Генпрокуратура Украины арестовала якобы связанные с Россией предприятия на 37 млн долларов

В Черниговском регионе арестована недвижимость предприятий по производству тканей стоимостью более 37 млн долларов, якобы связанных с Россией, сообщает офис генпрокурора Украины.

В Telegram-канале ведомства указано, что прокуратура ходатайствовала об аресте недвижимого имущества предприятий, которые якобы могут быть связаны с Россией, стоимостью более чем на 1,37 млрд гривен.

Отмечается, что предприятие закупало ткани в Белоруссии, а затем занималось изготовлением тканей, продавая продукцию на российские и белорусские рынки.

По информации офиса генпрокуратуры, владельцем компании является россиянин, который якобы «выводил часть доходов на счета в российских банках» для финансирования деятельности группы компаний.

При этом в офисе генпрокурора Украины его деятельность была расценена как «финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

Известно, что арестованные активы готовят для передачи в Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов.

Ранее в США заявили, что намерены продолжать работать по изъятию активов России для передачи конфискованных средств Украине.