Депутат Европарламента оценил роль НАТО на Украине

Расширение НАТО и вмешательство альянса в дела Украины стали причиной конфликта между Москвой и Киевом, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес в Twitter.

По его словам, большая часть формулировок о сотрудничестве ЕС-НАТО расходится с реальностью, передает РИА «Новости».

Уоллес отметил, что НАТО не стремится продвигать мир и безопасность на Украине, именно вмешательство альянса в дела Киева и привело к конфликту между Россией и Украиной. Также депутат указал на мнение ЕС, который отрицает происходящее.

«Что НАТО когда-либо делало для мира?» – задался он вопросом.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан выразил опасение по поводу того, что европейские страны приблизятся к отправке военных на Украину.