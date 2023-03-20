Власти Грузии теряют кадры после скандального законопроекта об иноагентах

Серьезные кадровые потери несут власти Грузии, которые намеревались принять закон об иностранных агентах, но отозвали его под давлением Запада и после многотысячных митингов протеста, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В понедельник будет представлен новый министр просвещения – Георгий Амилахвари, который возглавляет в настоящий момент комитет парламента по образованию и науке.

С поста главы этого ведомства в отставку отправляется Михаил Чхенкели, что наблюдатели связывают с активным участием студенчества в митингах.

В понедельник о решении сложить мандат депутата официально объявил глава комитета парламента по финансово-бюджетным вопросам Ираклий Ковзанадзе.

По данным СМИ, покинуть парламент также собираются другие влиятельные члены правящей партии «Грузинская мечта» – бывший министр здравоохранения Давид Сергеенко и экс-начальник Генштаба Владимир Чачибая, которые не голосовали за данный законопроект.

В «Грузинской мечте» отмечают, что места этих депутатов будут заняты следующими членами партийного списка, соответственно, нет опасности развала большинства. Однако уход влиятельных депутатов, как отмечают эксперты, негативно скажется на имидже правящей партии.

В 150-местном парламенте у правящей партии 75 мандатов, а еще девять имеет лояльная властям «Сила народа». Следующие выборы пройдут осенью 2024 года.