Корабль Crew Dragon с Кикиной отстыковался от МКС

Чулпан Хаматова переехала в Грузию

Актриса Чулпан Хаматова переехала из Латвии в Грузию после провала спектакля в Риге

Актриса Чулпан Хаматова приехала в Грузию, где провела переговоры с руководителем театра имени Грибоедова в Тбилиси Николаем Свентицким.

После неудачи в Латвии Чулпан Хаматова приехала в Тбилиси, пишет «Комсомольская правда».

Актрису заметили в Тбилиси в компании с руководителем Русского театра драмы имени Александра Грибоедова Николаем Свентицким, предполагается, что она провела переговоры по поводу участия в постановках театра.

Напомним, после начала СВО Хаматова покинула московский «Современник», после чего уехала в Латвию, где устроилась в Новый рижский театр. Но спектакль с ней в главной роли по пьесе Гоголя «Старосветские помещики» был отменен.

Ранее сообщалось, что военная драма «Праведник» режиссера Сергея Урсуляка, главную роль в которой сыграла уехавшая Чулпан Хаматова, стартует в российских кинотеатрах.