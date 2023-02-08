Жителей турецкого Искендеруна эвакуировали из-за подъема воды

СМИ: Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне, жителей эвакуируют

Уровень моря поднялся в турецком Искендеруне после землетрясения, затоплены дороги, жители и рабочие эвакуированы, передал телеканал NTV.

По сообщению телеканала, из-за землетрясений уровень моря поднялся в Искендеруне в Хатае, где в прибрежной зоне были затоплены дороги, площади, рабочие места, торговые объекты и банки. Людей со всех объектов эвакуировали, передает РИА «Новости».

Ранее МЧС России по поручению главы министерства Александра Куренкова направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200, который поможет тушить пожар в порту Искендеруна, который начался после сильнейшего землетрясения.