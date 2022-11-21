Переводчица НАСА рассказала о восторге астронавтов США от россиянки Анны Кикиной

Переводчица НАСА рассказала о реакции американских астронавтов на российскую женщину-космонавта Кикину

Американские астронавты были рады появлению в отряде космонавта из России Анны Кикиной, они оценили ее чувство юмора и доброжелательность, рассказала переводчица НАСА Татьяна Линд.

«Пожалуй, самое скромное слово – восторг», – описала она реакцию астронавтов НАСА на россиянку.

Она отметила, что Кикина – необыкновенный человек, Анна заслуживает всяческого уважения.

Линд рассказала, что Кикина легка в общении, у нее прекрасное чувство юмора, в отряде она быстро стала «своей».

«В Америке немного другой подход к гендерам, поэтому здесь как-то не особо обращают внимание на пол. Но всё равно Анна внесла именно свое, присущее, наверное, только ей обаяние, и этим покорила всех», – рассказала Линд «Газете.ru».

Переводчица также поделилась, что у астронавтов НАСА сформировались свои традиции, отличающиеся от советских и российских. В частности, космонавты придумывают друг другу прозвища, иногда даже уничижительные.

«Но это в американской традиции – они так шутят друг над другом, не обижаются, отзываются и даже могут гордиться своим прозвищем», – поделилась она.

Не так давно космонавты за несколько часов до старта ракеты начали клеить на стенде перед комнатой предполетной подготовки в Космическом центре им. Дж. Кеннеди наклейки с эмблемой экипажа. Такая традиция идет из ВВС, где на самолет дружественных сил клеили свою эмблему.

Всех астронавтов Линд назвала потрясающими по настрою и целеустремленности людьми. «Но при этом очень веселые и жизнерадостные: шутки, подколы, розыгрыши – это совершенно в порядке вещей, хотя все уже вроде как серьезные, взрослые люди», – поделилась она.

Напомним, Кикина стала первой из российских космонавтов на МКС в рамках программы перекрестных полетов Роскосмоса и НАСА. С ней в экипаж вошли астронавты США Николь Манн и Джош Кассада и японец Коити Ваката.

Корабль Crew Dragon с Кикиной отправился к МКС 5 октября.