Байден продлил действие санкции против России на год

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1 марта, среда | Последнее обновление — 21:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Американцы поддержали идею проверки на адекватность кандидатов в президенты
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Элиты в США полагают, что даже иллюзия возможности мирных переговоров по Украине является весьма эффективным оружием в противоборстве с Россией.
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Сама идея, что сильные что-то должны слабым, а большинство – меньшинству, есть плод христианства. Причем, как показывает опыт ХХ века, это христианское наследие легко утратить и вернуться в мир обожествленных вождей и по-настоящему масштабного насилия.
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Про германские свободы как-нибудь по итогам поговорим. А люди, пришедшие к танку с цветами — да, свободные. Точнее, ощущающие себя освобожденными. И не по отдельности, а как нацию. Вот тогда еще освобожденными, без малого восемьдесят лет назад.
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В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Байден продлил действие санкции против России на год
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Американские антироссийские санкции, введенные из-за ситуации на Украине, продлены на год по решению президента США Джо Байдена, сообщили в Белом доме.
Байден продлил санкции, введенные 21 февраля 2022 года нынешней администрацией, также введенные предыдущей администрацией Дональда Трампа в 2018 году и администрацией Барака Обамы 2014 года по Крыму, передает ТАСС.
Действующий президент США заявил, что такие санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2023 года».
«Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», – утверждается в пояснительной записке президента. «Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13660», – добавил Байден.
Ранее в Белом доме заявляли, что экономика России показывает устойчивость к западным санкциям из-за введенных Москвой ответных мер.
Воевавший на Украине американский наемник рассказал о казнях и воровстве в ВСУ
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На сторону России перешел американский наемник Джон Макинтайр, до этого он год служил в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь». В интервью военкору RT Мураду Газдиеву он рассказал о казнях и воровстве в ВСУ.
В интервью Макинтайр рассказал, что передал российской стороне бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине. Он признался, что планировал эту операцию заранее, поскольку является коммунистом и антифашистом, говорится в Telegram-канале RT.
«Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них [ВСУ] есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков», – рассказал Макинтайр.
По его словам, в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наемники из Хорватии или Чехии. «У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчет моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты – мы нацисты».
Также в интервью он рассказал, что военные ВСУ убивали тех, кто собирался сдаться, признаться в преступлениях и покинуть службу, включая иностранцев. Сам же Макинтайр смог сбежать благодаря тому, что его семья отправила ему 300 долларов, чтобы он смог добраться из Одессы до Кишинева.
Оттуда он вышел на контакт с Россией и через Стамбул прилетел в Москву.
Бывший военнослужащий США рассказал, что украинское военное командование ворует страховые выплаты, назначенные родственникам иностранных боевиков. «Я бы сказал, процентов 90 семей денег по страховке не получат. Они и зарплату присваивают. Если солдат расторгает контракт, как я с «Карпатской Сечью», последняя зарплата идет прямиком в карман командира», – поделился он информацией.
Воруют украинцы и поставляемое Западом оружие, подчеркнул американец: «На черный рынок попадает огромное количество Javelin, винтовок М4 и пулеметов М240 Bravo. Они их получают и перепродают».
Кроме того, он собрал доказательства прямого участия США в конфликте. «Когда я был в «Иностранном легионе», там был представитель военной разведки из ВМС. У него были предоставленные ЦРУ телефон спутниковой связи и компьютер. Каждый день он кому-то звонил и получал сведения о позициях, перемещениях войск», – рассказал американец.
Ранее сообщалось, что иностранные наемники, воюющие на стороне Киева в Донбассе, отказываются ехать на линию боевого соприкосновения из-за сырости, а техника тонет в черноземных землях.
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Госдеп США: В конфликте на Украине Китай встал на сторону России
Руководитель пресс-службы Госдепа Прайс: В конфликте на Украине Пекин встал на сторону Москвы
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китаем России.
Представитель американского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая Китай, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну. По словам Прайса, несмотря на возражения Китая, США ясно видят, что, по крайней мере, сегодня Пекин выбрал определенную сторону, передает ТАСС.
Ранее в Госдепе усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине.
В России оценили переброску американцами «самолета Судного дня» в Европу
Военный эксперт Бартош: Переброска «самолета Судного дня» из США в Европу говорит о неминуемой эскалации
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Перебросив «самолет Судного дня» в Исландию, США умышленно ведут к нагнетанию обстановки в Европе. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош, комментируя данные о том, что американский самолет E-6B Mercury приземлился в Исландии.
«Переброска американского самолета E-6B Mercury – настораживающий фактор. Дело в том, что эту машину могли отправить в Исландию либо в рамках крупных учений, о которых нам должно было быть известно, либо в преддверии серьезного осложнения международной обстановки», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Сама машина предназначена для поддержания связи со стратегическими наземными и подводными силами США. Наиболее активно такие самолеты использовались в годы холодной войны. Их основная задача – быть пунктом управления, она сохраняется и сегодня», – отмечает собеседник.
«Также следует учитывать тот факт, что несколько дней назад американцы перебросили на авиабазу в Испании четыре стратегических бомбардировщика B-52. Все это укладывается в политику нагнетания или эскалации в Европе», – полагает эксперт.
«Очевидно, что подобные действия направлены против России. Однако я не стал бы это связывать с решением Москвы приостановить участие в ДСНВ. Более того, у нас есть свои «самолеты Судного дня» на базе Ил-80, которые полгода назад испытывали систему связи с атомными подлодками», – обратил внимание Бартош.
Напомним, ключевой борт армии США на случай ядерной войны приземлился в Исландии. Об этом сообщили в соцсетях представители Европейского командования Вооруженных сил США (EUCOM). Отмечается, что самолет E-6B Mercury обеспечивает связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в том числе ядерным.
В частности, с помощью данного аппарата в период «кризиса» планируется налаживание взаимодействия национального командования с военно-морскими силами, сообщается на официальном сайте ВМФ Соединенных Штатов.
E-6B Mercury является ключевым элементом TACAMO – системы передачи приказов на погруженные подлодки с использованием специально оборудованных самолетов-ретрансляторов. Подчеркнем, что создание сети было напрямую связано с опасностью уничтожения иных каналов связи в случае ядерной войны.
Ранее «самолеты Судного дня» армии США находились в воздухе непрерывно на протяжении 30 лет, отмечает издание The Washington Post. Однако в 1991 году, после распада СССР, ВМФ перевел аппараты системы TACAMO в режим «временной наземной боевой готовности». При этом вылеты продолжают осуществляться у восточного и западного побережья «на случайной основе».
Примечательно, что перебазирование E-6B Mercury произошло после того, как президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений. Возобновить действие документа может только глава государства.
Поводом для подобных мер стало желание представителей Вашингтона проводить инспекции на ядерных объектах России в ситуации, когда несколько из них были обстреляны ВС Украины при содействии Пентагона. В условиях откровенных высказываний о «необходимости стратегического поражения РФ» подобное недопустимо, отмечал Путин.
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Эксперт оценил желание США принудить Киев платить за вооружения
Политолог Тимофеев: Запад устает от бесконечных финансовых вливаний в Украину
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Чем больше денег Запад передает Украине, тем чаще начинает звучать вопрос об их возвращении. Через какое-то время это перерастет в серьезные политические требования, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Ранее Пентагон заявил, что Украине необходимо самой платить за вооружения.
«На Западе зарождается примечательная тенденция – требовать от Украины возмещения переданных средств. Пентагон под давлением республиканцев заявляет о том, что Киеву надо самостоятельно оплачивать вооружение. И в то же время в Германии от правительства ФРГ требуют отчета о потраченных суммах», – рассказывает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
«Возникновение подобных дискуссий закономерно. Правительства Запада отправляют на Украину миллиарды долларов. И сейчас самое удобное время для местной оппозиции покритиковать оппонентов по столь больным для общества вопросам», – считает эксперт.
«Однако надеяться на быстрые изменения не стоит. Мы имеем дело с популистской риторикой. Задача подобных действий проста – показать населению, как сильно управленцы заботятся об их благосостоянии. Но реально менять обстановку они не станут», – акцентирует Тимофеев.
«При условии, что конфликт на Украине затянется еще на какое-то время, подобные заявления могут перерасти в политические требования. Когда гремели конфликты в Ираке и Афганистане, Конгресс США на первых порах выступал в поддержку спонсирования военных действий», – подчеркивает собеседник.
«Однако стоило ситуации превратиться в «бездонную яму», требующую все большего капитала, парламентарии стали задаваться вопросом о целесообразности таких трат. Аналогичную ситуацию мы увидим и тут. Вопрос лишь в том, когда она приобретет критический вес», – считает эксперт.
«Конечно, ни о каких денежных траншах со стороны Украины речи быть не может. Экономика развалена, хотя при должном управлении страну можно было бы вывести на минимальное самообеспечение за счет сохранившихся заводов», – отметил он.
«Вместе с тем сейчас Зеленский выполняет серьезную роль – жертвует жизнями собственных граждан ради борьбы с Россией. Именно этого хочет Вашингтон. Вероятно, еще какое-то время Запад такая форма возврата долга устроит», – заключил Тимофеев.
Ранее в Пентагоне заявили, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения. Как отмечает помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер, Вашингтон должен добиться от украинских властей планирования собственных расходов.
Члены республиканской партии обратились к военному ведомству Соединенных Штатов с вопросами об эффективности предоставления средств Киеву, сообщает издание The New York Times. Так, представитель штата Калифорния Майк Гарсиа заявил, что поддержка Украины дорого обходится налогоплательщикам Соединенных Штатов.
Мэтт Гетц, член Палаты представителей от Флориды, усомнился в возможности военного ведомства страны обеспечивать мониторинг конечного использования денег Киевом. Республиканец Эндрю Клайд также отметил, что отчетность о переданных вооружениях должна иметь «первостепенное значение».
Однако вопросами возмещения потраченных средств обеспокоены не только в Вашингтоне, но и в Берлине. Ранее группа депутатов Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» обратилась к федеральному правительству страны с вопросом, была ли возвращена Украиной часть выделенной ей помощи. Парламентарии утверждают, что в перечень поставок Киеву не был включен целый ряд расходов.
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Дробницкий: Мирный план Китая по Украине – это ночной кошмар Блинкена
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Вашингтон не готов к переговорам по Украине, и более того – в логике США совершенно не укладывается посредничество Китая в этом вопросе. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее в Госдепартаменте США заявили, что в конфликте на Украине Китай встал на сторону России.
«В планы администрации США и конкретно той группы влияния, которая руководит Госдепартаментом, не входит мир или даже перемирие в украинском конфликте. В отличие от Китая, они поставляют оружие и поддерживают войну», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
«Поэтому предложение Китая в том виде, в котором оно сформулировано, не устраивает Глобальный Запад. Во-первых, по мнению Госдепа, прежде чем заводить речь о мирном урегулировании, ВСУ должны улучшить свое положение на фронте. Кроме того, само по себе затягивание конфликта некоторым образом сдерживает Россию и развязывает руки Штатам», – отметил он.
«Во-вторых, Китай впервые выступает с подобным планом. И это расценивается Вашингтоном как покушение на господство США. Ведь гегемония – это не только 11 авианосных ударных групп в мировом океане, базы по всему миру и глобальный доллар. Это еще и политико-дипломатическое влияние», – полагает собеседник.
«Пекин вышел за рамки того способа дипломатических действий, которые сложились в последние десятилетия. И этом смысле для США даже просто рассмотреть инициативу Пекина – значит признать, что КНР приобретает статус глобальной державы. Для Госдепа, возглавляемого Энтони Блинкеном, это ночной кошмар», – продолжил Дробницкий.
Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с утверждением, что в конфликте на Украине Пекин даже без оказания военной помощи России встал на сторону Москвы, о чем, по словам представителя ведомства, говорит дипломатическая, политическая и экономическая поддержка Китая.
Дипломат выразил надежду, что Китай будет использовать свое влияние конструктивно. Он выступил с утверждением, что есть ряд стран, включая КНР, влияние которых на Россию якобы помогло бы завершить войну.
Кроме того, в Госдепартаменте усомнились в серьезности мирного плана Китая по Украине. Прайс заявил, на это указывает отсутствие консультаций Пекина с Киевом. По его словам, контакты между Россией и Китаем на высоком уровне в последнее время дают США основания для обеспокоенности.
Накануне в Кремле прокомментировали план Китая по урегулированию украинского кризиса. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в намерениях Пекина.
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В Пентагоне заявили об обязанности Киева платить за поставляемые вооружения
Помощник министра обороны США Уолландер заявила об обязанности Киева платить за поставляемые вооружения
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В США считают, что Киев обязан начать самостоятельно платить за поставляемые вооружения, заявила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.
По ее словам, Киеву следует начать приобретать некоторые военные средства, в Штатах необходимо добиться того, чтобы украинские власти начали планировать собственные расходы на оборону и на все остальное, передает ТАСС.
Такое заявление она сделала в ответ на замечание конгрессмена Майка Гарсии (республиканец от штата Калифорния), который подчеркнул важный момент для американских налогоплательщиков, если Киев сам начнет покупать вооружения, а не получать их бесплатно.
При этом Уолландер добавила, что в бюджете Украины «нет такого масштаба возможностей сейчас».
Напомним, 24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.
После этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров. Также он добавил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готовится к миру. Кроме того, по мнению Столтенберга, победа России в этом конфликте «станет трагедией», также это «очень опасно» для НАТО.
МИД объявил о подготовке ответных санкций против США и Канады
МИД: Ответные санкции против США и Канады будут основаны на неотвратимости наказания
Москва готовит ответ на санкции США и Канады для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и Оттаву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания», – говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Она также указала, что введенные администрацией США и послушным Вашингтону правительством канадского премьера Трюдо новые санкционные меры нацелены на то, чтобы «выключить» Россию из мировых хозяйственных связей.
«Эти попытки, приуроченные к годовщине начала специальной военной операции, столь же бесперспективны и бездумны, как и постоянно звучащие на Западе заклинания о «стратегическом поражении Москвы», – заявила Захарова.
Напомним, США 24 февраля ввели новые антироссийские санкции в отношении более 40 российских губернаторов и глав республик, а также промышленного сектора. Также ограничительные меры коснулись и 76 российских предприятий, которые, как считает Вашингтон, «получают или пытаются получить оборудование американского производства для поддержки российского оборонного сектора».
Следом за США Канада ввела санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц, в том числе членов правительства РФ, сотрудников администрации президента, военных, представителей ВПК.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них.
Байден рассказал о пикантном опыте с медсестрой
Байден рассказал о пикантном опыте с медсестрой в 1988 году
Президент США Джо Байден во время мероприятия по здравоохранению рассказал о своем пикантном опыте с медсестрой и «хорошем лечении» во время его пребывания в армейском медицинском центре в 1988 году.
По словам главы США, у него была медсестра Перл Нельсон. Женщина, по рассказам Байдена, «делала вещи, которым не учат в школе медсестер». «Она шептала, наклонялась и дышала на меня», – приводит слова Байдена Ura.ru.
По данным Daily Mail, Байден проходил в 1988 году лечение в армейском медицинском центре имени Уолтера Рида с двумя аневризмами головного мозга.
Ранее Байден в эфире Fox News пошутил по поводу собственных частых ляпов и сразу же допустил очередной, перепутав имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.
Политолог: Казахстан не станет жертвовать дружбой с Россией в угоду США
Политолог Князев: Казахстан не станет жертвовать дружбой с Россией в угоду США
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Вашингтон не оставляет надежд «подкупить» Астану в вопросе дистанцирования от Москвы. Однако Казахстан не заинтересован в разрыве партнерских связей с Россией. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Александр Князев. Ранее глава республики Касым-Жомарт Токаев встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Встреча Блинкена и Токаева в информационном поле была презентована исключительно через тезисы об «образцовом сотрудничестве». Однако подобные заявления можно списать на дипломатическую вежливость. Говорить о целенаправленном сближении Казахстана с США в настоящий момент не приходится», – считает ведущий научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД России Александр Князев.
«Другое дело, что подобные мероприятия пресс-релизами не ограничиваются. Очень важно понять, о чем политики говорили «за кулисами». Вашингтон, скорее всего, пытался принудить Астану соблюдать дистанцию в отношениях с Москвой и Пекином. Вероятно, в обмен на лояльность предлагались инвестиционные преференции», – отмечает эксперт.
«В принципе, Штаты давно используют политику своеобразного подкупа в отношении Казахстана. Однако увенчается ли подобная тактика успехом – спорный вопрос. Астана, как и многие акторы Центральной Азии, сейчас достаточно четко ориентирована на такие интеграционные проекты, как ЕАЭС и ОДКБ», – подчеркивает собеседник.
«В силу исторических причин регион плотно связан с Россией. Казахстан в этом плане не исключение. Нас объединяет сильное сотрудничество в сферах экономики и энергетики. Разорвать столь плотное партнерство – задача непростая», – указывает эксперт.
«Другое дело, что Астана остается привержена политике многовекторности. Приходится балансировать между Москвой, Пекином и Вашингтоном. Уклон в одну из сторон невыгоден. Руководство страны это понимает и не спешит бежать в объятия США. Ведь Казахстан остается зависимым от КНР и РФ по целому ряду жизненно важных направлений», – резюмирует Князев.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Астане с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает официальный сайт главы республики. Токаев отметил, что две страны сумели выстроить «образцовое взаимодействие». По его мнению, достигнуто долгосрочное партнерство в таких областях, как безопасность, энергетика и торговля.
Президент подчеркнул, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом вложений более 62 млрд долларов. В свою очередь Блинкен выразил благодарность за оказанное гостеприимство и передал лидеру государства «теплые слова приветствия от президента Соединенных Штатов».
Ранее Токаев заявлял, что Астана не планирует отказываться от политики многовекторности. По его словам, учитывая географическое расположение Казахстана, у страны не может быть альтернативных способов поведения на международной арене. При этом недавно МИД РФ указывал на недовольство США сохранением глубоких союзнических связей России со странами Центральной Азии. Ведомство подчеркивало, что на партнеров Москвы оказывается колоссальное дипломатическое давление.
Ранее эксперты оценили возможность изменения внешнеполитического курса Астаны после переизбрания Токаева, также газета ВЗГЛЯД объясняла, каким образом Казахстан намерен весной разыграть «русскую карту».
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Эксперт: Против строительства многополярного мира США применят глобальную слежку
Политолог Можегов объяснил необходимость продления закона США о слежке за иностранцами
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Республиканцы будут против продления закона о тотальной слежке за пределами США, но негласно все эти статьи работают по линии ЦРУ, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Можегов. Действие скандального американского закона истекает в конце года, но Белый дом намерен продлить его, акцентируя внимание на том, что он позволяет защищать американцев от якобы угроз со стороны России и Китая.
«Республиканцы в Конгрессе США выступят против продления действия раздела 702 федерального американского закона о негласном наблюдении в целях внешней разведки (FISA). Они прекрасно понимают, что это грозит свободе внутри самих Соединенных Штатов. Тот же Дональд Трамп может выступить с заявлением о том, что это уловка с целью уничтожить инакомыслие. Но я уверен, что все эти статьи негласно работают по линии ЦРУ», – считает политолог-американист Владимир Можегов.
Эксперт не удивлен, что в администрации Джо Байдена акцентировали внимание на том, что статья 702 является бесценным инструментом, который обеспечивает соответствующую реакцию силовых ведомств и спецслужб на угрозы со стороны Китая и России. «А как еще можно продавить эти инициативы? Надо указать на страшного врага в лице России. Все это проходит по той же схеме, как они продавливали законы о слежке после событий 11 сентября. Если тогда американцы говорили о консолидации всех демократических сил перед лицом международного терроризма, то сейчас они указывают на Россию», – пояснил эксперт.
По мнению политолога, 702 статья FISA – атрибут полицейского государства, нуждающегося в «мощном внутреннем НКВД, которое будет заниматься выявлением всех агентов консервативного мира». «Владимир Путин выступает контрагентом этой системы, заявляя, что мы будем строить консервативный и многополярный мир. Америка в данном случае нужна мощная система подавления, своя тайная полиция», – считает Можегов.
Напомним, Белый дом намерен развернуть политическую борьбу за сохранение программы тотальной слежки за рубежом. Как пишет американская пресса, администрация Байдена решила поддержать продление действия раздела 702 FISA, который позволяет вести электронное наблюдение за иностранцами за пределами Соединенных Штатов. Закон был принят в 2008 году и несколько раз продлевался. Его срок истекает в декабре этого года. Некоторые политические фигуры США предлагали придать 702-му разделу статус постоянного действия.
Как заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан, раздел 702 «оказался краеугольным камнем национальной безопасности США». «Этот орган является бесценным инструментом, который продолжает защищать американцев каждый день и обеспечивает соответствующую реакцию обороны, разведки и правоохранительных органов США на угрозы со стороны КНР, России, гнусных киберпреступников, террористов и тех, кто стремится нанести ущерб нашей критически важной инфраструктуре», – говорится в заявлении Салливана.
Генпрокурор и директор Агентства национальной безопасности (АНБ) уже передали совместное письмо руководству Конгресса с соответствующей просьбой. Этот закон позволяет правительству США без ордера отслеживать электронную переписку и звонки иностранцев за границей, в том числе когда эти люди взаимодействуют с американцами. В соответствии с этим законом Google и другие IT-гиганты могут передавать спецслужбам копии всех сообщений в учетных записях любого иностранного пользователя, а сетевые операторы перехватывать и предоставлять копии любых телефонных звонков, текстовых сообщений и интернет-коммуникаций.
Ранее военную разведку США заподозрили в покупке данных для слежки без ведома суда.
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Конгрессмен США назвал способ добиться передачи Украине истребителей F-16
Глава комитета Палаты представителей США Маккол счел возможной передачу Украине F-16 при достаточном давлении Конгресса
Если Конгресс США обеспечит достаточное давление в вопросе передачи Украине F-16, Киев сможет получить истребители, заявил глава комитета американской Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол.
Маккол заявил, что вопрос поставок F-16 «не снят с обсуждения». По его словам, Украина может получить то, что ей «нужно для победы», если обеспечить «достаточное давление Конгресса с обеих сторон». Маккол назвал обоснованными поставки истребителей и ракетных комплексов ATACMS. По его мнению, если передать Украине «правильные» вооружения, то США не придется оказывать ей поддержку слишком долго, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC News.
Также Маккол сказал, что есть «сообщения разведки», согласно которым Китай «рассматривает возможность отправки сотни дронов России», а также поставок других летальных вооружений. По версии Маккола, именно для обсуждения этого вопроса глава российского государства Владимир Путин встретится с китайским лидером Си Цзиньпином на следующей неделе.
Напомним, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что сейчас Джо Байден не видит необходимости передавать Украине истребителей F-16. Также США отказались передавать Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
Губернатор ЕАО остался единственным не попавшим под санкции США главой региона
Губернатор ЕАО остался единственным не попавшим под санкции США главой региона в России
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Последним главой региона в России, который не попал под санкции США, остался губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн.
Гольдштейна нет в санкционном списке (SDN-лист) министерства финансов США, который был принят 24 февраля. Остальные 10 руководителей регионов Дальневосточного федерального округа в этот список были включены, также в него попали главы 78 других субъектов России, сообщает РИА «Новости».
США 24 февраля ввели санкции в отношении более 40 российских губернаторов и глав республик.
В черный список США также вошли министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, глава МЧС России Александр Куренков, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев и министр энергетики РФ Николай Шульгинов. Кроме того, новые санкции США затронули вице-премьера Татьяну Голикову.
Нарышкин опроверг слухи о «высокомерной» беседе с директором ЦРУ
Нарышкин опроверг сообщения американских СМИ о якобы высокомерной беседе с директором ЦРУ
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что беседа с директором ЦРУ Уильямом Бернсом во время их последней встречи в Анкаре в ноябре 2022 года, вопреки сообщениям американских СМИ, была «очень хорошей, спокойной».
Нарышкин сказал, что сохраняет позитивную оценку характера и результатов встречи с американским коллегой. Переговоры, по его словам, были содержательными, проходили «в очень комфортной обстановке», передает РИА «Новости».
Директор СВР сказал, что сохраняет большое уважение к Бернсу как к очень опытному, искусному дипломату, отметив при этом, что у него, возможно, «пока еще не очень большой опыт работы на посту директора Центрального разведывательного управления».
Нарышкин уточнил, что встреча продолжалась два с половиной часа. По его словам, если бы одна из сторон вела себя дерзко, грубо или высокомерно, переговоры не могли бы длиться так долго.
«Повторяю, была очень хорошая, спокойная беседа», – сказал Нарышкин.
На вопрос о том, откуда такие оценки переговоров взялись у директора ЦРУ, Нарышкин предположил, что это связано с осознанием того, что глава СВР «на переговорах опирался не столько даже на свое мнение, а на мнение многомиллионного народа России».
Ранее Бернс в интервью американским СМИ пожаловался на «дерзкое» отношение со стороны директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года.
В США признали приведшие к падению афганского правительства в 2021 году ошибки
Генинспектор США Джон Сопко заявил, что ошибки властей США привели к падению афганского правительства в 2021 году
Допущенные администрацией Соединенных Штатов ошибки привели к падению поддерживаемого Западом правительства в Афганистане и приходу к власти в стране движения «Талибан*» (запрещено в России), выразил мнение генеральный инспектор правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане Джон Сопко.
По его словам, Штатам не хватило политической воли, так как нужно было посвятить время и ресурсы, необходимые для восстановления всего сектора безопасности обедневшего Афганистана, передает ТАСС.
Как отметил Сопко, вместо этого США создали ANDSF (Силы национальной безопасности Исламской Республики Афганистан), которые не могли работать самостоятельно, вдобавок поставили перед ними нереалистичные ориентиры для развития.
«Конечный крах ANDSF был предсказуем», – заверил генинспектор.
При этом Сопко добавил, что вина за крах афганской армии лежит и на правительстве США, и на бывших властях Афганистана, так как «ни одна из сторон не проявила готовности делать все возможное для решения проблем».
Он пояснил, что американские военные создавали «видимость успеха», а со стороны Афганистана господствовала коррупция».
«Из-за отсутствия подотчетности и надзора со стороны США, НАТО и самого афганского правительства власти республики действовали в условиях культуры безнаказанности», – подчеркнул Сопко.
Касательно событий 2021 года генинспектор отметил, что сам процесс вывода сил США из Афганистана был «резким и нескоординированным», из-за чего создавалось впечатление, что США просто передают Афганистан ожидающему правительству талибов.
Сопко также рассказал, что начиная с 2002 года США потратило почти 90 млрд долларов на помощь ANDSF в сфере обеспечения безопасности.
Напомним, 8 февраля президент России Владимир Путин отметил, что после бегства американцев из Афганистана ситуация там лучше не становится.
В МИД допустили возможность продолжения контактов с США по вопросу ДСНВ
Замглавы МИД Рябков: Россия и США обсудили тематику ДСНВ
Москва и Вашингтон по закрытым каналам обсудили в последние дни тематику Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), не исключено продолжение контактов по этому вопросу, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Он пояснил, что состоявшийся между США и Россией диалог по теме ДСНВ – неоспоримый факт. Возможно продолжение обсуждений, передает ТАСС.
Рябков отметил, что американцев интересовали некоторые подробности решения России по ДСНВ, в частности, они спрашивали, «когда будет официальная нотификация приостановки». По его словам, российская сторона сообщила, что, как только президент Владимир Путин «подпишет соответствующий закон, что было сделано вчера, сразу последует» нотификация.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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