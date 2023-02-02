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Эксперт: Ужесточение наказания за утечки персональных данных повысит инвестиции в безопасность
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Незаконный сбор, хранение и передача персональных данных несут огромные риски для россиян, поэтому ужесточение наказание за такие действия актуально и уместно, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Вадим Виноградов. Ранее правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.
«Обсуждение вопроса об ужесточении ответственности за утечку персональных данных идет давно. Пока документ прорабатывается законодателями, у компаний есть время, чтобы наконец-то ответственно отнестись к обработке и хранению персональных данных своих клиентов и пользователей, и обеспечить им должный уровень защиты», – отметил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.
«Утекающие в открытый доступ персональные данные россиян могут использоваться для совершения преступных и мошеннических действий. И именно по этой причине халатное отношение к их безопасности недопустимо. Ужесточение ответственности создаст мощную мотивацию для компаний инвестировать в безопасность, а не просто оплачивать копеечные штрафы», – добавил спикер.
«Поддержка правительством концепции законопроекта о введении уголовной ответственности за незаконные сбор, хранение и передачу персональных данных – четкий сигнал о том, что в случае утечек государство однозначно встанет на сторону пользователей», – резюмировал собеседник.
В свою очередь ИТ-эксперт Илья Костунов назвал международным трендом ужесточение ответственности компаний и должностных лиц за нарушение требований безопасности в работе с персональными данными. Он напомнил, что ранее президент Владимир Путин поручил ввести оборотные штрафы за утечки персональных данных для компаний.
«Это наказание рублем для бизнеса. Сейчас речь идет о проработке документа, который подразумевает наказание в виде уголовной ответственности для физических лиц», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.
Эксперт напомнил о случаях, когда торговлей персональными данными занимались люди, имеющие доступ к базам данных. «Сотрудники компаний допускают утечки не всегда из-за непрофессионализма. Они могут быть заинтересованы в этом из-за денег. Поэтому, я считаю, что ответственность за за незаконные сбор, хранение и передачу персональных данных должна быть тоже более серьезной, вплоть до уголовной», – подчеркнул специалист.
В четверг первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова сообщила, что правительство РФ одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных. По словам сенатора, которая является одним из авторов проекта, члены верхней палаты парламента работают над окончательным текстом документа. В своем в своем Telegram-канале Рукавишникова подчеркнула, что утечка персональных данных представляет серьезную угрозу для страны.
«Утечка» персональных данных – это серьезная угроза для страны. Президент Путин поставил приоритетную задачу – защищать персональные данные россиян. Уверена, что данная инициатива своевременна, поскольку участились случаи продажи персональных данных жителей страны, причем, делается это «без стеснения», крупным оптом», – отметила она.
Ранее Путин поручил правительству в срок до 1 июля рассмотреть возможность установления оборотных штрафов для компаний, которые не соблюдают сохранение безопасности персональных данных и допускают их утечку. На сайте президента уточняется, что поручено изучить вопрос усиления ответственности за незаконный оборот персональных данных. Кроме того, кабмину поручено представить предложения по внесению таких изменений в российское законодательство.
Стало известно о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр
Сальдо: Украинские войска несут большие потери при попытках форсировать Днепр
Все попытки украинской армии форсировать Днепр отбиваются с большими потерями для противника, российские военные полностью контролируют акваторию реки и Днепро-Бугский лиман, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, ВС России полностью контролируют Днепро-Бугский лиман, а также акваторию реки, в том числе ее дельту, все пытающиеся переправиться и высадиться на левый берег Днепра вражеские десанты уничтожаются, передает РИА «Новости».
Сальдо добавил, что говорить о реальности военных планов ВСУ форсировать Днепр вообще не имеет смысла, поскольку, подталкиваемые американцами и британцами украинские руководители, бросают на убой все новые воинские части, не считаясь с людскими потерями.
Ранее Сальдо заявил, что все попытки ВСУ форсировать реку и переправиться с правого берега на левый терпят неудачу, поскольку вся территория левой стороны, вся пойма находится под контролем ВС России.
Французский спецназ перехватил судно с оружием из Ирана
Спецназ Франции перехватил направляющееся в Йемен из Ирана судно с оружием и боеприпасами, сообщает газета Wall Street Journal.
Согласно информации источников издания, благодаря скоординированной с американскими военными операции, Франция стала более активно бороться с контрабандой оружия на Ближнем Востоке. Уточняется, что на борту обнаружили более 3 тыс. автоматов, не менее 500 тыс. патронов и 20 противотанковых управляемых ракет, передает РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal.
Ранее в Британии назвали возможные будущие конфликты в 2023 году, где обозначены Мьянма, Йемен, Мали, Никарагуа, Демократическая Республика Конго, Сомали и Афганистан.
Эксперт объяснил решение Казахстана ликвидировать торгпредство в России
Эксперт Шибутов: Торговое представительство Казахстана в России стало анахронизмом
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Смысл существования торгового представительства Казахстана в России был утрачен после создания Евразийского экономического союза. Развитие интернет-технологий и маркетинга позволили наладить экономические связи между странами современными способами, сказал газете ВЗГЛЯД казахстанский политолог Марат Шибутов, комментируя планы минпромторга республики закрыть эту структуру.
«Создание ЕАЭС позволило усовершенствовать торгово-экономические контакты между бизнес-структурами стран, вошедших в состав союза. Соответственно, в этих условиях деятельность торгового представительства сошла на нет. Существование этого учреждения стало не нужным», – сказал политолог Марат Шибутов.
Все необходимые вопросы, связанные с торгово-экономическим сотрудничеством между Россией и Казахстаном стали эффективно решаться в пределах взаимных визитов представителей ЕАЭС, а также работы бизнес-ассоциаций и контактов отраслевых объединений, добавил эксперт.
«К тому же массовое развитие получили маркетинговые технологии. Поэтому торговое представительство превратилось в анахронизм», – заключил Шибутов.
В среду стало известно, что министерству торговли и интеграции Казахстана совместно с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов было поручено принять меры по закрытию торгового представительства республики в России.
Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 15 февраля.
Отметим, что соглашение о создании торгового представительство Казахстана в России было подписано между правительствами государств 22 октября 1992 года. Среди основным приоритетов в деятельности структуры значится: безвозмездная помощь экспортерам и дистрибьюторам Казахстана в выходе и закреплении на российском рынке, а также привлечение иностранных инвестиций в Казахстан.
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Politico: Зеленского взбесил доклад Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым
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Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после доклада Пентагона о неспособности ВСУ захватить Крым, сообщают СМИ.
Издание Politico пишет, что на секретном брифинге перед заседанием комитета палаты представителей по делам вооруженных сил четыре высокопоставленных чиновников министерства обороны США заявили, что ВСУ вряд ли смогут отвоевать Крым у российских войск в ближайшем будущем.
Среди докладчиков были Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии, и генерал-лейтенант Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединенного штаба.
Издание указывает, что оценка способностей Украины перекликается с заявлением председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли о том, что в этом году Украине будет «очень и очень сложно захватить Крым».
По данным источника издания в Киеве, администрация Зеленского была «в ярости» из-за замечаний Милли, поскольку весной Украина готовится к крупному наступлению. Также отмечается, что разведданные США об их военных способностях постоянно ошибались на протяжении почти годичной войны.
Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, советник Зеленского Андрей Ермак отверг идею победы Украины без захвата Крыма.
Председатель Палаты представителей по делам вооруженных сил Майк Роджерс заявил в интервью в среду, что война «должна закончиться этим летом», отметив, что Россия никогда не собирается сдаваться и отказываться от Крыма.
«Я думаю, наше правительство и лидеры НАТО должны будут оказать некоторое давление на (президента Украины Владимира) Зеленского по поводу того, как выглядит победа. И я думаю, что это поможет нам больше, чем что-либо, заставить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы покончить с этим летом», – заявил Роджерс.
Ранее газета Politico писала, что американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностей ВСУ.
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Обученные в Британии украинские военные сдались после 20 минут первого боя
Прошедшие 21 день обучения в Британии украинские военные сдались в плен через 20 минут после начала своего первого боя, сообщил попавший в плен срочник ВСУ Артем Коваленко.
Пленный рассказал, что его призвали по повестке из военкомата в июне, спустя неделю после подготовки в учебном центре в Житомире его отправили в Великобританию через Польшу.
По словам Коваленко, в Британии проходили курс молодого бойца – стрельба, медицина, военное, штурм окопов, городов, зданий. Всего на обучение ушел 21 день, передает РИА «Новости».
После завершения курса группа ВСУ вернулась в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады, затем патрулировали село Заболотье в Волынской области, жили на турбазе в Святогорске, а потом выехали на позиции, где пробыли месяц, держали оборону, рассказал пленный.
«В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя – и мы сдались», – заключил Коваленко.
Ранее сообщалось, что Великобритания уже обучила 10 тыс. украинских военных и намерена обучить еще 40 тыс. в этом году.
Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на саммите ЕС в Праге попросил лидеров стран сообщества оказать Украине военную помощь Украине и создать тренировочные миссии для украинской армии.
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Названы причины тотальной мобилизации Киевом жителей Херсонщины в ВСУ
Правозащитница Шеслер: Украинская власть превращает русскоязычное население в пушечное мясо
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Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами, сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее стало известно, что Киев проводит тотальную мобилизацию в подконтрольном им Снигиревском районе Херсонской области.
«В Снигиревском районе действительно проводится тотальная мобилизация, равно как и в Николаевской области. Власти Киева выбрали эти территории как базовые для набора людей в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Сегодня практически ни один мужчина призывного возраста на юге Украины не может избежать насильственного загона на призывной пункт. Там сразу же вручают повестку, заставляют пройти медкомиссию и отправляют на пункт сбора. И наибольший упор делается именно на Николаевскую и Одесскую области. Я связываю это с тем, что там проживает много мужчин, часть из них технически подкована», – добавила собеседница.
«В то же время в этих регионах проведена достаточно сильная пропаганда, людям промывали мозги. Возможно, происходящее объясняется еще и тем, что народ там максимально избегает призыва. Мужчины не выходят из дома, прячутся на дачах. Из-за этого планы по мобилизации не выполняются. С каждым днем давление властей на местные призывные пункты усиливается, людей пытаются схватить какими-то совершенно дикими методами», – полагает она.
Рассуждая о том, к каким последствиям приведет такая тактика украинских властей, Шеслер отметила, что она «не слишком оптимистична в этом вопросе». «Мобилизационный потенциал на Украине – около 5 млн мужчин призывного возраста. Поэтому набрать 100–300 тыс нового пушечного мяса не составит большой проблемы. Чем хуже идет мобилизация, тем более жесткие меры будут использоваться», – заключила она.
Ранее глава российской Снигиревской районной администрации Юрий Барбашов сообщил, что киевский режим проводит «истеричную» мобилизацию мужчин в подконтрольном ему Снигиревском районе Херсонского региона.
Барбашов добавил, что жители района опасаются выходить на улицу, чтобы не попасть в украинские подразделения, которых отсылают в самые горячие точки фронта. Глава администрации заявил, что жители района почувствовали разницу между работой российской администрации и украинской.
Ранее прокуратура Киева возбудила уголовное дело против администрации Снигиревки в Херсонской области из-за выдачи местным жителям продуктов питания и социальных выплат.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась почему Галичина воюет руками русскоязычных украинцев.
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В Сети возмутились издевательствам школьников в Петербурге над мальчиком без ног из Донбасса
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Блогеры и журналисты назвали «бесславными ублюдками» школьников, которые затравили мальчика без ног из Донбасса в Петербурге.
«Несколько бесславных мажористых ублюдков во главе с заводилой в нынешней питерской школе прикалываются над мальчишкой из Донбасса, потерявшим обе ноги, который ходит теперь на протезах.
Один из уродов: «Можно у вас ноги на секунду?» – пихает слегка протез ногой.
Заводила: «Ноги у вас настоящие?» – возмутился выходкой школьников hippy_end_2.
Телеведущая Олеся Лосева, опубликовав видео со скандальным инцидентом в своем Telegram-канале, назвала эту историю жуткой и неприятной.
«В Сети пишут, что мальчик без ног приехал из Донбасса. Но какая разница – откуда! Дети часто бывают запредельно жестокими! Учитывая, что много лет нам внушали, как хорошо скажется инклюзивная система образования на восприятие подростками реальной жизни и детей-инвалидов, складывается ощущение, что программа сработала никак! Или это видео исключение из правил? В любом случае необходимо разобраться с этим вопиющим «исключением» и сделать соответствующие выводы всем – и абьюзерам, и администрации школы, и тем, кто стоит выше!» – написала журналист.
«Персонажей заставить публично извиняться. Родителей оштрафовать. Рассмотреть вопрос исключения из школы», – категорично предложил Борис Рожин в своем Telegram-канале.
Автор Telegram-канала Неофициальный Безсонов «Z» предложил отправить подростков на перевоспитание в Донецк.
«Несмотря на то, что паренек-инвалид и младше этих воинственных тупых педиков, он ведет себя смело и отвечает жестко, но достойно. Думаю, что этих обезьян можно было бы отправить на перевоспитание в Донецк. Пусть бы пожили здесь хотя бы на дистанционном образовании. Увидели бы, как выглядят мины-лепестки или растяжки. Научились бы различать типы снарядов по звуку разрыва и многому другому. Возможно, научились бы связывать больше двух слов и стали бы добрее и терпимее к чужому горю», – пишет блогер.
«Говорят, что мальчик, над которым издеваются школьники, – из Донбасса. Школа –173-я, Санкт-Петербург. Пыталась позвонить туда как член СПЧ, не отвечают, но ничто не мешает позвонить завтра. Но, как показывает опыт, нужно выяснить все обстоятельства, и если они таковы, какими их описывают авторы Telegram-каналов, уже тогда обрушиться со всей мощью критики на школьное руководство и как-то поддержать мальчика», – написала член СПЧ Марина Ахмедова в Telegram-канале.
«Какие чудесные, умные и одаренные дети. Сразу видно, их воспитанием занимались коллективно Comedy Club, ТikТоk и Instagram* (запрещен в России, признан экстремистским). Интересно было бы увидеть родителей этих неординарных ребят. Узнать, как они себе видят эту ситуацию. Гордятся ли своими шалунами? Нравится ли им, как их дети глумятся над одноклассником?» – пишет Андрей Медведев.
Ранее ученики школы в Иркутской области обвинили мальчика, которому оторвали фалангу пальца в этом происшествии, учебное заведение также отказалось извиняться за инцидент.
Турецкие добровольцы вступили в батальон Судоплатова
Добровольцы из Турции присоединились к запорожскому батальону имени Судоплатова
Три человека из Турции вступили в ряды добровольческого батальона имени Павла Судоплатова, который формируется в Запорожской области, передает источник с полигона, где проходила подготовка военнослужащих подразделения.
Как рассказал ТАСС доброволец с позывным «Узун», он приехал из Турции «поддерживать русских братьев», потому что понимает, что происходит на Украине, и потому, что он против нацистов, которые ей управляют.
На вопрос о возможной реакции турецких властей на их действия доброволец с позывным «Лаз» отметил, что у России и Турции хорошие отношения, поэтому, по его мнению, дома «хорошо отнесутся» к этому решению.
«Мы знаем, что против нас не украинцы и не украинские войска. Это войну Россия выиграет», – добавил он.
Ранее замгубернатора по обороне Запорожской области с позывным «Терек» сообщил, что бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова готовы к выполнению боевых задач любой сложности, у многих его участников есть нужный опыт.
На Западе указали виновных в провале американской ЧВК «Моцарт» на Украине
The New York Times: Крах ЧВК «Моцарт» на Украине наступил из-за любви бойцов к стриптиз-клубам и пьянству
Киевские стриптиз-клубы, пьянство и финансовые нарушения виноваты в провале американской ЧВК «Моцарт» на Украине, сообщает The New York Times.
Газета пишет, что провал американской ЧВК «Моцарт» на Украине наступил из-за проблем с пьянством и любви к развлечениям. Издание сообщает, что наемники были почти неуправляемые, многие члены ЧВК были ветеранами, которые пьянствовали и имели проблемы с психикой. Кроме того, на отдыхе они проводили время в барах, киевских стриптиз-клубах и тяготели к онлайн-знакомствам, передает Ura.ru.
Ранее основатель компании Эндрю Мильбурн заявил, что американская ЧВК «Моцарт» больше не будет осуществлять деятельность на Украине под этим названием.
До этого сообщалось, что гостиницы на подконтрольной Киеву территории Донбасса не хотят принимать у себя бойцов «Моцарта».
Politico: Разведка США ошиблась в оценке военных способностей Украины
Politico: В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась о возможностях украинских войск
В Киеве заявили, что разведка США постоянно ошибалась по поводу возможностей украинских войск на протяжении всего конфликта, сообщили СМИ.
Как пишет газета Politico, американская разведка на протяжении длящейся почти год спецоперации России постоянно ошибалась в оценке военных способностях, передает РИА «Новости».
Ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров, сроки начала которых должны определить Москва и Киев и рассказал, что «в этом году было бы очень сложно военным путем вытеснить российские силы с каждого дюйма оккупированной Россией территории Украины».
В Тбилиси в ответ на оскорбления Зеленского пожелали украинцам «достойной власти»
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа выразил «большое сожаление» в связи с прозвучавшими накануне обвинениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что правительство Грузии якобы «убивает» и «пытает» в тюрьме бывшего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Президенту Украины сейчас до того, чтобы ходить на брифинги с фотографиями арестанта Саакашвили? Это очень странно и вызывает большое сожаление. Зеленский теряет территории, у него гибнет так много людей, на него наступает Россия, которая оккупировала и нас... Желаю народу Украины победы и достойной власти», – сказал парламентарий.
По его словам, в четверг в Европарламенте состоятся дебаты, посвященные Саакашвили.
«Прошу европарламентариев, особенно из «Европейской народной партии», отстать от нашего государства», – сказал Ираклий Заркуа.
Его коллега из правящей партии Мамука Мдинарадзе, отвечая на вопрос телекомпании «Рустави-2» о словах Зеленского, сказал, что это «шантаж», направленный на вовлечение Грузии в военные действия России и Украины.
По его словам, «лживы» утверждения о том, что к ухудшению здоровья Саакашвили, занимающегося самовредительством, имеют отношение власти Грузии.
Бывший госминистр по урегулированию конфликтов, известный кинорежиссер Георгий Хаиндрава в издевательской форме обратился к грузинским оппозиционерам, предложив им в один голос прокричать: «Слава Украине!» после оскорблений от Зеленского.
Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе предложил предоставить «хотя бы одно подтверждение» пыток Саакашвили, о чем заявил Владимир Зеленский.
«Разговоры о том, что в Грузии сегодня кого-то пытают, несправдливые и оскорбительные», – сказал министр.
Отметив, что Грузия старается сдержанно отвечать на постоянные упреки Украины, министр в то же время сказал, что его страну «безосновательно обвиняют».
«Кто бы это ни был, президент любой страны, пусть предоставит хотя бы одно подтверждение (пыток)», – сказал Рати Брегадзе.
Министр подчеркнул, что заявление Зеленского «бездоказательно, поэтому неприемлемо».
Ранее власти Грузии назвали заявление Зеленского о Саакашвили «оскорбительным».
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Названы причины краха американской ЧВК «Моцарт» на Украине
Клинцевич: Американцы перерегистрируют ЧВК «Моцарт», чтобы скрыть позор на Украине
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«Моцарты» дискредитировали себя поведением в бою и быту. Они были уверены, что деньги и понты станут залогом их успеха, а на деле их иллюзии разрушились при встрече с нашими ребятами на поле боя. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экс-сенатор Франц Клинцевич. Ранее The New York Times сообщила, что американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине из-за пьянства, дефицита денег и походов бойцов по стриптиз-барам.
«В «Моцарте» привыкли воевать с людьми, которые не имеют боевого опыта, не знают военную тактику, а также не представляют рельеф и природные условия местности», – рассказал руководитель «Российского Союза ветеранов Афганистана», экс-сенатор Франц Клинцевич.
«И когда они попали на Украину, то и рядом с ними, и против них вышли русские люди – грамотные, смелые и сильные. Кроме того, конфликт на Украине является технически более совершенным, чем предыдущие конфликты. Да, мы практически не используем новейшее оружие, но даже модернизированное советское вооружение имеет огромный запас прочности и высокие тактико-технические характеристики», – отметил эксперт.
«На фоне этого у наемников ЧВК «Моцарт» начались пьянки, загулы и страх. Они рассчитывали на бесконечный поток финансирования. Однако понты колотить – это одно дело, а воевать – совсем другое», – полагает собеседник.
«Когда бойцов «Моцарта» пытались использовать в различной диверсионной деятельности, встречи с нашими десантниками и пехотинцами заканчивались для них неприятно. Ведь российские военные имеют за плечами реальный опыт в Сирии и других горячих точках», – добавил Клинцевич.
«На мой взгляд, все это и привело к краху «Моцарта». Американцы, я думаю, сделают спешную попытку перерегистрации этой организации, поскольку данный бренд дискредитирован и поведением наемников в бою, и в бытовом плане», – заключил он.
В свою очередь военный эксперт, подполковник Андрей Марочко в стриме «Летучка» отметил, что американцы «сворачивают именно бренд ЧВК «Моцарт». «Скорее всего, наемники, которые были в этой компании, останутся и будет какая-то другая ЧВК. Потому что личный состав нужен, боевики нужны, деньги поступают для оплаты труда этим убийцам. Поэтому они переподпишут контракт и останутся воевать дальше», – рассказал он.
Как отмечает в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин, «ЧВК «Моцарт», согласно заявлению Эндрю Мильбурна, уезжает с Украины, отметившись, скорее, не участием в реальных боевых действиях, а пиаром разной степени паршивости». «Попытка выехать на громком рефрене с ЧВК «Вагнер» оказалась неудачной. Впрочем, часть этой публики наверняка переберется в другие структуры или же осуществит ребрендинг организации», – полагает эксперт.
Ранее стало известно, что американская ЧВК «Моцарт» потерпела крах на Украине в связи с дефицитом средств и злоупотреблением ее сотрудниками алкоголем. Об этом сообщает издание The New York Times. Основатели компании Эндрю Мильбурн и Эндрю Бейн – в прошлом военные армии США. Название «Моцарт» было выбрано в качестве «дерзкого ответа российским наемникам» из ЧВК «Вагнер». Сообщается, что ранее они также являлись авторами подкаста «Два морпеха в Киеве».
Отряды «Моцарта» прибыли на Украину в начале марта. Тогда они обучали ВСУ военному мастерству, а также способствовали эвакуации мирных жителей с линии фронта. Уточняется, что существенная часть услуг компании оплачивалась за счет добровольных пожертвований иностранных граждан. Подразделениями ЧВК командовал соучредитель фирмы Эндрю Мильбурн, на которого впоследствии был подан иск директором компании Эндрю Бейном за некорректные высказывания в адрес киевского руководства в состоянии алкогольного опьянения и «злоупотребления бюджетом». Обвиняемый не признает ответственности за финансовые преступления.
Тем не менее Мильбурн отмечает, что в зоне СВО большинство иностранных наемников действительно имеют проблемы с алкогольной зависимостью. Один из инструкторов «Моцарта» подтверждает этот факт. По его словам, многие представители ЧВК являются людьми, страдающими от посттравматического синдрома, что приводило к трудностям в исполнении команд.
Подчеркивается, что наемники часто нарушали дисциплину, отправляясь в бары и стриптиз-клубы Киева, несмотря на запреты руководства. Подобное положение дел не могло не сказаться на эффективности ЧВК, что привело к отказу крупнейшего спонсора Allied Extract от услуг фирмы.
Ранее стало известно, что украинские гостиницы отказываются принимать сотрудников ЧВК «Моцарт» из-за того, что они могут быть мишенью «Вагнера». Полковник полиции ЛНР Виталий Киселев отмечал, что американская фирма существенно проигрывает отрядам Евгения Пригожина.
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Медведев объяснил, как Киеву будет нанесено «сокрушительное поражение»
Поставки российских вооружений и техники позволят нанести «сокрушительное поражение» киевскому режиму, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Вооруженные силы России регулярно и в полном объеме получают ракеты различных типов, поставки всех видов вооружений, военной и специальной техники в этом году существенно возрастут, заявил зампред Совбеза в своем Telegram-канале.
Это поможет нанести «власти украинских неонацистов», которых «раскормила» поставками вооружений «разнообразная западная сволочь», сокрушительное поражение, заключил Медведев.
Ранее в четверг глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что чем более дальнобойное оружие получает Киев от Запада, тем дальше его придется отодвигать от российских территорий.
Зеленский возмутился умением России быстро адаптироваться к санкциям
Владимир Зеленский пожаловался, что Россия быстрее стала адаптироваться к западным санкциям, а скорость введения новых замедлилась.
«Сейчас мы видим, что санкционный темп Европы немного замедлился, а государство-террорист наоборот увеличивает темп адаптации к санкциям», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, который призвал усилить санкционное давление на Москву.
Президент Украины заявил об этом в ходе пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что прибыла в Киев с группой еврокомиссаров «для обсуждения углубления сотрудничества».
Израильский эксперт оценил возможность передачи ВСУ системы ПВО «Железный купол»
Политолог Ципис: США давят на Израиль в вопросе поставок вооружения на Украину
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США могут вынудить Израиль передать Украине вооружение, однако говорить об отправке систем ПВО «Железный купол» преждевременно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил передачу системы ПВО «Железный купол» Украине.
«Заявления Нетаньяху объясняются двумя причинами. Первая – в Израиле появляется ощущение, что конфликт на Украине растянется на долгое время. Кроме того, на нас оказывается колоссальное давление со стороны США. Вашингтон хочет, чтобы Израиль начал поставку вооружений на Украину», – сказал сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис.
«На территории нашей страны присутствуют американские военные склады, которые создавались на случай большой войны в регионе. Собственно, просьбы Штатов во многом связаны с тем, чтобы расконсервировать данные места хранения и осуществить передачу вооружений из них Киеву», – акцентирует Ципис.
«Подчеркну, что эти объекты принадлежат США, не Израилю, но для России, конечно, решающим фактором станет то, что поставки происходят с территории нашей страны. Что касается самой системы «Железный купол», то я очень сомневаюсь, что она будет отправлена Киеву», – считает эксперт.
«Речь идет о технологиях, очень важных для Израиля. И передача их другим государствам маловероятна. Возможно, Тель-Авив отправит на Украину старые модели ПВО, которые уже вышли из боевого дежурства страны. Но тогда возникает вопрос о том, кто будет управлять этими машинами», – рассуждает собеседник.
«Я сомневаюсь, что Израиль предоставит Киеву своих специалистов. Сколько времени займет обучение украинцев – неизвестно. Этот факт также является и аргументом в пользу того, что «Железный купол» не будет передан Украине. Это очень специфичная система», – подчеркивает Ципис.
«Вместе с тем даже если Израиль и отправит вооружение на Украину, Тель-Авив все равно мог бы стать посредником в переговорах Москвы и Киева. Дело в том, что у нашей страны довольно теплые отношения с Россией. Возможно, Нетаньяху делает ставку на повышение роли Израиля в происходящих событиях», – резюмирует Ципис.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках интервью CNN рассказал, что рассматривает возможность военной поддержки Украины путем передачи системы ПВО «Железный купол». До этого Тель-Авив заявлял об оказании Киеву исключительно гуманитарной помощи.
Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль готов выступить посредником между Россией и Украиной в случае поступления предложения. Премьер-министр признался, что Тель-Авив «не напрашивается» на эту роль, однако в случае если сложатся «определенные обстоятельства», то страна будет готова принять подобные обязательства.
Напомним, новый кабмин Израиля выступил с намерением провести ревизию внешнеполитических отношений с целью не допустить диктата мирового сообщества в сторону государства. В частности, Тель-Авив сообщил о желании «меньше говорить» об Украине.
Ранее в Иране произошла серия взрывов, в результате которой пострадал оборонный завод в городе Исфахане. Западные СМИ называют организаторами акта агрессии Вашингтон и Тель-Авив.
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