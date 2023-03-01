Российские артисты подписали подарочные гитары для участников СВО

Народный фронт от имени россиян вручил армейским подразделениям в зоне СВО подарки

Народный фронт доставил более чем в 50 подразделений по всей линии соприкосновения от Херсонской области до ЛНР необходимую технику, амуницию. На счет праздничного сбора «Защитникам Отечества» поступило более 226,8 млн руб. Президентское движение также приготовило бойцам традиционный подарок – 140 гитар, подписанных известными российскими артистами.

«Гитары подписывали Николай Расторгуев, Юта, Владимир Машков и многие другие артисты. Все они желают ребятам любви, победы, беречь себя. То тепло, которое мы с этим подарком передаем парням, обязательно будет приближать нашу победу», – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«У нас интернациональное подразделение, и в нем много людей с разными профессиями. Есть и пианисты, и гитаристы, и баянисты – гитары для праздника пригодятся. У нас есть знаменитый гитарист с позывным Моцарт, он поднимает дух бойцам, находясь с ними в окопах, даже в наступлении, в каком-то передыхе двухминутном он всегда с этой гитарой. Полученная гитара пойдет товарищу Моцарту», – приводятся на сайте Народного фронта слова военнослужащего с позывным Сева из подразделения второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса, дислоцированного на передовой.

Благодаря зрителям российских медиахолдингов – Первого канала, ВГТРК, ТРК «Звезда», НТВ и МИЦ «Известия» – средства на подарки защитникам Отечества удалось собрать в кратчайшие сроки. Гитары обошлись в 2,658 млн руб. В подразделения направлено 70 автомобилей «Нива» по цене от 908 тыс. до 950 тыс. руб. на общую сумму 65,435 млн руб., столько же мобильных бань общей стоимостью 10,64 млн руб., 70 противодронных ружей на сумму 17,5 млн руб., 70 тепловизионных биноклей на сумму 22,191 млн руб.

Также от имени принявших участие в сборе россиян бойцам доставлено 3500 рюкзаков на сумму 12,8 млн руб., 7002 пары утепленных сапог на сумму 8,367 млн руб., 6991 мультитул на сумму 6,921 млн руб. и 7000 лопат-мультитулов на сумму 9,295 млн руб.

В составе праздничных доставок были 105 коптеров по цене от 438 900 до 997 700 руб. на общую сумму 60,374 млн руб., 160 автошин на сумму 727,84 тыс. руб., 1301 аптечка на сумму 8,456 млн руб. и 350 печек на сумму 1,47 млн руб. «Печки и резиновые сапоги – то, что нужно в окопах в связи с погодными условиями. И это то тепло, которое передают жители России. Благодаря этому парни знают, что их ждут», – сказал военнослужащий с позывным Сева.