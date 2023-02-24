Украина проигнорировала готовность президента Грузии прибыть в Киев

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила сожаление тем, что ее не пригласили на мероприятия в Киев 24 февраля, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Если не правительство, то президент Грузии сегодня обязательно должны были быть в Киеве, но, к сожалению, я не получила приглашение», – сказала она в пятницу. По ее словам, в Киеве находятся только грузинские оппозиционеры.

«Лично я в течение всего года во всех форматах выражала поддержку Украине и продолжу это делать, – заявила Саломе Зурабишвили. – Мы своевременно выразили готовность посетить сегодня Киев. К сожалению, приглашение я не получила».

Она отметила, что Грузия не имеет такой возможности помогать Украине, как это делают многие государства, «которые имеют гарантии безопасности от НАТО и Евросоюза».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, правящая «Грузинская мечта» отказалась отправлять делегацию в Киев, мотивируя это оскорбительным отношением Украины к Грузии.

В Тбилиси в пятницу вечером состоится митинг солидарности с Украиной.