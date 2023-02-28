Стартовал новый сезон Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»

Начался 11-й сезон Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Задачи на текущий год и возможности для профессионального развития отраслевой молодежи обсудили организаторы, партнеры и участники чемпионата.

«В новое десятилетие чемпионат вступает с большими амбициями и планами. Тема сезона крайне актуальна в новых реалиях – это «Технологическое лидерство». Она напрямую связана с одной из наиболее приоритетных для нашей страны задач – укреплением технологического суверенитета России», – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, «участникам нового сезона предстоит решить инженерные кейсы и выполнить инженерно-технические задания, связанные с искусственным интеллектом, вычислением и передачей данных, робототехникой, промышленными технологиями. По итогам чемпионата организаторы хотят увидеть нестандартный взгляд на проблемы, которые стоят сегодня перед ТЭК и всей страной, пул инновационных идей и готовность их реализовать на практике. Так что выбор главной темы оправдан, и мы продолжим двигаться в обозначенном государством направлении».

Число вузов – партнеров чемпионата в новом сезоне увеличилось почти вдвое: 117 университетов примут сильнейших участников чемпионата на льготных условиях. По мнению Агафонова, это очень важный показатель: выпускники школ смогут получить образование, не уезжая далеко от дома, а регионы будут развиваться благодаря притоку талантливых и мотивированных абитуриентов.

Основатель проекта, сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев рассказал о значимых обновлениях и новых проектах в рамках конкурса: «В этом году мы запускаем Академию «CASE-IN» – онлайн-проект, аккумулирующий на одной платформе образовательные курсы и профориентационные программы, которые помогут совершенствоваться в инженерных профессиях. Академия «CASE-IN» – это открытый проект, мы приглашаем всех присоединяться к нам в пополнении библиотеки полезными материалами».

Самой массовой лигой чемпионата традиционно станет Студенческая лига. В этом году участникам предложено на выбор 9 отраслевых направлений: геологоразведка, горное дело, горные машины и оборудование, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, проектный инжиниринг, теплоэнергетика, электроэнергетика.