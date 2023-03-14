Путин поставил задачу обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье за 10 лет

Необходимо в ближайшие 10 лет обеспечить магистральным газом Бурятию и Забайкалье, заявил президент России Владимир Путин на совещании о реализации программ развития дальневосточных городов.

«Необходимо принять давно назревшее стратегическое решение, а именно: в ближайшие десять лет обеспечить магистральным газом и Бурятию, и Забайкальский край», – цитирует ТАСС Путина.

Ранее в беседе с работниками Улан-Удэнского авиазавода президент отметил, что строительство газопровода в направлении Китая позволит шире развивать газификацию прилегающих российских регионов.

«Видите, как складывалось: газовая трубопроводная система еще с Советского Союза – восток страны не развивался в этом плане, здесь не было газотранспортных сетей, все развивалось в европейской части. У Газпрома есть идея соединить европейскую систему газопровода и дальневосточную систему», – заявил Путин.

«Как только окончательно сложатся договоренности с нашими китайскими друзьями, мы поймем, где будут проходить окончательные маршруты, тогда будет ставиться вопрос о том, чтобы пошире развивать газификацию этих регионов, это подтолкнет развитие машиностроения, развитие экономики в целом, металлургической промышленности, рабочие места», – подчеркнул глава государства.

Напомним, Путин прибыл в Улан-Удэ, где посетил авиационный завод. Глава государства проводит совещание о развитии дальневосточных городов.