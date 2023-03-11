Американский разведчик сказал, что станет концом конфликта на Украине

Американский разведчик Риттер: Скоро у ВСУ закончатся боеприпасы, и тогда все будет кончено

У вооруженных сил Украины в ближайшее время закончатся боеприпасы, что приведет к их окончательному поражению, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что с нехваткой боеприпасов Запад ничего поделать не может, как бы ни пытался. По его словам, запас боеприпасов у Украины иссякнет уже летом. Когда это произойдет, «все будет кончено», передает РИА «Новости» слова американского офицера.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил экстренно выделить 1 млрд евро для боеприпасов Украине. Власти Украины заявили, что этого недостаточно, и потребовали выделить на эти цели 4 млрд евро.