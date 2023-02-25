В Академии творческих индустрий «Меганом» завершилась стратегическая сессия программы «Больше, чем путешествие»

В Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» на площадке арт-кластера «Таврида» с 21 по 24 февраля прошла стратегическая сессия программы поощрительных поездок «Больше, чем путешествие».

В течение трех дней эксперты разных направлений: представители федеральных и региональных органов власти, президентской платформой «Россия – страна возможностей» и АНО «Больше, чем путешествие», НКО и бизнеса, туроператоры и блогеры, активисты студенческих и молодежных объединений – с разных сторон исследовали туризм. Погружались в темы актуального спроса и предложения, потенциала и ресурсов, запросов и интересов разных аудиторий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, в списке возможных призов и мотиваций путешествия лидируют с большим отрывом.

«Постепенно проект стал набирать обороты и расширяется уже до уровня большой федеральной программы. Система путешествий может и должна стать важным элементом воспитания молодежи, и мы должны заложить в эту экосистему смыслы и инструменты. Система туризма должна работать так, чтобы, открывая новые места, молодые люди были не просто наблюдателями, а деятелями, вовлеченными в волонтерские и социальные проекты», – сказал он.

Кириенко добавил, что видит большой потенциал в туризме «с рюкзаком за спиной». «Очень важно, чтобы каждый молодой человек имел возможность быть соавтором этого проекта», – подчеркнул он.

По итогам эксперты спроектировали новые стандарты современного молодежного туризма. Путешествия по стране будут открывать возможности для образования, просвещения, создавать условия для профессиональной личностной ориентации, вовлекать молодёжь в социально-полезную деятельность, обращать внимание на культурные достижения и духовно-нравственные ценности.

Академия творческих индустрий «Меганом» – круглогодичный образовательный центр для молодых представителей культуры, искусства и творческих индустрий. Академия – ключевой проект арт-кластера «Таврида», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Официальное открытие Академии состоится в мае.

Летом 2023 года планируется запуск программ дополнительного профессионального образования.