В Сирии предупредили о последствиях сожжения Корана украинскими военными

Сирийский деятель Шахрур допустил разжигание религиозной войны из-за сожжения Корана украинскими военными

Сожжение Корана военными Украины может втянуть мир в новую религиозную войну, заявил ответственный за мусульманскую благотворительность в пригороде Дамаска религиозный деятель Ходр Шахрур.

Шахрур отметил, что он испытал огромную боль от увиденных сцен сожжения Корана, которые «возбуждают ненависть и заставляют почувствовать, что эти люди склонны к столкновению цивилизаций, а не к диалогу между ними, и этими действиями они втягивают мир в новую религиозную войну», передает РИА «Новости».

По его словам, Запад, следуя за США, утратил добродетель и мораль, уважение к Библии раньше, чем к Корану, поэтому неудивительно, что он враждебно относится ко всем религиям и к мусульманам в частности.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров за ликвидацию украинского военного, который на видео сжег Коран, объявил вознаграждение в 5 млн рублей, а за взятие его живым – 10 млн рублей.

Накануне директор по информации Высшего исламского совета Алжира Мухаммед Багдад заявил, что кадры того, как украинские солдаты сжигают Коран, шокировало «всех людей, и мусульман в частности».