора, пишет Politico.

    По информации издания, в данный момент Зеленский опасается критиковать главного союзника России и председателя Си Цзиньпина, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Отмечается, что у Киева есть веские причины не злить Китай и закрыть глаза на его партнерство с Россией.

    «Зеленский хочет оставить Пекин в игре в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника, а не отталкивать и рисковать тем, что Си Цзиньпин одобрит крупный экспорт вооружений для сил России», – заключила газета.

    Ранее Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в столице РФ назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.

    Коментарии (9)
    В Джанкое введен режим ЧС из-за атаки украинских БПЛА
    В Джанкое в связи с атакой украинских беспилотников введен режим ЧС
    		   
    21 марта 2023, 09:55
    Фото: t.me/kryuchkovoleg
    Текст: Александра Юдина

    В подвергшемся атаке украинских беспилотников городе Джанкое ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин.

    По информации муниципальных властей, в городе начали подсчитывать ущерб, рабочие группы обследуют объекты. Согласно нормативной базе, компенсация будет выплачена за счет резервного фонда, передает РИА «Новости».

    Как отмечается в Telegram-канале СК, российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.

    «Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка», – говорится в сообщении ведомства.

    Кроме того, стало известно о состоянии здоровья пострадавшего мужчины – он находится в центральной районной больнице в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.

    «Мужчина получает лечение в условиях стационара ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница», – сказал источник.

    Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотники оказались начинены шрапнелью (вид взрывчатки, предназначенный для поражения живой силы противника и представляющий особый вид картечной гранаты).

    Коментарии (7)
    Сбитые над Джанкоем в Крыму беспилотники оказались начинены шрапнелью
    Советник главы Крыма Крючков: Все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью

    21 марта 2023, 06:59

    Текст: Антон Никитин

    Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью, заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

    Крючков заявил в своем Telegram-канале, что все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты. Он уточнил, что один БПЛА был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул советник главы Крыма, никаких военных объектов рядом нет.

    Как сообщил Крючков, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Советник главы Крыма обратил внимание, что, кроме взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.

    Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

    Коментарии (3)
    В Крыму назвали задачи атаки дронов ВСУ на Джанкой
    Крымский политолог Бальбек: Налетом дронов на Джанкой ВСУ пытались напугать крымчан
    		   
    21 марта 2023, 13:02
    Фото: t.me/kryuchkovoleg
    Текст: Алёна Задорожная

    Противник хотел посеять панику на территории полуострова. Но системы ПВО сработали слаженно, и атаку удалось отразить, сказал газете ВЗГЛЯД крымский политолог Руслан Бальбек. Ранее в Джанкое на севере Крыма сработала система ПВО, были сбиты украинские беспилотники.

    «Учитывая, что дроны намеревались атаковать исключительно гражданскую инфраструктуру, думаю, это была акция устрашения для крымчан. Вот, мол, смотрите и трепещите от наших возможностей», – сказал крымский политолог Руслан Бальбек.

    «Приходится признать, что отчасти замысел ВСУ даже удался. Это и не удивительно, ведь налет совершали ночью, никто его не ожидал, люди испугались. Но мы живем довольно близко к военным действиям. Так что подобные атаки исключать нельзя», – говорит собеседник.

    «Полагаю, что противник также хотел напасть на наши военные базы, но ПВО устранила дроны еще на подлете. Тот факт, что цели были сбиты в воздухе, говорит о том, что наши системы противовоздушной обороны работают и сопровождают противника до сектора досягаемости. И это внушает некоторое спокойствие», – заключил Бальбек.

    Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.

    Позднее советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Как подчеркнул Крючков, никаких военных объектов рядом нет.

    Советник также добавил, остальные беспилотники были сбиты над жилыми районами Джанкоя. Он обратил внимание на то, что, помимо взрывчатки, в каждом была шрапнель. Крючков предположил, что этим нападением Киев хотел отомстить жителям полуострова за их выбор.

    Во вторник глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация на полуострове находится под контролем. Он также призвал граждан не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что в случае полномасштабного контрнаступления ВСУ попытаются перерезать сухопутный коридор в Крым, а также выйти к полуострову.

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    Власти Украины закрыли доступ к мощам святых в Киево-Печерской лавре
    Митрополит канонической УПЦ Климент: Доступ к мощам святых в пещерах Киево-Печерской лавры с 21 марта будет закрыт
    		   
    20 марта 2023, 23:52
    Фото: Bai Xueqi/Xinhua/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Доступ к мощам святых в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры будет закрыт с 21 марта, сообщил глава информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ), митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

    Митрополит Климент сообщил в Telegram-канале канонической УПЦ, что в понедельник на адрес самого монастыря Киево-Печерской лавры пришло письмо с сообщением о том, что с 21 марта с самого утра доступ к пещерам Ближним и Дальним для поклонения мощам киево-печерских угодников будет прекращен, передает ТАСС.

    Митрополит уточнил, что это ограничение введено властями Украины под предлогом проверки уровня сохранности «культурных ценностей», как они назвали мощи святых. При этом срок так называемой ревизии в письме не обозначен. Также по этой причине прекращается доступ верующих к Крестовоздвиженской, Аннозачатьевской церквям и церкви Всех преподобных Печерских (Теплый храм).

    Ранее в понедельник предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить притеснения монахов Киево-Печерской лавры.

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    В Крыму объяснили интернет-мемы на сбитых в Джанкое БПЛА
    В Крыму объяснили интернет-мемы на сбитых в Джанкое БПЛА патологиями ВСУ

    21 марта 2023, 10:10

    Текст: Александра Юдина

    Нарисованные на украинских БПЛА интернет-мемы* свидетельствуют о психических патологиях солдат ВСУ, выразил мнение советник главы Крыма Олег Крючков.

    По его словам, такое действие со стороны ВСУ явно указывает на цинизм или шизофрению. Он зададся вопросом, как они могут бить по жилым домам, рисуя при этом развлекательные мемы*, тем более что в техникумовских общежитиях были дети, передает РИА «Новости».

    Крючков допустил использование солдатами ВСУ наркотиков.

    Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны, ранен мужчина. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.

    Сбитые над Джанкоем беспилотники оказались начинены шрапнелью (вид взрывчатки, предназначенный для поражения живой силы противника и представляющий особый вид картечной гранаты).

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (9)
    На Украине способность России сбивать беспилотники сочли «черной магией»
    Economist: На Украине способность России сбивать беспилотники называют «черной магией»

    21 марта 2023, 14:49

    Текст: Ольга Иванова

    То, как Россия сбивает беспилотники, на Украине называют «черной магией», пишет британское издание Economist со ссылкой на украинские источники в сфере обороны.

    По словам источника, российские силы занимаются «черной магией» в электромагнитной обороне. Так, по его словам, «русские… могут подавлять сигналы, воздействовать на GPS, посылать дроны на неправильную высоту, чтобы они падали с неба», передает РИА «Новости».

    Он также рассказал, что в ближайшее время на Украину будут поставлены «значительные и высокотехнологические мощности». При этом он считает, что Киеву все равно будет нелегко бороться с Россией.

    Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны, ранен мужчина. В городе ввели режим ЧС муниципального уровня.

    Сбитые над Джанкоем беспилотники оказались начинены шрапнелью (вид взрывчатки, предназначенный для поражения живой силы противника и представляющий особый вид картечной гранаты).

    Коментарии (5)
    Украинские беженцы разочаровались в «сливках Европы»
    Telegraph: Планы украинских беженцев о «сливках Европы» разбились о британскую бюрократию

    21 марта 2023, 08:59

    Текст: Александра Юдина

    Планы украинских беженцев, поверивших в британскую программу «Дома для Украины», разбились о бюрократическую реальность, пишет обозреватель Мария Чаплия в статье для Telegraph.

    По словам одной из беженок, тысячи украинцев присоединились к британской программе в надежде, что они снимут «сливки Европы». Однако они оказались втянутыми в «бесконечный круговорот великой британской бюрократии», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    Чаплия отметила, что украинцы вынуждены бороться с чрезмерной бумажной волокитой и запутанными правилами.

    «Трудности с поиском курсов языка для беженцев и длительное ожидание получения вида на жительство, что задерживает трудоустройство, еще больше подорвали программу «Дома для Украины», – отмечается в статье.

    Также обозреватель рассказала, что многие семьи принимали украинцев почти год, а теперь им говорят, что единственный способ передать ответственность властям – это сделать беженцев бездомными.

    Власти Швейцарии решили заставить украинских беженцев продать автомобили.

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