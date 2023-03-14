СМИ: Крах банка SVB мог быть спровоцирован публикациями в соцсетях

Рар объяснил причину возможной отставки главы генштаба ФРГ

Немецкий политолог Рар: Власти ФРГ намерены увольнять симпатизирующих России чиновников

В правящих элитах ФРГ придерживаются идеи победы «борющейся за свободу» Украины. А тех, кто не согласен с таким подходом, просто будут убирать с политической арены, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что главу вооруженных сил Германии могут отправить в отставку за позицию по России.

«В Германии фактически продолжается чистка так называемых старых силовиков. Это те люди, которые не хотят принимать политику, «ориентированную на ценности» либерально-зеленого правительства ФРГ», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Взгляды правящих политиков в том числе подразумевают победу «борющейся за свободу против российского агрессора» Украины. И когда около года назад глава военно-морского флота заявил о преимуществах Российской армии, это серьезно разозлило власти. Аналогичная ситуация сейчас складывается и с начальником Генштаба», – продолжил собеседник.

«Сегодня в Германии преобладает культура запретов, к альтернативным мнениям в правящих кругах прислушиваться не собираются. И тех, кто не согласен с общепринятой позицией, будут и впредь гнать в шею», – заключил Рар.

Во вторник источники нескольких иностранных изданий сообщили о решении главы Минобороны Германии Бориса Писториуса отправить в отставку критиковавшего ВСУ генерального инспектора бундесвера Эберхарда Цорна. Предполагается, что его заменит Карстен Бройер, который прежде руководил штабом по борьбе с COVID-19 в ведомстве канцлера, пишет Bild.

Генеральный инспектор – одна из самых высоких должностей в германских в вооруженных силах. Чиновник фактически является главным военным советником канцлера, поясняет издание.

О Цорне широкой публике стало известно в сентябре прошлого года, когда он в интервью в журнале Focus заявил, что не видит в действиях ВСУ реального контрнаступления, а также выразил опасения по поводу того, что Россия может открыть второй фронт, так как обладает соответствующими мощностями.

В августе он также выступил с заявлением о том, что нельзя недооценивать потенциал армии России, в которой есть еще «огромные запасы» вооружений. Тогда же он сообщил, что потенциал российских военно-воздушных сил может представлять угрозу НАТО, процитировал Цорна Reuters.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД