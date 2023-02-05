Посол рассказал о враждебности к российским дипломатам в Дании

Посол Барбин: Российские дипломаты в Дании сталкиваются с проявлениями открытой враждебности

Российские дипломатические сотрудники в Дании сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.

Барбин отметил, что российские дипломатические сотрудники в недружественных России странах сегодня повседневно сталкиваются с проявлениями открытой враждебности, в том числе с угрозами и оскорблениями, передает РИА «Новости».

По его словам, это происходит и в публичном пространстве, и в частном порядке, нередки и случаи вандализма в отношении российских учреждений за рубежом. «Дания не является в этом контексте исключением», – уточнил он.

Напомним, Латвия обязала российского посла покинуть страну Михаила Ванина, также она снизила уровень дипотношений с Москвой из солидарности с Эстонией. МИД России подчеркнул, что будет жестко реагировать на любые враждебные действия.

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