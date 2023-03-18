Турция и Египет договорились предпринять шаги для полной нормализации дипотношений

Турция и Египет в ближайшее время сделают шаги для нормализации дипломатических отношений, чтобы вывести их на новый уровень, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, находясь в Каире.

«Мы в ближайшее время выведем дипломатические отношения между двумя странами на высший уровень», – передает ТАСС со ссылкой на трансляцию телеканала ТРТ.

По словам египетского министра иностранных дел Самеха Шукри, страны намерены полностью нормализовать отношения. Он отметил, что Египет имеет твердые намерения восстановить отношения.

У Каира и Анкары «есть политическая воля, чтобы начать путь полной нормализации отношений» между двумя странами, отметил политик.