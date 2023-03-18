В Польше обвинили США в развязывании войны с Европой

Организация подрывов «Северных потоков» развязала войну США с Европой, пишет Mysl Polska.

По данным автора издания, первым выстрелом в войне США и Европы стал взрыв, устроенный американскими, норвежскими и британскими террористами на российских газопроводах, передает РИА «Новости».

Отмечается, что одной из главных целей теракта стало усиление энергетической и экономической зависимости Европы от американских СПГ, а также завоевание рынка сбыта ядерных технологий.

Также Вашингтон пытается возобновить гонку вооружений, чтобы Центральная Европа потеряла статус безъядерной зоны. Из статьи следует, что США видят главным конкурентом Китай, поэтому следующими целями для атак могут стать Суэцкий или Никарагуанский канал.

Напомним, Москву от расследования инцидента на «Северных потоках» отстранили, но Россия продолжит добиваться необходимых ответов.