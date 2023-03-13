В МИД назвали доллар бумажкой на доверии

МИД: Доллар является не более чем бумажкой на доверии

Недальновидные действия США и их партнеров ускорили процесс демонополизации доллара как основного средства международных расчетов и инвестиций, доллар является не более чем «бумажкой на доверии», заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

Дипломат в интервью журналу «Проблемы национальной стратегии» РИСИ заявил, что кризис западной модели глобализации обусловлен в том числе тем, что политические соображения у США и их ближайших союзников в очередной раз взяли верх над экономическими. По его словам, чтобы сохранить за собой конкурентные преимущества, они начали безостановочно применять санкции, манипулирование валютным и фондовым рынками и вмешиваться во внутренние дела других государств, передает ТАСС.

Дробинин считает, что из-за таких недальновидных действий оказалось подорвано доверие к доллару США, что способствует ускорению процесса его демонополизации как основного средства международных расчетов, сбережений, инвестиций.

«Давайте скажем прямо: доллар – это не более чем «бумажка на доверии», а американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за 31 трлн долларов», – сделал вывод дипломат.

Он обратил внимание на экономические проблемы, усугубленные антироссийскими санкциями: инфляция в ЕС в 2022 году превысила 11%, а доля доллара в мировых золотовалютных резервах за последние 20 лет снизилась с 71% до 59%.

По словам дипломата, характерно, что сложившаяся по вине США и их союзников ситуация создала серьезные стимулы для «усиления сотрудничества между странами, подвергающимися внешнему давлению».

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