Захарова разъяснила, как США справятся с банкротством крупных банков

Спикер МИД Захарова рассказала, как США справятся с банкротством крупных банков

Американские власти в ближайшее время напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов и обеспечат миру большие проблемы, предположила спикер МИД Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она отметила, что действующий президент США Джо Байден, по данным американских СМИ, в ближайшее время выступит с разъяснением, как Штаты решили поддерживать устойчивость банковской системы.

При этом Захарова отметила, что это может разъяснить каждый ребенок, так как США просто «напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, вызвав еще больше проблем в мире».

Ранее администрация США сообщила, что привлечет к ответственности виновных в ситуации с банкротством одного из крупнейших американских банков Silicon Valley Bank. МВФ допустил влияние краха американского банка SVB на глобальную финансовую стабильность.