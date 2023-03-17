Эксперты: Российский бизнес становится социально ответственным и патриотичным Анонсировано оперативное совещание Путина с Совбезом Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом 17 марта 2023, 13:19 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, совещание пройдет в пятницу во второй половине дня, ближе к вечеру, передает ТАСС. Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены». «Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост. Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Елизавета Шишкова

Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин. Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС. «Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он. Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя. Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года. Новости СМИ2 Путин: Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь Путин прокомментировал санкции против России пословицей о яме

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Кристина Цыцура

Говоря о введенных против России санкциях, президент Владимир Путин процитировал известную пословицу о расплате за желание и попытку навредить другому. «Вспоминается русская пословица: «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Похоже, это самое и происходит», – отметил Путин, передает ТАСС. Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент заявил, что страна преодолеет среднесрочное негативное влияние санкций. «Я прекрасно понимаю и те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе в России возникнут проблемы», – сказал глава государства. Он выразил уверенность, что Россия преодолеет все проблемы. Ранее Путин процитировал слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики». Путин в шутку предложил западным компаниям «перезайти» на рынок России 16 марта 2023, 18:06 Текст: Кристина Цыцура

Президент России Владимир Путин в шутку призвал западные компании перезайти на российский рынок, чтобы получить шанс на смягчение ограничений на ведение бизнеса. Во время съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент прокомментировал предложение одного из участников ослабить ограничения на ведение бизнеса для компаний из недружественных стран, передает ТАСС. Путин в ответ пошутил: «Видите, куда он вас толкает? Он сейчас что сказал? Перерегистрируйтесь, и все будет хорошо. Как будто зашли снова». По словам главы государства, в России «нет доброго и злого следователя, у нас все хорошие». Также участник предложил ввести новое понятие – «дружественная компания из недружественной страны». «Потренируйтесь еще немножко. Вы на правильном пути, надо тренироваться», – рассмеялся Путин. Президент подчеркнул, что меры по смягчению ограничений для некоторых компаний «должны быть максимально прозрачными». Новости СМИ2 Путин посоветовал российским бизнесменам, куда вложить деньги Путин призвал бизнес вложить деньги в новый маршрут из России к Персидскому заливу 16 марта 2023, 17:20 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назвал перспективным новый маршрут из России к Персидскому заливу через Дагестан, Азербайджан и Иран, он посоветовал отечественным бизнесменам подумать о вложениях в этот проект. Путин обратил внимание на необходимость найти деньги на строительство одного из участков маршрута, сообщает ТАСС. «Мы можем найти их внутри страны… у наших потенциальных инвесторов. Обращаюсь ко всем здесь присутствующим: имейте в виду – это очень хороший проект, рентабельный, преференциальный, многие наши партнеры, в том числе в арабском мире, проявляют самый активный интерес к этому, он будет работать», – сказал президент. Путин отметил, что «СВО прошла, началась, снова началась, опять прошла, а товары будут идти, сто процентов востребованы будут всегда». «Все согласны, несмотря на сложность геополитических раскладов и противоречий между странами регионов, которые всегда возникают между соседями. С тем, что нужно строить этот маршрут (Дагестан – Азербайджан – Иран), все согласны», – заявил Путин. Ранее Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости». Путин рассказал, почему в России тараканов называют «прусаки» Путин объяснил шуткой про тараканов-прусаков дружбу с Германией

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин рассказал, что у него сохранились хорошие отношения с друзьями из Германии, и шуткой объяснил, почему тараканов называют «прусаки». «У меня там, как вы знаете, очень много друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие все сохранились, мы все время шутим друг над другом. Мы же соседи... У нас тараканов называют «прусаки» – такие большие рыжие, а в Германии называют «русаки». Шутки взаимные – они всегда имеют место между соседями», – сказал Путин на съезде РСПП, передает РИА «Новости». Ранее Путин заявил, что жители Запада будут ездить в Россию даже за репой. Новости СМИ2 Эксперты: Российский бизнес становится социально ответственным и патриотичным Депутат и политолог назвали основные тренды новой экономической стратегии России

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

Экономика России начала развиваться по новой модели. Благодаря этому страна движется в сторону экономического и технологического суверенитета, что открывает новые перспективы перед бизнесом, заявили опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты. В четверг Владимир Путин выступил на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, где рассказал о позитивных изменениях в экономике страны. «Можно с уверенностью констатировать, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Есть понимание векторов, по которым страна будет двигаться дальше – в частности, по развитию отраслей и по вопросам обеспечения технологического и экономического суверенитета», – считает Артем Кирьянов, зампредседателя думского комитета по экономической политике. «С учетом объявленных в ходе послания президента Федеральному собранию новых мер поддержки бизнеса и текущей международной обстановки, встреча президента с представителями РСПП стала своевременной и носила позитивный характер», – добавил депутат. По его словам, стоит отметить возросший темп принятия решений: «За прошедший год мы можем наглядно его оценить по качеству и скорости принятых Госдумой законодательных инициатив. А вопросы развития и поддержки бизнеса стоят во главе угла экономической повестки». «Я бы также отметил растущую роль социальной ответственности бизнеса. В нашей стране к предпринимательской деятельности все чаще относятся не только как к механизму извлечения прибыли, но и как к возможности сделать города и села лучше. А это, в свою очередь, позитивно влияет на жизнь каждого гражданина. Исходя из этого, мы можем говорить о возрождении высокой миссии предпринимательства в России», – полагает собеседник. «Безусловно, отечественный бизнес сегодня вносит неимоверный вклад в экономическое развитие и безопасность нашей страны. Помимо того, что большая часть предпринимателей не уехала за рубеж, многие бизнесмены задумались над тем, чтобы отказаться от офшоров и иностранных юрисдикций. Предприниматели, рассчитывающие работать всерьез и вдолгую, прекрасно понимают это», – отметил депутат. «Также важны призывы президента к дальнейшему импортозамещению и к использованию ситуации, когда можно заместить продукцию ушедших из России компаний. Здесь нужно отметить поддержку Фонда развития промышленности по проектам импортозамещения», – отметила Дарья Кислицына, директор Департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований. «Сам контекст выступления президента – это скорее констатация уже сложившихся трендов. Неслучайно Путин привел данные о росте внешнеторгового оборота на 8%, а показатели экспорта взлетели практически до 20%. Очевидный вывод: мы не потеряли внешние рынки, мы их диверсифицировали», – подчеркнула собеседница. Еще один важный аспект, о которым говорил глава государства, полагает Кислицына – это увеличение внутреннего спроса на услуги и товары наших производителей. «При этом мы не отрезаны от импорта. То есть россияне сами делают выбор в пользу отечественных товаров», – указала она. «Кроме того, сегодня было четко сформулирована модель созидательного бизнеса. Предприниматели-патриоты не бегут от трудностей, а расширяют производство, создавая рабочие места и развивая регионы, где работает их бизнес, – отметила аналитик. – Путин также предложил ввести для компаний нефинансовую отчетность, где будут отражены их социальные проекты. По данным Индекса деловой среды РСПП на январь 2023 года, социальные программы для сотрудников действуют в 81,9% опрошенных организаций». Кстати, сегодня итальянский бизнесмен Маттео Вальика, который уже стал гражданином РФ, напомнила Кислицына, подтвердил: российский рынок привлекателен для западного бизнеса. «И многие компании ищут пути возвращения. Об этом же говорят другие зарубежные бизнесмены», – добавила она. «Этому также способствует поддержка предпринимательской инициативы и совершенствование механизмов промышленной ипотеки. Тем самым мы видим формирование новой единой экономической стратегии», – резюмировала эксперт. В четверг в ходе ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент России Владимир Путин заявил, что национальная экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели. Внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста. Президент назвал основой роста стабильность рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан, снижение инфляции. Он заявил также, что эффективность управления в России и бизнесе нужно вывести на новый уровень. «Повторю, и в бизнесе, и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе данных, на основе больших данных», – сказал президент. По его словам, России нужно развивать собственные производственные мощности в партнерстве с дружественными странами. «Я прекрасно понимаю те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе у России возникнут проблемы. Да это такая угроза, которую нужно иметь в виду», – сказал Путин на съезде. Он добавил, что Россия преодолеет эту угрозу, потому что это среднесрочная перспектива. «Призываю вас не ждать, когда наступят негативные последствия этой среднесрочной перспективы, действовать нужно прямо сейчас», – отметил Путин. Он отметил также, что «не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться». «Ситуация без преувеличения уникальная для многих наших компаний. Своевременные инвестиционные решения сегодня безусловно сторицей окупятся завтра. Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров», – подчеркнул президент. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: ЕГЭ дает возможность детям с периферии учиться в ведущих вузах Путин прокомментировал просьбу отменить ЕГЭ

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) имеет много минусов для школьников, но он дает детям с периферии возможность учиться в ведущих вузах, заявил президент России Владимир Путин, выступая в четверг на съезде РСПП, где его попросили отменить ЕГЭ. Он признал, что многие граждане возмущаются «чудничеством», которое присутствует в системе ЕГЭ, передает ТАСС. «Это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии. <…> Потому что в некоторых городах развивается среднее и высшее образование, но не так, как в традиционных образовательных центрах, в миллионниках», – сказал Путин. Поэтому для детей с периферии ЕГЭ – шанс учиться в ведущих вузах и школах страны. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перед принятием решения об отмене ЕГЭ нужно проанализировать как плюсы, так и минусы такого шага. Новости СМИ2 Путин: Оставшиеся в России бизнесмены оказались умнее уехавших

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поинтересовался у бизнесменов, которые ранее говорили, что на Западе «надежнее», как там теперь. Также Путин заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны, передает РИА «Новости». «Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами», – сказал он. Путин отметил, что это заслуга тех, кто остался. «Надо сказать... это заслуга ваша и ваших команд. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал», – отметил он. Ранее Путин заявил, что Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков. Путин назвал необъективным словосочетание «недружественные страны» Путин: Словосочетание «недружественные страны» не отражает реалии

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Елизавета Шишкова

Словосочетание «недружественные страны» является некорректным, так как недружественными являются элиты или правители, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, это понятие вошло в общественное сознание и оборот, но оно вообще не отражает существующие реалии, передает ТАСС. «Потому что у нас есть недружественные элиты в определенном количестве стран, недружественные правители», – сказал Путин. «Страна состоит из населения, из людей, а у нас очень много друзей в этих странах, очень много», – добавил он. Глава государства подчеркнул, что Россия хотела бы, чтобы Европа сама принимала решения в своих интересах. Сейчас это совсем не так. Ранее Путин заявил, что Россия живет под давлением бесконечных санкций недружественных стран, но спокойно преодолевает их. Новости СМИ2 Путин: Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Ольга Иванова

Инфляция в России по итогам марта может составить меньше 4% годовых, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «Ожидается, что по итогам марта инфляция составит меньше 4%. Но у разных экспертов разные мнения, в том числе и у здесь присутствующих. Кто-то говорит (что этот показатель составит) 4%, кто-то говорит – чуть меньше, кто-то говорит 5%, в таком примерно ключе. Но ясно, что это будет целевая инфляция», – цитирует его ТАСС. Также Путин добавил, что рост розничного товарооборота в России в апреле выйдет на 5%. «Хорошо прибавляет внутренний спрос, по оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание – речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста. В его основе стабильность нашего рынка труда, увеличение зарплат и доходов граждан, а также снижение инфляции», – указал он. Ранее Путин заявил, что профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой». Путин сравнил с хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов Путин назвал хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов 16 марта 2023, 15:12 Текст: Вера Басилая

Профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой», заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). «В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 млрд долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20% – 19,9%, а импорт сократился почти на 12% ­– 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 млрд долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года. Новости СМИ2 Путин поручил утвердить план по ускорению перевода активов бизнеса в юрисдикцию РФ 16 марта 2023, 19:46 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин поручил правительству и парламенту до 15 апреля утвердить план реализации мер по ускорению перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию. Прежде всего необходимо перевести в российскую юрисдикцию активы в ключевых секторах и отраслях экономики, говорится в сообщении на сайте Кремля. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ранее Путин назвал основы отечественного бизнеса: ответственный бизнесмен не прячет активы в офшоры, вкладывается в чувствительные сферы и не отделяется от региона. Путин поручил увеличить социальные налоговые вычеты Путин поручил увеличить и ускорить социальные налоговые вычеты 16 марта 2023, 20:10 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поручил увеличить максимальный размер социальных налоговых вычетов для россиян, а также ускорить их предоставление. «Обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих повышение размеров социальных налоговых вычетов по фактически произведенным расходам налогоплательщика-родителя на обучение своих детей в возрасте до 24 лет, налогоплательщика-опекуна (попечителя) на обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 110 тыс. рублей в год (на каждого ребенка)», – говорится в перечне поручений на сайте Кремля. Налоговый вычет на свое обучение, медицинские услуги и приобретение лекарственных препаратов, согласно поручению, должен составить до 150 тыс. рублей в год. Ранее Путин поручил правительству и парламенту до 15 апреля утвердить план реализации мер по ускорению перевода активов бизнеса в российскую юрисдикцию. Новости СМИ2 Путин поставил в пример улучшающий жизнь россиян бизнес Путин поставил в пример бизнес, который улучшает жизнь россиян 16 марта 2023, 16:24 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин поставил в пример бизнес, который делает жизнь россиян лучше, вместо того, чтобы вести работу в офшорах и выводить средства на вещи «не первой необходимости». По его словам, уже сейчас наблюдаются примеры достойного отношения к делу как к высокой миссии предпринимателя. В частности, среди компаний, которым не все равно где, в каких условиях работают их компании, их люди, их специалисты, которые направляют свой предпринимательский талант в том числе и на общественное благо, передает ТАСС. Путин отметил, что такие компании «вместо работы в офшорах и вывода полученных здесь средств на не самые нужные вещи, запускают спецпрограммы поддержки сотрудников и членов их семей, направляя средства на дороги, больницы, спортивные и культурные объекты, делая жизнь россиян лучше». Глава государства подчеркнул, что подобных инициатив, которые приносят реальную пользу людям, должно быть больше. Ранее Путин назвал основы ответственного бизнеса.