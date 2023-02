В Польше придумали способ легализовать проход наемников на Украину Шмыгаль решил попросить помощи у Турции после аварии в Одессе 4 февраля 2023, 16:29 Текст: Алексей Дегтярев

Украинский премьер Денис Шмыгаль поручил МИД страны обратиться к турецкой стороне за получением судов-электростанций после аварии на энергообъекте в Одессе. Шмыгаль поручил ввести за сутки ввести в город самые мощные генераторы, которые есть у минэнерго, американскую газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, передает ТАСС. Также премьер поставил задачу МИД обратиться к Анкаре за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций. По его словам, масштаб аварии в Одессе серьезный, сейчас быстро восстановить энергопитание критической инфраструктуры невозможно. На заседании правительства создали штаб, в него вошли министр энергетики Герман Галущенко, а также руководители госслужбы по ЧС, областная администрация и другие. Напомним, после аварии на одной из подстанций в Одессе оказались обесточены часть города и Одесского района области. Кремль отреагировал на заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву Песков о поставках дальнобойный ракет: Важно не забывать о заявлении Путина в Волгограде 3 февраля 2023, 21:42

Необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву. «Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», – цитирует Пескова РИА «Новости». Ранее в пятницу Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму. Ранее Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится. Дана оценка национализированным украинским активам в Крыму Глава парламента Крыма Константинов заявил, что цена национализированных украинских активов составляет миллиарды рублей 4 февраля 2023, 09:17

Национализированные активы украинских олигархов и чиновников в Крыму оценили в миллиарды рублей, сообщил глава парламента региона Владимир Константинов. По его словам, среди национализированного имущества оказались крупные предприятия, к примеру, туристской сферы, передает РИА «Новости». Константинов добавил, что добропорядочным украинским владельцам имущества в Крыму ничего не грозит в случае, если они не поддерживают антироссийскую деятельность и не финансируют киевский режим. «Тем, кто не замечен в провокационной деятельности в отношении России, бояться нечего», – заверил он. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины, а по итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО.

Соединенные Штаты оставили на усмотрение Киева возможность использования ракет малого диаметра GLSDB дальностью около 150 км для ударов по Крыму, которые Вашингтон включил в пакет военной помощи Украине, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. «Да, <…> мы предоставим Украине запускаемые с земли снаряды малого диаметра GLSDB. Это даст им возможность наносить удары на большую дальность», – сказал он, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о том, решил ли Вашингтон поставлять эти снаряды именно с той целью, чтобы Киев мог наносить ими удары по территории Крыма, Райдер заявил, что когда речь идет о планах Украины и проводимых ей операциях, то это их право принимать решение. Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км. Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – сказал эксперт.

Направленные Киеву танки будут уничтожены в течение трех месяцев, с начала спецоперации Киев потерял около 550 различных типов военной техники, заявил в эфире Radio Maryja польский политолог Кристиан Холащинский. По его словам, в случае, если будет собрана вся техника, – порядка 150-170 танков – ее хватит на квартал, так как за 342 дня (с момента начала спецоперации) Киев уже потерял около 550 различных типов машин, передает Ura.ru. Ранее Германия дала согласие на передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2, Соединенные Штаты также заявили о готовности к передаче танков M1 Abrams.

Читатели немецкого издания Die Welt резко осудили заявление украинского президента Владимира Зеленского. Так, комментаторы засомневались в здравомыслии Зеленского после его слов о том, что он говорит от лица Украины «как участник ЕС», передает РИА «Новости». «Теперь он совсем сошел с ума. Украина не входит ни в ЕС, ни в НАТО в обозримом будущем. Даже если Зеленский видит это иначе, страны НАТО тоже не союзники, для этого нужен альянс, которого нет», – отметил Wolfgang V. Пользователь Sailоr поинтересовался, «что курит Зеленский», а Stephen P предположил, что в нем «снова пробуждается комик». «Им место везде, кроме ЕС. Еще одна страна, которая десятилетиями будет просто бездонной ямой», – заметил Der Alte. Andre W подмечает, что Зеленский «не может насытиться». «То, что ему говорят или сообщают, его либо не интересует, либо ему этого недостаточно. Собственно, как и всегда», – отметил он. Пользователь Sonya F назвала его «в самом деле наглым» и добавила, что его стране «совершенно не место в ЕС». «Непревзойденная дерзость. Просто невероятно...», – заключил Chris S. Ранее Зеленский заявил, что киевский режим не станет сдавать город Артемовск, а ВСУ смогут начать наступление в Донбассе, если Киев получит дальнобойное оружие с Запада. Мирошник: Украина призналась в остром дефиците живой силы на фронте Экс-посол Мирошник: Украина отказывается от обеспечения внутреннего порядка ради пополнения рядов на фронте 3 февраля 2023, 17:47

Украина постепенно исчерпывает мобилизационный потенциал, неся огромные потери на фронте. Поэтому офис Зеленского готов отправить воевать всех, даже обычных полицейских, сказал газете ВЗГЛЯД экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в МВД Украины заявили о формировании штурмовых бригад для «захвата Крыма и Донбасса». «Заявления о формировании новых бригад – это признание колоссальных потерь и демонстрация тотального дефицита сил на фронте. Причем я бы это трактовал так: раз военкоматы не могу выполнить нормы по мобилизации обычного населения, тогда на линию боевого соприкосновения отправится нацгвардия, хочет она того или нет», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник. «Напомню, МВД на Украине – это монстр, который усилиями еще Арсена Авакова подмял под себя нацгвардию, обычную милицию, погранслужбу и даже МЧС. И вот из этой репрессивной машины сейчас «добровольно» будут набираться восемь якобы новых бригад. Причем утверждения о том, что эти подразделения будут «захватывать Донбасс и Крым», – это как морковка на длинном шесте перед глупым осликом, идущим на убой», – продолжил он. «Бравыми лозунгами они пытаются заманить людей в коридор, из которого не будет выхода. Фактически Украина готова отказаться от обеспечения внутреннего порядка в стране ради пополнения рядов на передовой. Это также подтверждает желание Зеленского сформировать три корпуса ВСУ, а это около 220 тыс. человек. В этом вопросе он готов на все», – считает собеседник. Ранее врио главы украинского МВД Игорь Клименко сообщил, что ведомство приступило к формированию штурмовых бригад из военных, полицейских и сотрудников погранслужбы для «захвата Крыма и Донбасса». Он уточнил, основу подразделений будут составлять силовики со значительным боевым опытом, также в состав формирования войдут добровольцы. При этом у групп не будет никаких тыловых заданий, а только высококачественная подготовка и участие в операциях на передовой. Проект называется «Гвардия наступления», в его структуру войдут шесть действующих подразделений – «Ураган», «Красная калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация) – и два новых. Также будут сформированы бригады госпогранслужбы «Стальная граница» и штурмовая бригада нацполиции «Ярость». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Крым находится под надежной защитой, Донбасс пока до конца не защищен, поэтому спецоперация продолжается.

В Пентагоне заявили, что запланированные к передаче управляемые бомбы GLSDB несовместимы с пусковыми установками РСЗО HIMARS, пишут СМИ. По информации источников, в Штатах рассматривают возможность поставок Киеву установок, при помощи которых можно применять боеприпасы GLSDB. При этом не уточняется, о каких конкретно установках идет речь, передает ФАН. Ранее сообщалось, что американское министерство обороны выделило очередной пакет военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км. Военный эксперт Вадим Козюлин назвал газете ВЗГЛЯД основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета.

Американское министерство обороны сообщило о выделении очередного пакета военной помощи Киеву, в пакете будут ракеты GLSDB дальностью в 150 км, сообщил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер. Пакет состоит из двух частей, 425 млн долларов планируется выделить из запасов Пентагона, 1,75 млрд пойдут на закупку вооружений Киеву у поставщиков, заявил Райдер, передает ТАСС. В пакет войдут ПВО, БМП, боеприпасы для Javelin, обычные ракеты и «ракеты большей дальности» для РСЗО HIMARS. Также в пакете будут ракеты GLSDB, способные поражать цели на дальности до 150 км. Агентство Reuters также указало, что в пакете также будут 2 ЗРК Hawk и высокоточные ракеты. Также в пакет вошли 181 бронеавтомобиль MRAP, БПЛА класса Пума и высокоточные снаряды M982 Excalibur.

Польская сторона начла обучать украинских военнослужащих пользованию танками Leopard, об этом заявил в польский министр национальной обороны Мариуш Блащак. Обучение бойцов – это первый этап передачи танков Киеву, заявил Блащак, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Он пояснил, что был проведен отбор среди украинских военных, в скором времени их обучат на Leopard. Ранее Германия дала согласие на передачу киевскому режиму своих танков Leopard 2, Соединенные Штаты также заявили о готовности к передаче танков M1 Abrams.

ВС России в последние сутки выбили с окраин поселка Двуречное в Харьковской области группу войск ВСУ, сообщили в российском Министерстве обороны. Во время наступления на Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск выбили противника с западных границ Двуречного, сообщило ведомство в своем Telegram-канале. В Харьковской области у поселков Крахмальное и Берестовое нанесены удары авиацией и артиллерией по 92-й механизированной бригаде ВСУ, уничтожено более 30 украинских военных, две бронированные машины и три автомобиля. На Красно-Лиманском направлении у поселков Червоная Диброва (ЛНР) Серебрянка, Григорьевка (ДНР) нанесено поражение скоплениям 80-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам ВСУ. За сутки там уничтожено свыше 100 украинских военных, шесть боевых бронированных машин, машина РСЗО БМ-21 «Град» и гаубица Д-30. Группировка войск «Южная» на Донецком направлении в ходе наступления заняла более выгодные рубежи и позиции. За сутки там уничтожено до 60 украинских бойцов, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «МСТА-Б», гаубица «Акация» и машина БМ-21 «Град». У городов Краматорск и Угледар (ДНР) ликвидированы два склада

Киевский режим не станет сдавать город Артемовск (украинское наименование – Бахмут), заявил украинский президент Владимир Зеленский в пятницу. Киевские власти намерены «бороться сколько смогут», и город сдавать «никто не будет», заявил Зеленский на пресс-конференции саммита Евросоюз – Украина, заявил Зеленский, передает ТАСС. Он отметил, что ВСУ смогут начать наступление в Донбассе, если Киев получит дальнобойное оружие с Запада. В случае ускорения поставок такого оружия начнется «деоккупация Донбасса», подчеркнул Зеленский. По его словам, предложенная Киевом «формула мира» – это оружие, и добавил, что «дальнобойное оружие изменит ход войны». Политик не уточнил, имеет ли он в виду поставки вооружений украинской стороне или предложения по урегулированию конфликта. Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Киев платит высочайшую цену за удержание Артемовска. Газета ВЗГЛЯД писала, что украинское начальство оказалось перед выбором – нести тяжелые потери при обороне Артемовска или сдать его наступающим российским силам. Балицкий объявил об отправке батальона имени Судоплатова на передовую 4 февраля 2023, 14:37 Текст: Алексей Дегтярев

В Запорожской области на передовую отправились первые военнослужащие добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, сообщил врио руководителя региона Евгений Балицкий. На передовой линии бойцы батальона проходят боевое слаживание, они настроены решительно и рвутся в бой, заявил Балицкий, передает ТАСС. По его словам, на передовой край обороны «отправились лучшие», те, кто уже имеют боевой опыт и прошли подготовку на полигонах в течение нескольких месяцев. У военнослужащих есть обмундирование, экипировка, бронежилеты, аптечки и вооружения, все необходимое. Ранее в Запорожской области заявляли, что бойцы батальона имени Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности. Новости СМИ2 Эксперты: Запад готовит информационные атаки против России к концу февраля Политологи: Призыв Макфола к тактике «большого взрыва» против России – это информационная атака 3 февраля 2023, 21:47

К концу месяца стоит ожидать активизации на Западе различных выпадов в сторону России в информационном пространстве, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Станислав Ткаченко и Марат Баширов. Так они отреагировали на призыв экс-посла США в России Майкла Макфол шокировать Москву «большим взрывом». «Москва снисходительно относится к пустякам вроде приурочивания событий к круглым датам. На Западе популярен миф, будто бы Россия любит использовать этот символизм. Но в реализации значимых действий Москва руководствуется пониманием каждодневного изменения политической ситуации», – считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. «На Западе тоже нет прямой зависимости между принятием решений и знаменательными историческими датами, но к каждой из них приурочивается масса новостных поводов. В этом контексте стоит ожидать активизации различных выпадов в сторону России в информационном пространстве», – добавил собеседник. По мнению Ткаченко, в преддверии 24 февраля на Западе действительно могут объявить о введении новых, но не очень значительных санкциях против России. Профессор ВШЭ Марат Баширов согласен, что «круглые даты всегда являются хорошим поводом к новому витку информационных атак». По его словам, у некоторых западных руководителей существуют стереотипные представления о России, в связи с чем в некоторых случаях ситуация доходит до веры «в различные мистические обстоятельства». «Тот факт, что подобные стереотипы попадают в голову руководителей европейских стран, лишний раз подтверждает, что часть западных политиков придерживаются «нетрадиционных политических взглядов, – подчеркивает собеседник. – К сожалению, идет процесс разложения и примитивизации западных государств. Поделать с этим мы ничего не можем». Ранее бывший посол США в России Майкл Макфол в колонке для издания Foreign Affairs призвал Вашингтон и страны НАТО «устроить большой взрыв» для России на Украине в связи с предстоящей годовщиной начала СВО. Эксперт предлагает передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS, беспилотники и современные самолеты. Все это, уверен Макфол, окажет масштабный психологический эффект на Москву, подтвердив глубокую приверженность Запада помогать Киеву. Он также предложил ввести блокирующие санкции против всех российских предприятий с государственным участием. Порог цен на российскую нефть, по мнению Макфола, должен быть снижен с 60 до 30 долларов за баррель. Европейский союз уже заявил о намерении ввести десятый пакет санкций против России до годовщины начала спецоперации. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, действующие ограничения существенно подрывают экономику РФ. В пятницу она повторила свою позицию по срокам ввода санкций. В администрации Джо Байдена также пообещали отреагировать на годовщину СВО, «подготовка к этому идет полным ходом». Антонов обвинил США в намеренной эскалации конфликта на Украине Посол РФ в США Антонов: Передача Киеву все более мощных вооружений является намеренной эскалацией конфликта Вашингтоном 4 февраля 2023, 04:30

Передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Комментируя решение Белого дома включить в очередной пакет военной помощи Украине запускаемые с земли ракеты GLSDB с дальностью поражения целей порядка 150 км, Антонов заявил в Telegram-канале российской дипмиссии, что передача киевскому режиму все более мощных вооружений является целенаправленной эскалацией конфликта со стороны США, Вашингтон не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение. Он подчеркнул, что администрация США поставила на карту практически все: собственный международный авторитет, деньги американских налогоплательщиков и жизни украинских солдат. Антонов выразил мнение, что такими темпами Соединенные Штаты могут дойти до абсолютного безумства, как, например, предоставление республике истребителей. Дипломат констатировал, что Вашингтон де-факто науськивает своих подопечных атаковать российские регионы. Он подчеркнул, что для Москвы нет никакого различия в вероятном нападении киевских преступников на Запорожскую или Брянскую области, Крым или Смоленскую область, так как все земли, вошедшие в состав России по воле их жителей, – это наша Родина, которую мы будем защищать всеми силами. Антонов выразил уверенность, что любые попытки нанести урон России обречены на провал и чем скорее в США это осознают, тем быстрее закончится нынешний конфликт. Накануне Пентагон включил в пакет военной помощи Украине ракеты дальностью в 150 км. При этом в Пентагоне оставили на усмотрение Украины решение об ударе по Крыму. Новости СМИ2 В МИД заявили о поддержке ЕС неонацистов В МИД России заявили о поддержке ЕС неонацистов 4 февраля 2023, 15:45 Текст: Кристина Цыцура

Прошедший в Киеве саммит ЕС показал желание европейских политиков ослабить Россию ради того, чтобы обслужить США и НАТО. Сейчас Брюссель продолжает активно поддерживать неонацистов в Киеве, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС. По словам Захаровой, при этом сам ЕС заявляет о полном уважении прав меньшинств. Также она назвала абсурдными и аморальными процессы создания структур, которые привлекут к ответственности лиц виновных за происходящее на Украине. Захарова напомнила Европе про обман с Минскими соглашениями, сокрытие военных преступлений Киева против населения Донбасса и спонсирование украинских преступников оружием и деньгами. Ранее представитель МИД России назвала ложью слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о неготовности Москвы идти на переговоры.