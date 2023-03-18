Посольство России заподозрило у властей США вялотекущую шизофрению

Российское посольство в США сравнило политику Вашингтона с вялотекущей шизофренией

Оценка американских властей решения Международного уголовного суда в отношении российского руководства напоминает вялотекущую шизофрению, заявило посольство России в США.

Как отметило посольство в Telegram, американские должностные лица «хором повторили», что МУС для США – «не указ». Однако Вашингтон видит в возможности «максимально напакостить» России свой «стратегический интерес». В связи с этим США выразили поддержку «правовой вакханалии», которую устроил МУС, хотя ни Москва, ни Вашингтон не признает его юрисдикцию, заявили российские дипломаты.

При этом США предпочитают не вспоминать о собственных «зверствах» в Ираке, Югославии, Ливии и Вьетнаме, а также о собственных «одиозных мерах» – беспрецедентных экономических санкциях против экс-прокурора МУС Фату Бенсуды, «инициировавшей расследование злодеяний США в Афганистане».

Напомним, МУС выдал ордер на арест главы Российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Президент США Джо Байден счел такое решение «оправданным», а Совет нацбезопасности Белого дома заявил, что прокурор МУС «независим и принимает собственные процессуальные решения».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые решения подобного рода являются для России с точки зрения права ничтожными. Кремль указал, что Москва не признает юрисдикцию МУС.



В 2020 году США ввели санкции против сотрудников МУС, обвинив суд в политиканстве и коррупции. В 2021 году США отменили санкции.