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Проукраинские националисты не смогли сорвать митинг в Париже в честь победы в Сталинградской битве
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Во французской столице украинские националисты попытались сорвать мероприятие в честь 80-летия победы Советской армии под Сталинградом, митинг организовали французские коммунисты.
На парижской площади после начала демонстрации появились провокаторы с флагами Украины, они попытались перекричать участников акции, прямые столкновения удалось предотвратить только вмешательством полиции, передает ТАСС.
После происшествия акция продолжилась в соответствии с программой, в ней приняли участие около 100 французских, испанских, итальянских коммунистов, представители ассоциаций соотечественников.
Участники несли с собой транспарант с надписью «Против еврофашизма, Евросоюза и НАТО. За международный мир. Сталинградская битва продолжается». Также они скандировали «Нацизм не пройдет» и «Мы вместе с Россией».
Глава координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев заявил, что Сталинградская битва остается «в сердцах людей и в истории многих семей».
Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву
Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде
Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву.
«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
Журналистку из Норвегии возмутила выставка о детях Донбасса в Москве
Конфликт на Украине не отразился на жизни рядовых граждан России, заявила корреспондент NRK Гру Хольм, которая вернулась работать в Москву.
По ее мнению, о спецоперации россиянам могут напомнить лишь буква Z у входа в Парк Горького и выставка о детях Донбасса на Старом Арбате. Последнюю она назвала «оправданием агрессии», передает РИА «Новости».
Комментируя последствия санкций, журналистка указала на покинувших российский рынок бренды. Но заявила, что ситуацию спасает «параллельный импорт» через Казахстан, Армению, Грузию и Турцию.
По словам Хольм, в Москве и других городах практически все можно заказать онлайн, а доставка будет до двери. Журналистка подвела итог – при желании можно жить так, как будто «все по-старому».
Из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
Минобороны: После сложных переговоров из украинского плена вернулись 63 российских военных «чувствительной категории»
После сложного переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории домой вернулись 63 бойцов ВС России, сообщает Минобороны.
В оборонном ведомстве отметили, что в группу на обмен были включены военнослужащие «чувствительной категории», и их обмен которых оказалсял возможен из-за посреднических усилий ОАЭ.
В Telegram-канале ведомства указано, что переговорный процесс был трудным, однако в данный момент все российские военные находятся дома. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками.
Ранее российский военный, который вернулся в Россию в результате обмена пленными с украинской стороной, рассказал о пытках в украинском плену.
Медведев предупредил, что Украина «запылает» в случае нападения на Крым
Медведев: Если Киев ударит по Крыму, запылает вся Украина
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Не будет смысла устраивать переговоры, так как вся оставшаяся под контролем Киева Украина запылает в случае удара по Крыму, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев интервью Надане Фридрихсон.
В Telegram-канале журналистки опубликовано письменное интервью Медведева, в котором он подчеркивает, что США ошибутся, если выберут такую стратегию. Зампред заверил, что результат окажется прямо противоположным.
«Рассуждать так могут только моральные уродцы, коих хватает и в Белом доме, и в Капитолии. Кстати, в Пентагоне люди поадекватнее, они понимают последствия», – отметил Медведев.
По словам замглавы Совбеза, США могли бы по щелчку пальцев завершить конфликт на Украине, но они этого попросту не хотят.
Медведев добавил, что ответ на возможные удары по российской территории будет максимально жестким и убедительным. «Наш ответ может быть любым, об этом вполне определено сказал президент России (Владимир Путин, – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил он.
В заключение Медведев заверил, что Россия не ставит перед собой никаких ограничений, она готова в зависимости от степени угрозы применять все виды оружия «в соответствии с нашими доктринальными документами, включая Основы ядерного сдерживания».
Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что предполагаемые удары по Крыму из американских ракет можно будет расценивать как объявление войны со стороны США.
Депардье рассказал об отношении к России после начала СВО
Французский актер Жерар Депардье, являющийся российским гражданином, заявил что происходящее на Украине не поменяло его отношение к России.
Актер в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine заявил, что для него ничего не поменялось после начала спецоперации, передает РИА «Новости».
Он добавил, что считает себя русским, и любит русскую культуру, и пояснил, что предпочитает избегать разговоров на эту тему, поскольку «никто не может сказать ничего действительно разумного по этому поводу».
Артист отметил, что ему не нравится, когда смешивают «политику и актерство».
В ноябре Депардье закрыл продюсерский центр «ПЦ ЖД» в России, его продюсер Арно Фрилли подчеркнул, что это не связано с событиями на Украине.
Дана оценка национализированным украинским активам в Крыму
Глава парламента Крыма Константинов заявил, что цена национализированных украинских активов составляет миллиарды рублей
Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.
По его словам, среди национализированного имущества оказались крупные предприятия, к примеру, туристской сферы, передает РИА «Новости».
Константинов добавил, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму ничего не грозит в случае, если они не поддерживают антироссийскую деятельность и не финансируют киевский режим.
«Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», – заверил он.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины, а по итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО.
Премьер Польши решил направить российские активы на закупки угля для населения
Замороженные российские активы в Польше будут направлены на снижение стоимости газа и электроэнергии для граждан страны, а не на восстановление Украины, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью изданию «Интерия».
Он предложил прямо «сегодня» купить на замороженные средства российских олигархов газ или уголь, сделав цены ниже для всех поляков, передает ТАСС.
Моравецкий призвал оппозицию поддержать изменение конституции, чтобы Польша получила возможность забрать российские средства.
В конституции Польши закреплено право собственности, которое не позволяет конфисковать российские активы и имущество. Правящая партия «Право и справедливость» предложила внести поправки в Основной закон.
Ранее сообщалось, что Польша и Прибалтика хотят конфисковать замороженные активы России, однако эта идея вряд ли получит единогласную поддержку ЕС.
Пограничники США унизили Байдена из-за инцидента с китайским аэростатом
Профсоюз американских пограничников высмеял администрацию президента Джо Байдена из-за китайского аэростата
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Профсоюз американской пограничной службы обнародовал «язвительный» пост в адрес администрации действующего президента Джо Байдена после инцидента с китайским аэростатом.
Национальный совет пограничной службы в своем Twitter (запрещен в России) написал, что «Китай следит за границей (США – прим. ВЗГЛЯД) более внимательно, чем администрация Байдена», передает РИА «Новости».
Издание New York Post, в свою очередь, отмечает, что ироничный ответ опубликован в связи с миграционным кризисом, из-за которого в Штатах зафиксировано рекордное количество незаконных мигрантов. Так, за 2022 год численность нелегалов, пытавшихся въехать в Штаты, достигла почти 2,4 млн человек против 450 тыс. двумя годами ранее.
Напомним, США с конца января отслеживают в небе китайский разведывательный воздушный шар размером с «три автобуса».
Китай не торопился признавать ответственность за происходящее, однако позже МИД КНР выразил сожаление в связи с инцидентом, который произошел за несколько дней до критически важных (для США) переговоров госсекретаря Энтони Блинкена в Пекине.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что над США несколько дней летит гигантский воздушный шар. При этом военные утверждают, что это китайский аэростат-шпион, однако команды на его уничтожение не поступило якобы «из-за риска для безопасности людей на земле».
Зарубежная пресса не поверила пробирке Пауэлла
Работавшая в ООН журналистка заявила, что зарубежные СМИ не поверили пробирке Пауэлла
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Иностранные корреспонденты, освещавшие заседание СБ ООН в 2003 году, когда экс-госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал пробирку, не поверили его словам об имеющейся у Ирака технологии, рассказала журналистка, работавшая в тот день в штаб-квартире ООН.
По ее словам, после демонстрации пробирки журналистка отправилась в постпредство США при ООН и взяла у него интервью. Тогда Пауэлл «поклялся ей, что это была правда». Однако позднее он сам признался, что это неправда. Корреспондент отметила, что это «был печальный день, потому что «страна, которую мир называл крупнейшей державой, лгала, чтобы начать войну», передает РИА «Новости».
Женщина добавила, что за исключением большинства представителей американской прессы международная пресса не верила в это. По мнению журналистки, инспекторы от ООН, побывавшие в Ираке, не могли солгать.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков охарактеризовал поступок Пауэлла с пробиркой как олицетворение лицемерия правящей элиты США.
Оставшаяся одинокой петербурженка подала в суд на брачное агентство
Мировой суд Петербурга работает над иском, поданным 34-летней женщиной, которая подала в суд на брачное агентство, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В июне 2022 года женщина заключила договор с организацией, которая обязывалась помочь ей найти избранника до сентября, следует из пресс-релиза суда.
К кандидатам женщина предъявляла определенные требования и была довольно придирчива в выборе.
За услугу она отдала 40 тыс. рублей. Но агентство, по ее мнению, с задачей не справилось, поэтому жительница Петербурга пошла в суд и хочет взыскать эти деньги из-за невыполненных услуг.
Ранее сообщалось, в Японии суд приговорил к смертной казни 74-летнюю женщину за убийство любовников, с которыми она знакомилась через брачное агентство.
В Госдуме предложили расценивать удары по Крыму ракетами США как объявление войны
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Предполагаемые удары по Крыму из американских ракет можно будет расценивать как объявление войны со стороны США, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
По его словам, уже сейчас «американским горе-политикам» нужно осознать, что шутки с Россией и бряцание оружием рядом с ее границами плохо закончатся для их государства, передает РИА «Новости».
Шеремет добавил, что американцам стоит «оставить при себе сказки насчет использования ракет по усмотрению Киева», заявив, что американские ракеты летят по указке Вашингтона.
Также депутат заметил, что настало время полностью перерубить коридоры, по которым Киеву поставляется западное оружие.
«Мы должны убедить США и их ближайшего прислужника Польшу в бесперспективности агрессии в отношении России... нападение на страну с ракетным частоколом не только глупо, но и смертельно опасно», – подчеркнул Шеремет.
Как, в свою очередь, отметил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов, попытка киевского режима «отбить Крым» приведет только к страшному для Украины военному ответу.
Он добавил, что, Крым надежно защищен и имеет для России сакральное значение.
Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Китай заявил о координации позиций с Россией по международным вопросам
МИД КНР: Китай и Россия укрепляют взаимное доверие и все более тесно координируют позиции по международным вопросам
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Россия и Китай постоянно укрепляют взаимное доверие и все более тесно координируют позиции при урегулировании международных вопросов, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как заявил замминистра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй, которого цитирует МИД КНР, Китай и Россия постоянно углубляют взаимное доверие, стабильно продвигают сотрудничество во всех направлениях, все более тесно взаимодействуют друг с другом на международной арене, передает ТАСС.
Как подчеркнул китайский дипломат, Пекин стремится к сотрудничеству с Москвой в соответствии с важным взаимопониманием, достигнутым между лидерами двух стран.
Ма Чжаосюй подчеркнул, что китайско-российские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру сохраняют тенденцию развития на высоком уровне.
Напомним, в четверг глава МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая по качеству выше военного союза, они не имеют ни ограничений, ни пределов.
СМИ: Решение об ампутации пальцев ног у фигуриста Костомарова пока не принято
Врачи пока не приняли решения об ампутации пальцев ног у фигуриста Костомарова
Врачи пока не решили, необходима ли ампутация пальцев ног олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову, которого госпитализировали с тяжелой пневмонией 10 января.
По словам источника издания ФАН, медики будут пытаться сохранить пальцы до последнего, так как их потеря может серьезно отразиться на профессиональной деятельности фигуриста, передает «Чемпионат».
Напомним, фигурист попал в больницу в середине января с пневмонией, его подключили к аппарату аппаратам ИВЛ и ЭКМО, позже его ввели в искусственную кому. Ранее его отключили все же от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Сейчас рядом с Костомаровым родные и близкие.
Захарова высмеяла звонки Макрона Путину с помощью знаменитого клоунского номера
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Звонки президента Франции Эммануэля Макрона российскому коллеге Владимиру Путину «по просьбе украинского президента Владимира Зеленского» напомнили представителю МИД Марии Захаровой клоунский номер с Вячеславом Полуниным.
«Драма по-французски», – отреагировала дипломат в своем Telegram-канале на заявление пресс-секретаря французского МИД Анны Клер Лежандр, сообщившей о том, что Макрон часто звонит Путину по просьбе Зеленского.
К посту Захарова прикрепила знаменитый номер «Асисяй!» советского и российского клоуна Вячеслава Полунина, где тот попеременно входил в образы двух разговаривающих по телефону персонажей.
Напомним, Лежандр заявила, что Макрон разговаривает с Путиным по телефону «всегда в координации с союзниками», чтобы поддержать канал диалога. По ее словам, по просьбе Зеленского президент Франции обсудил с главой российского государства вопросы по ЗАЭС, после чего туда удалось отправить наблюдателей из МАГАТЭ.
В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Макрон сохраняют контакты, однако пока общение на паузе.
Американского наемника ликвидировали в Артемовске
В Артемовске ликвидирован американский наемник спустя три недели пребывания в зоне СВО
Американец Пит Рид в возрасте 34 лет прибыл на Украину в середине января, спустя три недели его машина попала под обстрел со стороны российских военных, сообщает The Guardian.
В статье уточняется, что прибывший в качестве якобы волонтера-медика часто посещал горячие точки – воевал в Афганистане, Ираке в рядах курдских формирований, служил в Сирии, Йемене и Польше, сообщается в Telegram-канале «RT на русском».
Ранее глава Росгвардии Виктор Золотов отметил рост числа наемников из европейских стран в зоне специальной военной операции.