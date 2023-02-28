ЭИСИ назвал лучшие практики в регионах

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) представил несколько новых практик, применяемых в регионах, отобранных с 20 по 26 февраля.

В Волгоградской области ЭИСИ отметил проект «Оставаться самим собой», сообщил институт в своем Telegram-канале.

В рамках проекта будет применяться мультидисциплинарный подход к восстановительным мероприятиям для граждан, перенесших тяжелые болезни или травмы, с привлечением специалистов новых направлений – эрготерапевтов, физических терапевтов, специалистов по альтернативной дополнительной коммуникации.

В Приморском крае открывается Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Его задачей станет оказание комплексной помощи родителям, законным представителям, педагогическим работникам, а также детям в вопросах развития, обучения и воспитания. Высококвалифицированные специалисты проконсультируют население в сферах логопедии, дефектологии, психологии, педагогики.

В Краснодарском крае планируется выдавать компенсацию специалистам за аренду жилья и оплату ЖКХ. Компенсацию в размере 15 тыс. рублей будут получать педагоги краснодарских школ в возрасте до 35 лет, если они не имеют в собственности своего жилья и арендуют жилые помещения. Также компенсации за оплату жилья, отопление и электроэнергию будут получать работники клубно-досуговых учреждений сельской местности.

В Камчатском крае запущено несколько бесплатных курсов для людей с различными проблемами со здоровьем. Например, дети до трех лет, имеющие риск нарушений в развитии, могут пройти полугодовой курс реабилитации, а граждане старшего возраста – диагностику когнитивных способностей и курс профилактики или лечения по ее результатам.

В Сахалинской области начал работу проект «Проводники здоровья». Добровольцы, перенесшие серьезные заболевания или находящиеся на лечении, будут курировать других пациентов. «Проводники здоровья» будут обзванивать пациентов, приглашать и сопровождать на обследование, узнавать о состоянии здоровья, а также оказывать моральную поддержку.