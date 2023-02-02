Эксперт: Ужесточение наказания за утечки персональных данных повысит инвестиции в безопасность

Незаконный сбор, хранение и передача персональных данных несут огромные риски для россиян, поэтому ужесточение наказание за такие действия актуально и уместно, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Вадим Виноградов. Ранее правительство поддержало концепцию проекта об уголовном наказании за утечку персональных данных.

«Обсуждение вопроса об ужесточении ответственности за утечку персональных данных идет давно. Пока документ прорабатывается законодателями, у компаний есть время, чтобы наконец-то ответственно отнестись к обработке и хранению персональных данных своих клиентов и пользователей, и обеспечить им должный уровень защиты», – отметил руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

«Утекающие в открытый доступ персональные данные россиян могут использоваться для совершения преступных и мошеннических действий. И именно по этой причине халатное отношение к их безопасности недопустимо. Ужесточение ответственности создаст мощную мотивацию для компаний инвестировать в безопасность, а не просто оплачивать копеечные штрафы», – добавил спикер.

«Поддержка правительством концепции законопроекта о введении уголовной ответственности за незаконные сбор, хранение и передачу персональных данных – четкий сигнал о том, что в случае утечек государство однозначно встанет на сторону пользователей», – резюмировал собеседник.

В свою очередь ИТ-эксперт Илья Костунов назвал международным трендом ужесточение ответственности компаний и должностных лиц за нарушение требований безопасности в работе с персональными данными. Он напомнил, что ранее президент Владимир Путин поручил ввести оборотные штрафы за утечки персональных данных для компаний.

«Это наказание рублем для бизнеса. Сейчас речь идет о проработке документа, который подразумевает наказание в виде уголовной ответственности для физических лиц», – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД.

Эксперт напомнил о случаях, когда торговлей персональными данными занимались люди, имеющие доступ к базам данных. «Сотрудники компаний допускают утечки не всегда из-за непрофессионализма. Они могут быть заинтересованы в этом из-за денег. Поэтому, я считаю, что ответственность за за незаконные сбор, хранение и передачу персональных данных должна быть тоже более серьезной, вплоть до уголовной», – подчеркнул специалист.

В четверг первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова сообщила, что правительство РФ одобрило концепцию законопроекта об уголовной ответственности за незаконный сбор и передачу баз данных. По словам сенатора, которая является одним из авторов проекта, члены верхней палаты парламента работают над окончательным текстом документа. В своем в своем Telegram-канале Рукавишникова подчеркнула, что утечка персональных данных представляет серьезную угрозу для страны.

«Утечка» персональных данных – это серьезная угроза для страны. Президент Путин поставил приоритетную задачу – защищать персональные данные россиян. Уверена, что данная инициатива своевременна, поскольку участились случаи продажи персональных данных жителей страны, причем, делается это «без стеснения», крупным оптом», – отметила она.

Ранее Путин поручил правительству в срок до 1 июля рассмотреть возможность установления оборотных штрафов для компаний, которые не соблюдают сохранение безопасности персональных данных и допускают их утечку. На сайте президента уточняется, что поручено изучить вопрос усиления ответственности за незаконный оборот персональных данных. Кроме того, кабмину поручено представить предложения по внесению таких изменений в российское законодательство.