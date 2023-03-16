Путин: Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь

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16 марта, четверг  |  Последнее обновление — 16:02  |  vz.ru
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Зачем Москва сократила срок зерновой сделки

Россия продлила зерновую сделку на 60 дней Erdem Sahin/EPA/ТАСС
Москва согласилась продлить действие зерновой сделки на 60 дней, а не на 120, как было прежде. И хотя Запад так и не выполнил часть своих обещаний в рамках этого соглашения, его продление дает России ряд прямых и косвенных преимуществ. О каких конкретно выгодах идет речь и как Москва может воспользоваться соглашением в своих интересах?  Подробности...
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Австралия стала очередной жертвой гипноза Америки

Премьер Австралии Албаниз, президент США Байден и премьер Британии Сунак на саммите в Сан-Диего Stefan Rousseau/AP/ТАСС
«Три страны предпочли проигнорировать озабоченность международного сообщества и решили пойти по опасному пути». Так Пекин прокомментировал саммит AUKUS – своего рода азиатского НАТО, направленного против Китая. Две из этих трех стран – США и Великобритания – понимают свой интерес, когда движутся по «опасному пути». А вот Австралию тащат по нему, будто на заклание. Подробности...
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Артемовск готовят к филигранной военной операции

Продвижение российских военных в Артемовске ставит ВСУ в очень невыгодное положение REUTERS/Stringer
Российские военные контролируют практически все дороги к Артемовску. Сам город находится в оперативном окружении российской артиллерии. Уже несколько дней в городе идут тяжелые бои. Сейчас российские военные берут под контроль территории промзоны Артемовского завода цветных металлов. В чем заключаются особенности этого завода и почему многие его сравнивают с «Азовсталью»? Подробности...
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Зачем Польша соблазняет Украину «революцией» в энергетике

Киевские власти зазывают Польшу совершить «революцию» в энергетике Украины Zuma/ТАСС
Варшава получила приглашение Киева вместе искать и добывать газ на Украине, сообщил глава польского правительства Моравецкий. Премьер не только ответил согласием, но и посулил в будущем – «после победы» – «революцию» в совместной энергетике. Для этого на Украине потребуется найти новые месторождения газа. Каковы шансы польско-украинского успеха? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Европа использует «Северные потоки», чтобы всадить нож в спину надоевшему гегемону

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Можно предположить, что именно страх быть преждевременно вскрытыми – прямо как в покере – заставляет власти США совершать новые глупости. Так или иначе, вброс об «украинском следе» диверсии говорит о нескольких важных вещах. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Сербия нехотя готовится к антироссийским санкциям

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Все идет к тому, что Сербия присоединится к западным санкциям – хотя высшее руководство страны этого не хочет. Но никакой благодарности от Запада она за это не получит. Так стоит ли портить отношения с Россией? Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Государственный терроризм в США поставлен на поток

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
Если кто-то скажет, что это все было давно, и теперь США белые и пушистые, разочарую. Методы, которые они применяют в так называемой политической борьбе, не изменились. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
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Русофобы ли британцы

Крушение БПЛА США: главное

У Эрдогана проблемы. Устоит?

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Футбольные болельщики из Германии устроили погромы в Неаполе

Матч Лиги чемпионов с участием итальянского клуба «Наполи» и немецкого «Айнтрахта» в Неаполе обернулся массовыми беспорядками с участием фанатов. Околофутбольщики дрались с полицией, громили магазины и поджигали машины
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В Лос-Анджелесе объявили лауреатов «Оскара»

В воскресенье в Dolby Theatre в Голливуде прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Трансляцию торжества посмотрели в более чем 200 странах мира. Премию в номинации «Лучший фильм» получили режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (слева направо) за работу «Все везде и сразу»
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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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После падения дрона MQ-9 в Черном море американские беспилотники станут летать в этом районе:
  • Чаще

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  • Перестанут летать

  • Затрудняюсь ответить
Какой оптимальный возраст для депутата?
  • До 35 лет

  • От 35 до 55 лет

  • Старше 55 лет

  • Затрудняюсь ответить
Нужно ли ввести ограничения на демонстрацию украинского флага на территории РФ?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
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    Путин: Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь

    Путин прокомментировал санкции против России пословицей о яме

    16 марта 2023, 15:56

    Текст: Кристина Цыцура

    Говоря о введенных против России санкциях, президент Владимир Путин процитировал известную пословицу о расплате за желание и попытку навредить другому.

    «Вспоминается русская пословица: «не рой другому яму, а то сам в нее попадешь. Похоже, это самое и происходит», – отметил Путин, передает ТАСС.

    Выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), президент заявил, что страна преодолеет среднесрочное негативное влияние санкций.

    «Я прекрасно понимаю и те угрозы, которые имеют место быть, и то, на что указывают нам недоброжелатели, говоря о том, что в среднесрочной перспективе в России возникнут проблемы», – сказал глава государства.

    Он выразил уверенность, что Россия преодолеет все проблемы. 

    Ранее Путин процитировал слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики».

    Путин назначил врио главы Чукотки первого зампреда правительства ЛНР Кузнецова
    Путин назначил врио главы Чукотки первого заместителя председателя правительства ЛНР Владислава Кузнецова
    		   
    15 марта 2023, 21:34
    Фото: t.me/news_kremlin
    Текст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин назначил и. о. главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, сообщила пресс-служба Кремля.

    Ранее Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР. Указ о его новом назначении опубликован на сайте Кремля.

    Путин также подписал указ, согласно которому Роман Копин по собственному желанию освобожден от должности главы Чукотки. Он с 2008 года возглавлял Чукотский автономный округ.

    На встрече с Кузнецовым в режиме видеоконференции Путин отметил его опыт работы, сообщается на сайте Кремля. 

    «У вас очень хороший опыт на разных участках, по разным направлениям: и в бизнесе поработали, причем крупном, и в административных структурах, в представительных органах власти. Все говорит о том, что вы могли бы работать на участке с большим объемом ответственности», – сказал Путин. 

    В свою очередь Кузнецов отметил, что готов «послужить Родине там, где нужен». «Когда появилась возможность служить в ЛНР, я вызвался добровольцем, не было никаких сомнений. Если будет оказана честь служить в том регионе, я буду рад быть полезным».

    Владислав Кузнецов является выпускником четвертого потока «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую называют «школой губернаторов» стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

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    Путин спросил бизнесменов о выводе средств на Запад

    16 марта 2023, 15:25

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) поинтересовался у бизнесменов, которые ранее говорили, что на Западе «надежнее», как там теперь.

    Также Путин заявил, что те, кто остался в России, оказались умнее и энергичнее тех, кто уехал и дает советы недоброжелателям страны, передает РИА «Новости».

    «Отмечу здесь и руководителей российского бизнеса, их управленческие команды, которые в короткие сроки в условиях серьезного внешнего давления сумели перестроить инвестиционные и торговые цепочки, наладили логистические маршруты, открыли новые направления для кооперации и сотрудничества с предсказуемыми добросовестными зарубежными партнерами», – сказал он.

    Путин отметил, что это заслуга тех, кто остался.

    «Надо сказать... это заслуга ваша и ваших команд. Мы с вами знаем, так по-семейному скажу, кто дает советы нашим недоброжелателям, как нас побольше и где ущемить. Но те, кто остался здесь и реально работает, оказались умнее, энергичнее, эффективнее тех, кто уехал и дает там советы нашим недоброжелателям. И успех очевиден, я сейчас только что об этом сказал», – отметил он.

    Ранее Путин заявил, что Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков.

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    Путин: Россия как настоящий друг пытается поддержать пострадавшую от землетрясения Сирию

    15 марта 2023, 17:42

    Текст: Ольга Иванова

    Москва как настоящий друг Дамаска старается поддержать страну после разрушительного землетрясения, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.

    Путин выразил сожаление в связи с тем, что сирийский народ «столкнулся с еще одной очень серьезной проблемой, с катастрофой – землетрясением», передает ТАСС.

    «Это, конечно, усугубляет ситуацию. Но мы как настоящие друзья пытаемся вас поддержать», – отметил Путин.

    Напомним, в Кремле начались переговоры Путина и Асада.

    Ранее представители Российского Красного Креста (РКК) – старейшей гуманитарной организации России – прибыли в Сирию для оказания гуманитарной и медицинской помощи и психосоциальной поддержки пострадавшим от землетрясения.

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    В Кремле начались переговоры Путина и Асада

    15 марта 2023, 17:15

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом.

    Переговоры начались в Кремле, сообщает ТАСС.

    Асад прилетел в Москву во вторник. Утром в среду он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

    В Кремле ранее подтверждали, что переговоры Путина и Асада запланированы на среду. Лидеры двух стран обсудят вопросы развития российско-сирийского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в Сирии.

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    Путин заявил о вкладе России в успешную борьбу Сирии с терроризмом
    Путин: Сирия достигла успехов в борьбе с терроризмом благодаря России

    15 марта 2023, 17:34

    Текст: Елизавета Шишкова

    Совместные усилия России и Сирии внесли большой вклад в международную борьбу с терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом в Кремле.

    Он отметил, что Москва и Дамаск находятся в постоянном контакте, двусторонние отношения развиваются, передает ТАСС.

    Благодаря общим усилиям и решающему вкладу российских Вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом, подчеркнул Путин.

    Асад прилетел в Москву во вторник. Утром в среду он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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    Путин рассказал о росте товарооборота России и Сирии
    Путин рассказал о росте товарооборота России и Сирии в 2022 году

    15 марта 2023, 17:29

    Текст: Ольга Иванова

    Объем торговли между Россией и Сирией по итогам прошлого года увеличился на 7%, заявил российский президент Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом.

    «Несмотря ни на что, наши отношения развиваются, в том числе и в экономической сфере. За прошлый год зафиксирован семипроцентный рост товарооборота», – цитирует его ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в Кремле начались переговоры Путина и Асада.

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    Путин: Российская экономика приобретает принципиально иное качество

    16 марта 2023, 14:31

    Текст: Ольга Иванова

    Российская экономика приобретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, заявил президент Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Они востребованы, конечно, всегда, но сейчас в силу известных обстоятельств, в особенности, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно и в послании Федеральному собранию», – цитирует его РИА «Новости».

    Также он отметил, что внутренний спрос в России вышел на траекторию устойчивого и долгосрочного роста.

    «Хорошо прибавляет внутренний спрос. По оценкам, уже в апреле мы выйдем на темпы роста розничного товарооборота не менее 5%, причем в реальном выражении. Что здесь важно, на что хотел бы обратить внимание: речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста», – сказал Путин.

    Основой роста он назвал стабильность российского рынка труда, увеличение доходов и зарплат граждан и снижение инфляции.

    Путин приехал в Московский международный дом музыки на Космодамианской набережной для участия в ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), сообщает ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин обсудит с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства.

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    Путин сравнил с хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов
    Путин назвал хорошей музыкой профицит торгового баланса в 332 млрд долларов

    16 марта 2023, 15:12

    Текст: Вера Басилая

    Профицит российского торгового баланса в 2022 году составил 332 млрд долларов, эти показатели сравнимы с «хорошей музыкой», заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «В целом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1% до 850 млрд долларов. В том числе экспорт вырос почти на 20% – 19,9%, а импорт сократился почти на 12% ­– 11,7%. Профицит торгового баланса составил 332 млрд долларов. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки, вот такая хорошая музыка», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.

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    Путин вспомнил слова Марка Твена в связи с ситуацией в российской экономике

    16 марта 2023, 15:33

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин вспомнил слова писателя Марка Твена, говоря об ожиданиях Запада увидеть «коллапс российской экономики», сказавшего, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».

    «Инфляция в РФ, конечно, будет ниже, чем в странах еврозоны, которые бесконечно ждут коллапса российской экономики, сами себя и наших партнеров стараются в этом убедить. Но вспомним опять известного американского писателя, который как-то сказал, что слухи о его смерти сильно преувеличены. Вот так и в отношении нашей экономики», – цитирует ТАСС Путина.

     

    Ранее Путин заявил, что спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост.

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    Путин: Жители Запада будут ездить в Россию даже за репой

    16 марта 2023, 15:48

    Текст: Елизавета Шишкова

    Западные власти предлагают жителям перейти на репу, но даже за ней европейцам придется ездить в Россию, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

    «Год назад западные власти выкручивали руки своим компаниям и вынудили некоторых из них, многих уйти с российского рынка, тогда зарубежные аналитики пророчили нам депрессию и спад потребительского сектора, обещали пустые полки магазинов, массовый дефицит товаров, провал сектора услуг», – сказал Путин.

    Путин отметил, что жизнь распорядилась по-другому, так как Запад сам столкнулся с такими же проблемами, передает ТАСС.

    «Дошло до того, что их руководители предлагают своим гражданам вместо салата и помидоров перейти на репу: репа – хороший продукт. Но и за репой, наверное, тоже к нам придется ехать, потому что уровень урожая все-таки у нас значительно превышает те показатели, которые есть у наших соседей в Европе», – сказал он.

    Глава государства допустил, что это не их вина, а погодные условия, засуха и тому подобное, но все же без российских удобрений им сложно будет обойтись, для того чтобы повысить урожайность у себя.

    Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.

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    Путин: России удалось компенсировать закрытие западных рынков

    16 марта 2023, 14:51

    Текст: Вера Басилая

    Россия расширила торговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира и компенсировала закрытие западных рынков, заявил президент Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Удалось компенсировать фактическое закрытие западных рынков, расширить внешнеторговые контакты с государствами быстро растущих регионов мира», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.

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    Путин назвал основы ответственного бизнеса
    Путин перечислил основы ответственного бизнеса

    16 марта 2023, 15:19

    Текст: Елизавета Шишкова

    Ответственный бизнесмен не прячет активы в офшоры, не отделяется от региона и вкладывается в развитие и чувствительные сферы, заявил президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Он отметил, что сегодня стало еще больше возможностей и перспектив для расширения и развития бизнеса в России, передает РИА «Новости».

    Глава государства отметил, что российские компании не должны упустить этот шанс.

    «А то не ровен час некоторые ушедшие компании захотят вернуться», – сказал он, подчеркнув, что ситуация является уникальной для многих отечественных компаний.

    «Своевременные инвестиционные решения сегодня, безусловно, сторицей окупятся завтра. Это верно как для обрабатывающей промышленности, так и для внутреннего туризма, для российских брендов на рынке потребительских товаров», – заключил Путин.

    Ранее сообщалось, что Путин обсудит с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) перевод компаний под российскую юрисдикцию и либерализацию законодательства.

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    Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года
    Президент Владимир Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года

    16 марта 2023, 14:35

    Текст: Александра Юдина

    Спад российской экономики был связан с санкциями, однако с июля 2022 года отмечается ее рост, заявил российский лидер Владимир Путин.

    По его словам, позитивные тенденции экономики России указывают на возможный рост ВВП во втором квартале этого года, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент отметил, что в целом внешнеторговый оборот России в прошлом году вырос на 8,1%, доведя показатели до 850 млрд долларов. Ко всему прочему экспорт вырос почти на 20% -19,9%, а импорт сократился почти на 12% -11,7%.

    Ранее Путин заявил, что российская экономика приобретает принципиально иное качество.

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    Путин заявил о необходимости вывести на новый уровень эффективность управления в бизнесе
    Путин заявил о необходимости вывести на качественно новый уровень эффективность управления в бизнесе

    16 марта 2023, 15:06

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что эффективность управления в России и бизнесе нужно вывести на новый уровень.

    «На качественно новый уровень должна выйти эффективность управления. Повторю, и в бизнесе, и в системе государственной власти надо активно развивать цифровые платформы, осваивать модели управления на основе данных, на основе больших данных», – передает ТАСС его слова.

    Он добавил, что бережливые технологии нужно внедрять повсеместно, во все сферы экономики.

    Ранее Путин заявил об уверенном росте экономики России с июля 2022 года.

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    Путин призвал правительство России всячески поддерживать ответственный бизнес

    16 марта 2023, 15:41

    Текст: Вера Басилая

    Государство будет всячески поддерживать ответственный бизнес, предлагаю учредить специальную премию для наиболее ответственных российских компаний, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    «Государство, безусловно, будет всячески поддерживать ответственный бизнес, тех, кто готов бороться и за свое дело, и за благополучие своих коллективов – людей, которые у вас работают, – за благополучие всех граждан России», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России выступил с инициативой учредить премию для наиболее ответственных российских компаний и уже в следующем году в рамках съезда РСПП наградить ее первых лауреатов.

    Ранее Путин обозначил, что ответственный бизнесмен не прячет активы в офшоры, не отделяется от региона и вкладывается в развитие и чувствительные сферы.

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