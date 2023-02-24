Ракета с космическим кораблем «Союз МС-23» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-23» стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-23» в беспилотном режиме стартовала с площадки № 31 (комплекс «Восток») космодрома Байконур.

По данным Центра управления полетами, ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-23» стартовала с космодрома Байконур в 03.24 пятницы, 24 февраля. Через несколько минут после старта корабль «Союз МС-23» успешно достиг орбиты, передает ТАСС.

Сближение с МКС пройдет по двухсуточной схеме, стыковка с модулем «Поиск» российского сегмента станции намечена на 04.01 мск 26 февраля. Полет будет проходить в беспилотном режиме.

«Союзу МС-23» предстоит доставить на станцию почти 430 кг грузов, среди которых средства медицинского контроля и обследования, средства для уборки станции и контроля чистоты атмосферы, средства обеспечения газового состава, вода, оборудование для научных экспериментов, а также белье и продукты питания для экипажа.

В понедельник руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев раскрыл подробности полета космического корабля «Союз МС-23» к станции. Напомним, возвращение корабля «Союз МС-22» на Землю пройдет в беспилотном режиме.