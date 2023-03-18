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18 марта, суббота | Последнее обновление — 02:59 | vz.ru
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12:42
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21:02
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Байден оценил решение МУС по России
Байден счел «оправданным» ордер Международного уголовного суда в отношении России
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Решение Международного уголовного суда в Гааге в отношении российского руководства является оправданным, заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден при этом указал, что сами США не признают компетенцию МУС, но в отношении России позиция суда, по его версии, «достаточно сильна». Он заявил, что российская сторона якобы совершала военные преступления на Украине, передает РИА «Новости».
Совет нацбезопасности Белого дома заявил, что прокурор МУС «независим и принимает собственные процессуальные решения». Вашингтон выразил поддержку «привлечению к ответственности совершающих военные преступления».
Напомним, МУС выдал ордер на арест главы Российского государства Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Кремль заявил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые решения подобного рода являются для России с точки зрения права ничтожными. Львова-Белова назвала ордер МУС оценкой международным сообществом ее работы «по помощи детям нашей страны».
CNN: Россия подняла часть обломков беспилотника США со дна Черного моря
CNN: Россия смогла поднять со дна Черного моря некоторые обломки американского беспилотника
США считают, что Россия обнаружила в Черном море некоторые обломки американского беспилотника и смогла поднять их, сообщил CNN осведомленный американский чиновник.
По словам неназванного американского чиновника, Москва ясно дала понять, что попытается извлечь обломки беспилотника, и США считают, что Россия извлекла некоторые обломки. Он описал найденные Россией в Черном море обломки БПЛА как куски стекловолокна или небольшие фрагменты, сообщил CNN.
Накануне российские СМИ сообщили, что американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России.
СМИ: Американский БПЛА найден в 60 км от Севастополя
Севастопольское издание сообщило об обнаружении упавшего в море MQ-9 Reaper в 60 км от Севастополя
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Американский БПЛА MQ-9 Reaper найден в 60 км от Севастополя на глубине около 900 м, в районе падения военно-разведывательного аппарата дежурят силы ВМФ России, сообщают СМИ.
Как пишет Telegram-канал RT со ссылкой на севастопольское издание ForPost, на дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850–900 м.
Уточняется, что рядом проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток». Источник уточнил, что достать БПЛА можно будет лишь с помощью средств для подъема затонувших глубоководных подводных лодок.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России.
Европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
CNN: США стерли ПО упавшего в Черное море беспилотника
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США дистанционно удалили программное обеспечение с упавшего в Черное море беспилотника, чтобы оно не попало к России, сообщила журналистка телекомпании CNN Наташа Бертранд.
По ее словам, США успели удалить данные с дрона MQ-9 Reaper перед его падением в Черное море, чтобы их не получила Москва, написала Бертранд в социальных сетях со ссылкой на источники, передает РИА «Новости».
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эту информацию, подчеркнув, что контакта не было.
После этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на роль американских БПЛА в украинских ударах по России. В свою очередь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что инцидент с американским беспилотником в очередной раз подтверждает, что США непосредственно участвуют в боевых действиях против России. Тем временем директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин выразил мнение, что Россия может поднять и изучить обломки упавшего в Черное море американского беспилотника.
Во Франции раскрыли планы США и НАТО по «контрнаступлению» на Украине
Французский политик Филиппо заявил о плане США и НАТО этой весной начать на Украине большое контрнаступление
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Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил мнение, что у США и НАТО есть план этой весной начать на Украине большое контрнаступление, которое рискует превратиться в мировую войну, так как Польша и страны Прибалтики хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, и готовы на все.
Филиппо заявил в интервью РИА «Новости», что, по словам осведомленных источников, на Украине грядет большое контрнаступление, организуемое американцами и НАТО. При этом он выразил мнение, что у американцев есть план о начале контрнаступления этой весной.
Лидер французской партии выразил мнение, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все. Филиппо призвал правительство Франции отстраниться от этого «контрнаступления», так как это рискует превратиться в мировую войну.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
CBS News изобразил крушение дрона MQ-9 Reaper в Черное море после маневра российского Су-27
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Американский телеканал CBS при помощи компьютерной графики смоделировал падение беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper в Черном море после маневра российского истребителя Су-27.
Телеканал CBS представил примерный сценарий падения (соответствующий версии американской стороны) с подписью «CBS News Animation».
На записи над морем пролетают российский истребитель и американский дрон. Самолет снижается, приближаясь к поверхности воды, и после этого взлетает. После маневра российского самолета американский беспилотник переворачивается и падает.
Американские журналисты говорят в эфире, что «до сегодняшнего дня такого никогда не случалось».
По данным Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. В военном ведомстве подчеркивали, что российские истребители не вступали в контакт с беспилотным летательным аппаратом и не применяли бортовое вооружение.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции относительно упавшего в Черное море беспилотника MQ-9. Дипломат подчеркивал, что американские БПЛА собирают развединформацию для украинских ударов по России.
США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря правила
США отказались соблюдать введенные Россией в воздушном пространстве Черного моря ограничения
США не будут придерживаться ограничений, введенных Россией в воздушном пространстве в регионе Черного моря в связи с СВО, заявил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По словам Кирби, Россия может объявлять и говорить что угодно, в то время как США продолжат летать и действовать в соответствии с международным правом. Он также добавил, что авиация США летает «в международном пространстве на законных основаниях», передает ТАСС.
Напомним, в США ранее заявили о якобы столкновении американского беспилотника с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эти данные, добавив, что контакта не было.
В США назвали сроки начала «масштабного наступления» ВСУ
Politico: В США ждут «масштабного наступления» ВСУ в мае
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Американские чиновники готовят Украину к масштабному весеннему наступлению, которое, как они ожидают, начнется к маю, пишет газета Politico.
Издание со ссылкой на американского чиновника пишет, что вся военная помощь США, оказанная Украине несколько месяцев назад, нацелена на контрнаступление Киева, предположительно, в мае.
Politico отмечает, что у Киева есть два варианта: продвинуться на юг через Херсон в Крым или двигаться на восток с севера, а затем на юг, отрезая российский сухопутный мост, передает РИА «Новости».
При этом наступление через Херсон в США считают нереалистичным, так как Россия укрепила оборону на восточном берегу Днепра, поэтому второй вариант – более вероятный.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов заявил, что боевики ВСУ активизировались на Запорожском участке линии фронта.
До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ВСУ «заваливают» передний край своей обороны неподготовленными новобранцами, чтобы выиграть время для подготовки сил контрнаступления.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Газета ВЗГЛЯД писала, что ВСУ готовятся к отступлению до Красного Лимана.
CNN предсказал изменение мнения американцев по Украине из-за инцидента с дроном
CNN: Инцидент с беспилотником МQ-9 может изменить мнение в США о помощи Украине
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Инцидент с дроном MQ-9 в Черном море может способствовать росту поддержки в США мнения о том, что помощь Украине не является для Вашингтона вопросом собственной национальной безопасности, сообщают американские СМИ.
В материале телеканала CNN говорится, что экс-президент США Дональд Трамп и другой потенциальный кандидат на пост главы государства от республиканцев Рон Десантис ясно дают понять, что помощь Украине с их приходом в Белый дом будет сокращена, передает РИА «Новости».
По мнению автора опубликованной CNN статьи, после инцидента с беспилотником Трамп, утверждающий, что лишь он способен предотвратить третью мировую, и Десантис, настаивающий на том, что Украина не является основным интересом национальной безопасности США, получат еще большую поддержку.
Произошедшее, по оценке автора публикации, стало шагом в направлении «сценария, которого все боялись» – прямого столкновения между Россией и США.
Как сообщало Минобороны, американский беспилотник, вопреки версии властей США о якобы столкновении с российским Су-27, упал в море из-за резкого маневрирования. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов призывал США прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона.
В Совфеде ответили на заявление Госдепа о недействительности приостановки участия России в ДСНВ
Сенатор Климов: США нужно смириться с решением России по ДСНВ
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Вашингтону пора понять, что Россия – суверенный актор, действующий на основании собственных интересов, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее в Госдепартаменте США заявили о недействительности приостановки участия РФ в ДСНВ.
«Международные договоры предполагают согласие каждой стороны выполнять прописанные в них условия. В этом заключается суть любого соглашения. Но США привыкли действовать по отношению к другим странам как к своим подчиненным», – сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.
«Мы – не вассалы США. Упрекать в чем-либо они могут страны НАТО или ЕС. Россия – суверенный актор, и мы будем действовать исходя из собственных интересов. Более того, Москва не прекращала действия ДСНВ. Мы приостановили участие, на что имелись веские основания. В частности, такое решение было принято, чтобы запретить полеты США над Россией в условиях, когда Вашингтон фактически ведет против нас гибридную войну», – отмечает сенатор.
«Штаты могут бесконечно долго отрицать все, что им не нравится. Пусть даже выступят против того, что Земля вращается вокруг Солнца. Их соображения никакого отношения к нашим действиям не имеют. Пора бы Вашингтону смириться с этим тезисом», – резюмирует Климов.
Ранее Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором объявленная Россией приостановка участия в ДСНВ названа «юридически недействительной». По мнению дипведомства, Москва по-прежнему «связана обстоятельствами» в соответствии с Договором.
Также в Вашингтоне призвали Москву разрешить проведение инспекций на территории РФ. Кроме того, Штаты потребовали от России согласиться на встречу Двусторонней консультативной комиссии.
Напомним, 1 марта США получили уведомление Москвы о решении приостановить участие в ДСНВ. Официальный представитель Госдепартамена Нед Прайс назвал подобные действия «безответственными и достойными сожаления». При этом он подчеркнул, что Вашингтон готов продолжать конструктивное взаимодействие по вопросу контроля над вооружениями с Россией.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановке участия Москвы в ДСНВ. По его мнению, соглашение устарело в связи с тем, что его действие формально не распространяется на НАТО. Между тем альянс в открытую заявляет о желании нанести России «стратегическое поражение», в связи с чем учет ядерных потенциалов Великобритании и Франции также становится жизненно необходимым.
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Нарышкин сообщил о возможности поднять и изучить обломки упавшего БПЛА США
Глава СВР Нарышкин заявил о возможности поднять и изучить обломки упавшего БПЛА США
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Существует возможность поднять обломки беспилотника США из Черного моря и изучить их, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в программе «Москва. Кремль. Путин».
В интервью Павлу Зарубину Нарышкин подчеркнул, что, по его мнению, такие технические возможности у России есть, сообщает РИА «Новости».
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
Ранее в Белом доме усомнились в возможности достать обломки БПЛА из Черного моря.
В США ранее заявили о якобы столкновении с российским Су-27. В Минобороны России сообщили, что БПЛА упал в море из-за резкого маневрирования. Посол России в США Анатолий Антонов призывал Вашингтон прекратить спекуляции на тему потерпевшего крушение дрона. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США пытаются не допустить, чтобы упавший над Черным морем дрон MQ-9 попал в чужие руки.
США готовы обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
США заявили о готовности обнародовать видеозапись инцидента с беспилотником
США сейчас изучают возможность публикации видеозаписи инцидента с беспилотником над Черным морем, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в интервью телеканалу MSNBC.
По его словам, Вашингтон сейчас рассматривает такое решение, США при принятии решений учитывают необходимость защищать источники и методы сбора информации, передает ТАСС.
Прайс заявил, что на записи видно, как российский беспилотник сближается и «совершенно непрофессиональным» образом и совершает действия, которые приводят к столкновению с американским БПЛА.
После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
Ранее в США заявили о якобы столкновении с российским Су-27 над Черным морем.
Военный эксперт предположил реакцию США на крушение дрона MQ-9 Reaper в Черное море
Военный эксперт Рожин: Особую ценность для России в упавшем MQ-9 представляет электроника дрона
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Вашингтону придется предоставить неопровержимые доказательства своей версии крушения MQ-9 Reaper в Черном море, если они намерены и дальше настаивать на причастности российского самолета к падению дрона. Для Москвы же было бы важно получить обломки этой машины. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Борис Рожин, комментируя инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper в Черном море.
«Пока мы не располагаем деталями случившегося. Вашингтон обещал опубликовать видео инцидента, но данные объективного контроля до сих пор не представлены. На данный момент мы располагаем заявлением Минобороны, США и записью переговоров наших летчиков», – рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Примечательно, что версии сторон серьезно расходятся. Москва утверждает, что никакого контакта самолета с дроном не было, а Вашингтон настаивает на обратном. И в данном случае США придется предоставить видеозапись инцидента или данные телеметрии с упавшего MQ-9, чтобы доказать обоснованность своих обвинений», – рассуждает собеседник.
«Пока же западная пресса предлагает нам только реконструкции, которые ничего конкретного не подтверждают. Более того, представленные модели произошедшего пока выглядят противоречивыми и фактически представляют разнообразие версий», – обращает внимание эксперт.
«Также есть информация о том, что Россия сейчас вылавливает обломки упавшего американского беспилотника. И если это так, то для нас там больший интерес представляет даже не сам планер, а именно его начинка. Электроника и приборы наблюдения периодически модернизируются. И Москва могла бы их изучить», – полагает он.
«Как показывает пример Ирана, сбивание американских дронов при удачном стечении обстоятельств дает возможность детально изучить начинку аппаратов. Вместе с тем не исключаю, что США начнут заминать инцидент. Фактически они лишь словесно осудят действия Москвы. При этом их БПЛА и дальше продолжат периодически летать в акватории Черного моря», – заключил Рожин.
Во вторник европейское командование ВС США (EUCOM) сообщило, что российский истребитель Су-27 в Черном море якобы задел винт американского дрона MQ-9. Отмечается, что БПЛА выполнял «рутинные операции» в международном воздушном пространстве, а инцидент привел к «аварии и полной потере» аппарата.
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер утверждает, что «несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывал топливо и пролетал перед MQ-9 безрассудным и непрофессиональным образом». Он добавил, что из-за этого у американского беспилотника отказал пропеллер.
Позже Минобороны РФ пояснило, что БПЛА совершал полет над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова в направлении государственной границы РФ. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Уточняется, что беспилотник летел с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. Истребители из состава дежурных по ПВО сил были задействованы для идентификации нарушителя, заявили в Минобороны.
«В результате резкого маневрирования беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования», – подчеркнули в ведомстве.
Для разъяснения ситуации в Госдепартамент был вызван российский посол в США Анатолий Антонов. После проведенных консультаций, он сообщил, что Вашингтон выразил обеспокоенность и протест в связи с «непрофессиональными действиями российской стороны».
По словам дипломата, его контакты с американской стороной в развитие данного инцидента можно считать «конструктивными». Россия и США озвучили позиции по ситуации с БПЛА MQ-9. Антонов призвал «быть очень осторожными в своих действиях с учетом событий, которые происходят в Восточной Европе».
Представитель РФ подчеркнул, что «американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ» России. Он также указал на то, что MQ-9 может «нести несколько бомб», «1,7 тыс. кг взрывчатки».
Ранее над акваторией Балтийского моря был обнаружен и перехвачен P-3 Orion немецких воздушных сил, его сопроводил истребитель Су-27 Балтфлота России.
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США изменили маршруты полета беспилотников у Крыма после инцидента с MQ-9 Reaper
США изменили маршруты полета беспилотников у Крыма после инцидента с упавшим в Черное море дроном Reaper
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США изменили маршруты полета своих стратегических беспилотных летательных аппаратов Global Hawk после инцидента с беспилотником Reaper, который упал в Черное море, следует из данных с портала Flightradar24.
Согласно данным на портале, сегодня в воздушное пространство над Черным морем в очередной раз прибыл один из стратегических беспилотников США, которые регулярно выполняют разведывательные вылеты с базы на Сицилии в район российского Крыма. Это первый полет Global Hawk над Черным морем после инцидента с Reaper, и в этот раз маршрут беспилотника существенно изменен, передает РИА «Новости».
Из треков полета следует, что сегодня перед заходом в воздушное пространство над Черным морем Global Hawk предварительно выполнил барражирование над восточной частью Румынии. Ранее подобных маневров Global Hawk не совершали. Затем беспилотник отправился в воздушное пространство над Черным морем, где обычно эти летательные аппараты дежурят в воздухе на траверзе южной оконечности Крыма, иногда до 24 часов. Однако в этот раз удаление маршрута беспилотника от самой южной точки Крыма существенно увеличилось – если ранее в среднем эти аппараты пролетали мимо полуострова на минимальной дистанции 80–100 км, то сейчас беспилотник прошел мимо южного побережья Крыма на минимальном расстоянии 150 км.
Также был изменен основной район барражирования над Черным морем – в текущем полете американского беспилотника он был расположен не на траверзе южного побережья Крыма, а значительно восточнее – ближе к Новороссийску и Сочи.
В настоящее время Global Hawk продолжает полет над Черным морем в сторону Румынии.
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем. Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было. Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
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Пескова спросили о поднятии американского БПЛА из Черного моря
Песков: Беспилотник США извлекут из Черного моря при необходимости для интересов и безопасности России
Упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 поднимут на поверхность, если это будет необходимо для интересов и безопасности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сам вопрос об извлечении обломков БПЛА он переадресовал Минобороны.
«Это прерогатива военных. Если они считают, что это необходимо для наших интересов и нашей безопасности сделать в Черном море, они будут это делать», – сказал представитель Кремля.
О планах военных по поводу беспилотника Песков предложил уточнить в Минобороны, передает РИА «Новости».
Он добавил, что по ситуации с БПЛА между Россией и США состоялись контакты по линии военных, а также дипломатические контакты.
С американской стороной общались глава Генштаба Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Медведев отреагировал на ситуацию с американским беспилотником в Черном море
Медведев призвал не церемониться с американцами после ситуации с беспилотником в Черном море
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Американцы «вконец оборзели» и церемониться с ними не надо, хотя контакты военных нужны, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что международных документов, которые бы регулировали ситуации, подобные с американским беспилотником в Черном море, нет. Он подчеркнул, что Воздушный кодекс оперирует терминами «запретные зоны» и «зоны с ограничениями», которые может устанавливать правительство.
Эти правила, по словам Медведева, должны соблюдать беспилотники, особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства.
«Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений американских ублюдков типа сенатора грэма о том, что надо сбивать российские самолеты. Кстати, и с такими людьми иногда случаются авиационные происшествия», – заключил Медведев (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Напомним, европейское командование ВС США заявило о якобы столкновении американского БПЛА с российским истребителем Су-27 над Черным морем.
Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что контакта между беспилотником и самолетом не было.
Как сообщили в четверг севастопольские СМИ, MQ-9 Reaper уже якобы найден в 60 км от города на глубине около 900 м, в районе падения аппарата дежурят силы ВМФ России.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, разрешит ли Турция отправить США боевые корабли к берегам Крыма для якобы поиска беспилотника.
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