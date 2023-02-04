Проукраинские националисты не смогли сорвать митинг в Париже в честь победы в Сталинградской битве

Во французской столице украинские националисты попытались сорвать мероприятие в честь 80-летия победы Советской армии под Сталинградом, митинг организовали французские коммунисты.

На парижской площади после начала демонстрации появились провокаторы с флагами Украины, они попытались перекричать участников акции, прямые столкновения удалось предотвратить только вмешательством полиции, передает ТАСС.

После происшествия акция продолжилась в соответствии с программой, в ней приняли участие около 100 французских, испанских, итальянских коммунистов, представители ассоциаций соотечественников.

Участники несли с собой транспарант с надписью «Против еврофашизма, Евросоюза и НАТО. За международный мир. Сталинградская битва продолжается». Также они скандировали «Нацизм не пройдет» и «Мы вместе с Россией».

Глава координационного совета российских соотечественников во Франции Георгий Шепелев заявил, что Сталинградская битва остается «в сердцах людей и в истории многих семей».