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В США допустили предоставление помощи Киеву за отказ от регионов
Time: США могут предоставить Киеву масштабную финансовую помощь, чтобы подсластить пилюлю утраты территорий
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Наиболее вероятным исходом событий на Украине станет сохранение за Россией присоединенных территорий, США могут предоставить Киеву масштабную финансовую помощь, чтобы подсластить пилюлю, выразил мнение обозреватель Time Филип Шорт.
Шорт подчеркнул, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, поэтому наиболее вероятным исходом событий станет сохранение за Россией присоединенных территорий. При этом обозреватель выразил мнение, что украинцы не без оснований воспримут такое развитие событий как предательство со стороны Запада. Вопреки этому Шорт считает, что у Киева может не остаться иного выбора, кроме как смириться, а Запад подсластит пилюлю, предоставив Украине масштабную помощь в восстановлении, передает РИА «Новости».
Обозреватель также выразил сомнение, что Белый дом вообще хочет, чтобы Украина изгнала российские войска со всех территорий, которые они занимают, так как украинское продвижение в Крым, где большая часть населения считает себя русскими и который, с точки зрения Москвы, является таким же российским регионом, как и любой другой, чревато риском неуправляемой эскалации, которую администрация Байдена намерена предотвратить.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на правоту президента РФ Владимира Путина о природе конфликта на Украине.
Швейцария объявила о проведении секретных переговоров по Украине
Швейцарская сторона принимает секретные переговоры по украинскому вопросу, они проводятся не на самом высоком уровне, заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.
Швейцария всегда предлагает услуги по переговорному процессу, сейчас международная Женева принимает секретные переговоры, хотя они проходят не на самом высоком уровне, заявил Кассис газете «Тан», передает РИА «Новости».
Кассис напомнил, что Киев ранее просил Швейцарию представлять ее интересы в России, но Москва отказала в этой просьбе.
«Нарратив России известен: она заявляет, что Швейцария утратила свой нейтралитет, однако в то же время она использует ее как нейтральную страну», – приводит слова швейцарского министра «Коммерсант».
Напомним, Швейцария официально присоединилась к потолку цен на нефть из России, установленному Европейским союзом.
Полковник из США напомнил ВСУ о хитрых маневрах Суворова
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Российские военные умеют обыгрывать противников, это уже демонстрировал полководец Александр Суворов и об этом следует помнить ВСУ, заявил американский полковник, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
Суворов на поле боя выставлял множество стрелков в авангарде для создания дымовой завесы, и противник не мог ничего разглядеть, и не знал, где находится основная атакующая сила, расказал Макгрегор в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom, передает РИА «Новости». К тому моменту, когда противник осознавал, где находятся русские силы, то было уже слишком поздно.
В случае применения схожего маневра против ВСУ украинские военные попали бы в ловушку, поскольку бы не успели понять направление атаки за массированным артиллерийским огнем. «А когда молот упадет на их головы, это будет сокрушительный удар», – заключил Макгрегор.
Ранее генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг признал, что Североатлантический альянс истощил собственные запасы артиллерийских снарядов из-за поставок Украине.
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Нуланд выступила против «циничного прекращения огня» на Украине
Вашингтон желает ознакомиться с планом Пекина по урегулированию на Украине, но это должно быть нечто большее, чем прекращение огня, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
США ожидают предложения от Китая, что именно те предложат по переговорам, предполагается, что об этом будет объявлено 24 февраля, заявила Нуланд в интервью Washington Post, передает ТАСС.
При этом США выступают против того, чтобы этот план и другие подобные инициативы предусматривали «циничное прекращение огня», поскольку это пошло бы только на пользу России.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал обязательно выслушать, что предложит китайская сторона для урегулирования конфликта на Украине, поскольку в обратном случае это может привести к непредсказуемым последствиям.
В Польше рассказали о «секретной операции» на Украине
Wirtualna Polska: Отряд польских полицейских отправился на Украину для секретной операции
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На Украину отправился отряд польских полицейских для секретной операции по разминированию территорий, сообщают польские СМИ.
В статье Wirtualna Polska говорится, что миссия началась после запроса украинской стороны к членам объединения антитеррористических подразделений ЕС (ATLAS) с просьбой направить саперов. Отмечается, что на просьбу Киева откликнулась только Варшава, передает РИА «Новости».
По поручению главы польского внешнеполитического ведомства Мариуша Каминского в республике создали Гуманитарный контингент полиции, в который вошли 98 добровольцев – офицеров отдельных контртеррористических подразделений. Кроме того, в группу вошли фельдшеры, «члены боевых групп» для охраны участников миссии и две собаки, обученные искать мины.
Отряд отправился на Украину в начале октября и пробыл там пять месяцев, хотя изначально планировалось, что миссия продлится три месяца.
Польские полицейские работали, среди прочего, в окрестностях Киева, Днепра и других местах, говорится в сообщении издания.
20 февраля сообщалось, что польских наемников, среди которых есть и женщины, перебросили в район города Кременная в ЛНР.
Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервал гимн СССР
Трансляцию украинского телеканала «Интер» прервали поздравление телезрителей с Днем Советской армии и гимн СССР
Украинский телеканал «Интер» подвергся хакерской атаке, в ходе которой трансляция прервалась гимном СССР, поздравлением телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота и призывом сдаваться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне, свидетельствуют появившиеся в Сети видео.
В эфире украинского телеканала «Интер» появилось поздравление телезрителей с Днем Советской армии и Военно-морского флота, зазвучал гимн СССР и был опубликован призыв передавать фото/видео/координаты украинских войск, а также сдаваться в плен, чтобы не участвовать в братоубийственной войне.
Кроме того, Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила на своем сайте, что выявила атаку на ряд веб-ресурсов украинских государственных и местных органов власти, в результате которой на этих ресурсах было модифицировано содержание нескольких страниц.
Напомним, накануне хакеры взломали серверы нескольких коммерческих радиостанций в ряде регионов России и запустили в эфир информацию о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара.
ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине
Генеральная Ассамблея ООН приняла к годовщине специальной военной операции антироссийскую резолюцию по Украине
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Генеральная Ассамблея ООН в ходе спецсессии по Украине приняла антироссийскую резолюцию, посвященную годовщине специальной военной операции.
За документ проголосовала 141 страна, против выступили семь (Россия, Белоруссия, КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия и Эритрея), еще 32 делегации воздержались, в их числе Китай, передает ТАСС.
Из стран БРИКС за резолюцию проголосовала Бразилия, воздержались – Китай, Индия, Южная Африка.
Из стран на территории бывшего СССР за резолюцию проголосовали Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Эстония, воздержались – Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан, против выступили Россия и Белоруссия. Не принимали участия в голосовании Азербайджан и Туркменистан.
Из остальных стран мира против проголосовали КНДР, Мали, Никарагуа, Сирия, Эритрея. Воздержались – Алжир, Ангола, Бангладеш, Боливия, Бурунди, Вьетнам, Габон, Гвинея, Зимбабве, Иран, Куба, Лаос, Монголия, Мозамбик, Намибия, Пакистан, Республика Конго, Сальвадор, Судан, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Шри-Ланка, Эфиопия.
При этом в ходе голосования не были одобрены поправки Белоруссии, предусматривавшие изъятие из документа положений, в которых ответственность за начало конфликта возлагается на Россию. Поправки также предлагали убрать пункт с призывом к РФ немедленно вывести войска с Украины и осудить тех лидеров стран минского формата, которые на деле не добивались урегулирования на Украине.
Кроме того, белорусская сторона выступала за включение в резолюцию призыва к мирному урегулированию путем переговоров. Оригинальный текст резолюции содержит лишь призыв к странам и международным организациям «удвоить поддержку дипломатических усилий по достижению справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине в соответствии с Уставом ООН». Минск также предлагал внести в резолюцию запрет на поставки оружия Киеву.
Украина при поддержке западных стран предложила проект резолюции Генассамблеи ООН, якобы направленный на достижение мира. В нем не содержится призыва начать мирные переговоры или заключить перемирие. Ответственность за начало конфликта возлагается исключительно на Россию. В тексте присутствуют призывы к сторонам соблюдать свои обязанности по отношению к мирным жителям и пленным, а также подчеркивается необходимость «привлечения к ответственности за совершенные на территории Украины наиболее серьезные преступления по международному праву путем проведения надлежащего, справедливого и независимого расследования и осуществления судебного преследования на национальном или международном уровне».
Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, резолюция не будет способствовать переходу к мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом. Он назвал документ однобоким и оторванным от реальности.
Накануне Небензя заявил, что Западу стало сложнее мобилизовывать страны в поддержку «крестового похода против России» и пришлось выхолостить проект резолюции ГА ООН.
Стало известно о секретной британской группе для закупок советских боеприпасов Украине
New York Times: В Британии создали секретную группу для закупок боеприпасов Киеву
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Минобороны Великобритании создало секретную целевую группу, которая закупает советские боеприпасов для Украины, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, с начала российской спецоперации на Украине государственные украинские компании начали просить у посредников в США и других странах предоставить им самолеты, танки, минометы и вертолеты, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Лондон, Париж и Вашингтон финансировали оружейные сделки с участием третьих стран и посредников. Американские брокеры ищут снаряды на фабриках в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии.
В июне прошлого года Великобритания заключила сделку с государственной пакистанской компанией Pakistan Ordnance Factories на приобретение 40 тыс. артиллерийских снарядов. Средства за снаряды должны были быть переведены румынскому посреднику, а сами вооружения доставлены из Пакистана в Соединенное королевство без упоминания Украины. Однако пакистанский поставщик не смог доставить снаряды, и сделка была сорвана.
NYT со ссылкой на полученные документы сообщает, что в июне чешский продавец оружия предложил Киеву боеприпасы и десять штурмовиков советского типа на сумму около 185 млн долларов.
Также издание пишет, что оружие чешского производства поставляет Украине Люксембург. Фабрики по производству боеприпасов возобновили работу в Болгарии. По данным газеты, на открытии одной из линий производства присутствовали представители посольства США.
Ранее сообщалось, что ЕС рассматривает возможность использовать собственный бюджет для финансирования закупок оружия и боеприпасов для Украины.
Украина обвинила «Ашан» в «спонсировании войны»
Французская корпорация Auchan Holding включена Украиной в перечень «спонсоров войны» из-за отказа уйти из России
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Французская корпорация Auchan Holding оказалась в списке международных «спонсоров войны» после того, как отказалась покинуть российский рынок. Об этом сообщили в украинском национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).
Корпорация Auchan Holding, которой принадлежат гипермаркеты «Ашан», включена в список компаний «спонсоров войны», пишет РИА «Новости». Основанием стало нежелание французов отказываться от бизнеса в России.
Ранее в западных СМИ появилось расследование, в котором говорится, что в марте 2022 года нескольким сотрудникам магазина «Ашан» якобы пришло письмо о «сборе гуманитарной помощи» в виде сигарет, носков, продуктов питания, гвоздей, газовых плиток и топоров. Как отмечал один из источников, на который ссылались журналисты, «все это было предоставлено «Ашаном» полностью бесплатно».
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба тогда обвинил торговую сеть в том, что она якобы «превратилась в полноценное оружие российской агрессии».
Auchan Holding – не первая французская компания, против которой выступают украинские власти. Так, в январе стало известно, что сети украинских супермаркетов Varus и Novus решили бойкотировать компанию Bonduelle из-за ее решения сохранить российский бизнес.
Киевский политолог Алексей Нечаев позже рассказал газете ВЗГЛЯД, что с требованием покинуть Россию выступают украинские ритейлеры, которые еще недавно сами работали с Москвой.
Стоит отметить, что Bonduelle в тот момент также подверглась критике и в родной Франции. В частности, ее заподозрили в поддержке и даже снабжении Российской армии. Причиной стало фото в соцсети «Вконтакте», на котором были посылки с логотипом фирмы. Однако представитель компании выступил с утверждением, что подобные сборы проводятся исключительно для беднейших слоев населения.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как противостояние Парижа с Москвой приводит французов к голоду.
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Орбан: Европа потеряла независимость и военную мощь из-за Украины
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Европа в результате конфликта на Украине утратила независимость, экономическую и военную мощь, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, американская администрация отстаивает свои интересы в Брюсселе в ущерб европейским.
Орбан на встрече с депутатами от правящей партийной коалиции в городе Балатонфюред заявил, что Европа ослабла, поскольку президент США Джо Байден навязывает свои интересы Брюсселю в ущерб европейским интересам. По его словам, «цунами санкций» разрушает европейскую экономику, а в это время богатые дешевыми энергоносителями США остаются в стороне от этого бедствия, передает ТАСС со ссылкой на газету Magyar Nemzet.
Кроме того, по словам венгерского премьера, военный потенциал стран ЕС начал ослабевать, поскольку они отправили значительную часть своих вооружений на Украину и не сумели восполнить их за счет каких-либо резервов.
Менее чем за год Европа, по словам Орбана, потеряла свою независимость, экономическую и военную мощь.
Председатель правительства уверен, что Венгрия должна руководствоваться собственными интересами, поскольку это позволит стране выйти из нынешней ситуации «невредимой и более сильной». Для этого, продолжил рассуждения он, необходимо сохранить политическую независимость страны, сохраняя курс на невмешательство в ситуацию на Украине; обеспечить устойчивость экономики, бороться с «военной инфляцией»; «укрепить военную мощь Венгрии, потому что мир требует силы».
Орбан также заявил, что считает своими политическими противниками всех тех, кто поддерживает разрешение конфликта на Украине военным путем, в том числе администрацию США и руководство Евросоюза.
Кроме того, премьер Венгрии заявил, что в конфликте на Украине не будет победителя. Он считает, что, поскольку весь западный мир поддерживает Киев, Россия не может выйти победителем из этой ситуации. Но при этом победителем не будет и Запад, поскольку Россия – ядерная держава, а ядерную державу нельзя загонять в угол, поскольку это может привести к ядерной войне, сказал он.
Ранее Орбан заявлял, что переговоры о мире на Украине будут вести не Москва и Киев, а Москва и Вашингтон.
Стало известно о принудительной мобилизации желающих выехать в Россию украинцев
Источник: Украинцев, пытающихся выехать в Россию, принудительно мобилизуют
Украинских граждан призывного возраста, пытающихся выехать в Россию через Латвию, Литву, Эстонию, а также из Польши на территорию Белоруссии, по запросу из Киева принудительно возвращают на Украину и мобилизуют в ВСУ, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Источник РИА «Новости» уточнил, что мужчин задерживают на границе и сопровождают в посольства Украины в столицах стран Прибалтики и Польши, откуда их отправляют обратно на Украину, а там их мобилизуют.
Кроме того, на пограничных пунктах задерживают украинцев в возрасте от 18 до 55 лет, следующих из России в европейские страны. Их отправляют в украинские диппредставительства для последующей депортации на Украину, а выехать обратно в Россию они уже не могут.
Ранее появились сообщения о массовой агрессивной мобилизации граждан Украины в русскоязычных регионах. Отмечалось, что жестче всего власти действуют в Одесской, Николаевской, Харьковской областях. Газета ВЗГЛЯД писала, почему командование ВСУ сделало упор именно на эти регионы и как результатами подобной мобилизации планирует воспользоваться офис Зеленского.
Шольц не увидел перспектив установления мира на Украине
Шансов установить мир на украинской территории в ближайшей перспективе нет, конфликт может оказаться продолжительным, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
Военную поддержку киевского режима нельзя прекращать, и сначала должен наступить момент, который «открывает перспективу мира», заявил Шольц в эфире канала ZDF, передает ТАСС.
Он напомнил, что Берлин помогает Киеву активней всех других стран Европы, но отметил, что выступает против поставок истребителей украинской стороне.
Напомним, КНР придерживается иного мнения по украинскому конфликту, и вскоре ожидается обнародование китайского плана по этому вопросу. Заместитель постпреда Китая при ООН Дай Бин заявлял, что кризис может быть разрешен мирными средствами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рекомендовал внимательно выслушать, что предложит КНР для урегулирования на Украине. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд отмечала, что в предложении должно быть что-то кроме «циничного прекращения огня».
Лукашенко посоветовал послушать Си Цзиньпина по вопросу Украины
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В случае, если мнение китайской стороны по украинскому не услышат, это приведет к серьезным последствиям, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
Лукашенко, отвечая на вопрос китайских СМИ о роли Китая в решении международных проблем, указал, что ни одна проблема сейчас не решается без участия КНР, передает РИА «Новости».
Китай, по его мнению, стал «глобальной страной со своей глобальной политикой», и вскоре прозвучит заявление председателя КНР Си Цзиньпиня по украинскому вопросу.
Белорусский лидер отметил, что это необычный для политики Китая шаг, поскольку китайцы «всегда аккуратные, осторожные», и также они «туда, куда не надо, они не лезут».
Решение китайской стороны озвучить позицию по этой теме из уст Си Цзиньпина будет иметь серьезные последствия, и если она не будет услышана, то это будет иметь серьезные последствия.
«Забегая вперед, советую тем, кому будут адресованы слова Си Цзиньпина, принять их всерьез и сделать определенные шаги. Это будет серьезный голос во имя мира в этом регионе», – заключил Лукашенко.
Напомним, в КНР разработали план мирного урегулирования украинской ситуации. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «официального документа никакого не видел».
Лукашенко назвал поездку Байдена на Украину «попугайничеством»
Поездка американского лидера Джо Байдена в Киев – это пиар и «попугайничество», поскольку недавно представители США посещали украинскую столицу, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Визит Байдена на Украину в одном ряду с инцидентом с китайским шаром над американской территорией, это «мелкий, неприличный шаг», цитирует Лукашенко БелТА.
Вместе с тем он отметил решимость Байдена посетить Киев, и похвалил его: «Молодец он».
При этом белорусский лидер отметил, что с американской стороны не так давно был визит на Украину. «Это попугайничество. Это уже было. Точно такой визит. Зачем? Выборы президентские. Он хочет, Джо Байден, на коне войны прискакать в эту выборную кампанию», – пояснил президент Белоруссии.
Напомним, в начале недели президент США Байден в Киеве провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после этого он посетил Польшу.
Китай призвал к прекращению боевых действий на Украине
МИД КНР призвал к деэскалации ситуации, прекращению огня и боевых действий на Украине
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Китай призвал к деэскалации ситуации, прекращению огня и боевых действий на Украине, говорится в документе МИД КНР с предложениями по политическому урегулированию украинского кризиса.
В документе, который опубликован на сайте МИД КНР, говорится, что всем сторонам следует сохранять рациональность и сдержанность, не подливать масла в огонь, не идти на обострение конфликта, не допускать дальнейшей эскалации и выхода ситуации вокруг кризиса на Украине из-под контроля, содействовать поддержанию контактов между Россией и Украиной, возобновлению прямого диалога, способствовать постепенной деэскалации и разрядке ситуации до достижения полного прекращения огня и боевых действий, передает ТАСС.
Накануне Китай в ООН заявил о возможности политического урегулирования на Украине. В тот же день заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд выступила против «циничного прекращения огня» на Украине, которое, по ее словам, пошло бы на пользу только России.
Столтенберг признал истощение запасов снарядов НАТО из-за Украины
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Североатлантический альянс истощил собственные запасы артиллерийских снарядов из-за поставок киевскому режиму, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.
Сам конфликт на Украине перешел в фазу «логистического» противостояния на истощение, заявил глава НАТО в интервью CNN, передает РИА Новости».
Он уточнил, что расход снарядов превышает производство стран НАТО. Сейчас альянс намеревается нарастить производство, поскольку ему необходимо снабжать ВСУ каждый день. По его словам, теперь конфликт на Украине вошел в фазу «логистического» противостояния, он ведется на истощение.
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что украинским военным необходимо экономнее применять поставляемые им из западных стран боеприпасы.
Напомним, странам НАТО все сложнее обеспечивать Украину боеприпасами. В Британии и США это объясняют тем, что ВСУ из-за «советской стратегии» расточительно ведут себя на поле боя, поэтому они намерены обучить украинцев военной экономии.
«О том, что у ВСУ не будет хватать снарядов, стало известно еще осенью, когда США пытались найти новые возможности для их производства в Европе. Сегодня Вашингтон передал ВСУ снаряды, производившиеся на протяжении 20 лет, но они были истрачены меньше чем за год. Теперь же им нужно одновременно и Украину поддерживать, и пополнять свои запасы», – рассказывал газете ВЗГЛЯД Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.
«Для того, чтобы дать Украине столько боеприпасов, сколько она тратит сейчас, нужно увеличивать производство в десятки раз. Получится ли у Штатов это сделать? Вопрос дискуссионный», – отметил он.
«Тем не менее нехватка снарядов у ВСУ, скорее всего, приведет к снижению интенсивности боев, что безусловно сыграет нам в плюс. Россия получит возможность поднакопить запасы снарядов и увеличить их производство», – отметил эксперт.
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