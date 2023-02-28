Украина ускорила фортификацию границы с Приднестровьем

Украина устанавливает фортификационные сооружения у границы с Приднестровьем

Украина в течение года укрепляла позиции на границе возле непризнанного Приднестровья, в частности, проводила фортификационные работы, которые продолжает до сих пор, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

По его словам, силы обороны усилили проведение инженерных фортификационных работ для того, чтобы ВСУ «имели возможность совершать все необходимые мероприятия на этом направлении», передает ТАСС.

По словам Демченко, провокации на этом участке могут возникнуть в любой момент.

Ранее на Украине признали сосредоточение ВСУ вдоль границы с Приднестровьем. В Кремле назвали обстановку вокруг Приднестровья поводом для беспокойства.

Напомним, бывший президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, что украинские военные могут напасть на непризнанное Приднестровье с согласия главы республики Майи Санду.