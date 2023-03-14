Португальские военные отказались сопровождать российское судно

Военные Португалии отказались выполнять задание по сопровождению российского судна

Португальские военнослужащие, находящиеся на острове Мадейра, отказались подняться на борт корабля для выполнения задания по сопровождению судна Российского флота, сообщили СМИ.

Как сообщила телерадиокомпания Radio e Televisao de Portugal, 13 военных отказались подниматься на борт патрульного корабля NRP Mondego, который закреплен за морской зоной Мадейры, сославшись на попадание воды в машинное отделение и проблемы с одним из двигателей, передает ТАСС.

В свою очередь португальский флот заверил, что миссия, которую они собирались выполнить, была краткосрочной, проходила близко к побережью и при хороших погодных условиях, поэтому флот заявил, что военные не выполнили свои обязанности.

Что за судно планировали сопровождать португальские военнослужащие, не уточняется.

Отметим, что на видео телекомпании катер стоит у причала под французским и португальским флагами.

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Напомним, в Минобороны России сообщили, что Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в западной части Атлантического океана провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров.