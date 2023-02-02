ВСУ обстреляли Александровку и Ясиноватую

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2 февраля, четверг | Последнее обновление — 01:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эрдоган: Анкара положительно ответит на заявку Финляндии в НАТО при ее адекватной позиции
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Какие ассоциации всегда вызывала у нас Англия? Джентльмены, газоны, Бейкер-стрит, парламент, Биг Бен, королева-старушка? А надо бы: пиратство, разбой, дети на виселицах, работорговля, концлагеря, военные преступления, протофашизм, голод в Бенгалии, геноцид, колониальное иго.
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Иран не является непосредственным участником конфликта России и стран Запада, но выступает на стороне Москвы. Искренность иранского отношения к России имеет под собой серьезные национальные интересы.
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Демократия важна. Но она уже не вызывает того безропотного доверия, которое вызывала в 1990-е и нулевые годы XX века и большую часть десятых годов XXI века. Самые демократичные, как считается, страны далеко не так демократичны, как многие привыкли думать.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
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Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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ВСУ обстреляли Александровку и Ясиноватую
Украинские военные обстреляли Александровку и Ясиноватую в ДНР
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ВСУ обстреляли Александровку и Ясиноватую в ДНР, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра и восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В Telegram-канале СЦКК говорится, что обстрелы зафиксированы от Курахово по направлению к населенному пункту Александровка, позднее – со стороны Авдеевки по направлению к населенному пункту Ясиноватая.
Накануне ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра.
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее призвал отодвинуть украинские силы от конституционной границы Донецкой народной республики, чтобы ВСУ не смогли бить по территории региона.
Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS
Военный эксперт Козюлин: Дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS у ВСУ повышают риски для Крыма
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Если американцы передадут Украине бомбы GLSDB, это повысит градус эскалации конфликта. Тогда России придется скорректировать действия с учетом нового фактора. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США передать Киеву дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS.
«Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Нам придется столкнуться с ракетой, полученной в результате переделки из корректируемой авиабомбы. Бороться с подобным наши войска умеют: в ход пойдут системы противовоздушной обороны. Эти снаряды достаточно крупного размера, то есть они представляет собой заметную цель», – подчеркивает собеседник.
«Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – акцентирует эксперт.
«Придется учитывать данный фактор – рассредоточивать склады, маскировать штабы, прикрывать их средствами ПВО. В принципе, GLSDB полагается на спутниковую навигацию GPS. Так что здесь применимы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны заглушить навигационные настройки, сбив тем самым снаряд с курса», – резюмирует Козюлин.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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«Транснефть» сообщила подробности обстрела Украиной нефтепровода «Дружба»
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Нефтепровод «Дружба» в Брянской области, который ранее подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Украины, работает штатно, завил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
В результате попадания снаряда по территории нефтеперерабатывающей станции (НПС) Новозыбково пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
«Последний раз НПС, которая задействуется только при пиковых нагрузках, включалась на несколько часов, и это было в прошлом году. В результате попадания снаряда по территории станции пострадавших нет, повреждения устраняются силами ремонтной бригады», – сказал Демин.
Позже глава Минэнерго России Николай Шульгинов добавил, что проблем с прокачкой нефти по нефтепроводу после попытки обстрела пока нет.
Ранее «Транснефть» сообщила, что 31 января была предпринята попытка обстрела нефтеперекачивающей станции Новозыбково в Брянской области.
Нефтепровод «Дружба» обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Трубопровод берет начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный и южный, проходит через Белоруссию, Украину, Польшу, Чехию, Словакию, Германию, Венгрию.
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Эксперт: Пентагон вынуждает ВС России сдвинуть фронт на 150 километров вглубь Украины
Академик Бартош рассказал о тактике ВС России после поставки дальнобойных снарядов Украине
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Если США поставят в зону конфликта снаряды GLSDB с радиусом поражения в 150 километров, ВС России придется подвинуть армию противника на всей линии соприкосновения на аналогичное расстояние вглубь Украины. Об этом газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош, комментируя планы США поставить ВСУ дальнобойные снаряды.
«При передаче дальнобойных ракет GLSDB противник получит возможность обстреливать значительную часть наших территорий. Под ударом окажутся Крым, сухопутный коридор на полуостров вместе с Мелитополем и Донбасс», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«Во-вторых, в зоне риска окажутся Ростовская область, Воронежская, Курская, Брянская и Белгородская области. Конечно, США на официальном уровне якобы запрещают обстреливать те территории, которыми они считают российскими, но это просто риторика. Обстрелы и так ведутся», – напоминает собеседник.
«В такой ситуации нам следовало бы расширить зону территориального контроля на 150 километров вглубь Украины, отодвинув противника по всей линии боевого соприкосновения. Например, для защиты Брянска придется брать под контроль часть Черниговщины, а зачистка Сумской области позволит обезопасить Курск», – продолжил эксперт.
«Далее, соответственно, необходимо расширять зону нашего контроля вплоть до Харькова, Днепропетровска, Николаева и границ Кировоградской области. Быстро это сделать невозможно, но выход на эти рубежи необходим. Сейчас речь идет о продвижение на десятки километров, но готовиться надо к продвижению на сотни километров. И я уверен в том, что нашим войскам дана соответствующая установка», – добавляет собеседник.
«Во-вторых, логика США заключается в том, чтобы усложнить работу нашей логистики, нацелив новые виды вооружений на тыловые объекты. От нас это требует более кропотливой работы по рассредоточению войск и боеприпасов. Также необходимо нарастить возможности разведки, чтобы вскрывать маршруты передвижения и позиции, где будут размещены пусковые установки для GLSDB», – заключил Бартош.
Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км.
Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
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Эксперт: ВС России могут сомкнуть кольцо вокруг Артемовска в ближайшее время
В ЛНР заявили, что ВС России могут сомкнуть кольцо вокруг Артемовска в ближайшее время
Российские войска должны пройти еще несколько километров, чтобы сомкнуть кольцо вокруг Артемовска, заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире Первого канала.
«Наши силы взяли этот населенный пункт (Артемовск. – прим. ВЗГЛЯД) <...> в подкову. Чтобы сомкнуть эту подкову, им нужно пройти еще порядка десяти километров», – передает РИА «Новости» слова офицера.
По его словам, о плановом отходе подразделений ВСУ из города уже не может идти и речи. Отмечается, что попытка отхода обернется для Киева катастрофой. Бегство будет невозможно, отметил Марочко.
Подполковник накануне рассказал, что украинские войска встали перед выбором: оставить Артемовск или продолжить перебрасывать туда ресурсы из Часова Яра, потеряв город.
Напомним, Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки.
Киевский политолог объяснил обыски у Коломойского и Авакова
Политолог Скачко: После Коломойского и Авакова американцы возьмутся за Ахметова
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Запад устраняет последнее препятствие на пути экономического контроля над Украиной. Борьба с крупным капиталом направлена на постепенное превращение украинских предприятий в части производственных цепочек США и Британии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно об обысках у Игоря Коломойского и Арсена Авакова.
«Соединенные Штаты поставили Зеленскому следующую задачу: уничтожить владельцев тех последних предприятий, которые еще сохранили свою привлекательность в рамках украинской экономики. Американцы хотят превратить их собственность в часть производственных цепочек Запада», – считает киевский политолог и историк Владимир Скачко.
«Парадокс Украины заключается в том, что олигархи, получившие контроль над рядом предприятий в процессе приватизации, стали хранителями вверенных владений, которые долгое время не перетекали в собственность иностранного капитала», – отмечает эксперт.
«Цель подобных действий вовсе не в восстановлении социальной справедливости. Идет очередной процесс перераспределения рынка. Собственно, задача недавних визитов Уильяма Бернса и Бориса Джонсона на Украину состояла в примирении англосаксонских споров на территории страны. США и Британия договорились о скоординированных действиях», – подчеркивает собеседник.
«Таким образом, совместные усилия и были направлены против последнего препятствия – олигархата. Владельцы крупного капитала, против которых развязалась борьба, являются достаточно важными игроками на политической арене Украины», – акцентирует Скачко.
«Можно предположить, что следующим станет Ринат Ахметов. Американцы хотят полностью расчистить экономическое поле страны для дальнейшего беспрепятственного проникновения западных сил в производственную базу Украины», – подчеркивает эксперт.
И что важно – Зеленский, на фоне ряда других коррупционных скандалов, согласен пойти на условия США и Британии в этом вопросе, подав населению Украины это как «борьбу за социальную справедливость», заключил Скачко.
Ранее стало известно, что у украинского предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Об этом сообщил ряд украинских СМИ.
Следственные действия ведут сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности. Расследование в отношении Коломойского ведется в связи с махинациями в «Укртатнафте» и «Укрнафте». Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.
Издание РИА Новости также уточняет, что обыск у Авакова связан с делом о крушении вертолета в Броварах, в котором погибло руководство МВД страны.
Напомним, что на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене людей на высших руководящих должностях. Так, ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подал заявление на увольнение по собственному желанию.
Заявление об увольнении написал и заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, которого критиковали за отдых в Испании. Кроме того, 17 января советник офиса президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку после скандального заявления об обрушении дома в Днепропетровске из-за упавшей на него сбитой украинскими ПВО ракеты.
Ранее политолог Шеслер рассказала о том, что гибель главы МВД может стать началом новой борьбы кланов на Украине.
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Посол России ответил президенту Австрии на слова о «колониальном характере» СВО
Посол России в Австрии назвал подменой понятий слова президента Австрии о «колониальном характере» СВО
Высказывание президента Австрии Александера Ван дер Беллена о «колониальном характере» российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины является примером подмены понятий, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Люблинский указал, что президент Австрии Ван дер Беллен во время визита в Словакию заявил, что Россия ведет колониальную войну против Украины, что говорит о том, что границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине расширяются.
«Позволю себе обратить внимание на очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей», – приводит ТАСС слова Люблинского.
Посол подчеркнул, что задачи российской армии на территории постсоветской республики носят «освободительный и деколонизаторский характер», а также указал, что киевские власти много лет уничтожают народ Донбасса в «лучших колонизаторских традициях, хорошо знакомых западным державам».
Также Люблинский призвал президента Австрии набраться мужества для общения с мирными жителями российских регионов вместо озвучивания тезисов президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование.
США собрались передать Украине дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS
Reuters: США готовятся передать Украине новый пакет военной помощи с дальнобойными боеприпасами к РСЗО HIMARS
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Соединенные Штаты готовятся выделить Украине новый пакет военной помощи стоимостью 2,2 млрд долларов, в который, как ожидается, войдут дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS с дальностью действия около 150 км, сообщило Reuters.
По словам двух неназванных американских чиновников, речь идет о запускаемых с земли (из РСЗО HIMARS) бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом, как утверждает Reuters, США отклонили запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км, передает ТАСС.
В новый пакет военной помощи также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP и управляемые ракеты семейства GMLRS.
Как сообщается, о новом пакете военной помощи может быть объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB.
Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет.
СБУ пришла с обысками к экс-главе МВД Украины Авакову
Аваков заявил об обыске по делу о крушении вертолета в Броварах
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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у него проводят обыск по делу о крушении вертолета под Киевом, в котором погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, 18 человек и трое детей.
По словам Авакова, к нему пришли с обыском по делу о крушении вертолета в Броварах, где погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, передает РИА «Новости».
По словам бывшего министра МВД Украины, силовики изучали контракты Airbus шестилетней давности, но ничего не нашли, потому что «контракты утверждались правительством и парламентом», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
В Службе безопасности Украины (СБУ) допустили версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.
Газета ВЗГЛЯД писала, что из-за гибели главы МВД на Украине начнется новая борьба кланов.
Российские войска за сутки уничтожили около 300 украинских военных
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Артиллерией Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено огневое поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у пунктов Тимковка, Гряниковка, Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). За последние сутки на этом направлении ликвидированы до 30 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-20, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ударами армейской авиации группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ возле Червоной Дибровы, Стельмаховки, Кузьмино ЛНР и Торское Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили порядка 95 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли огневое поражение противнику недалеко от Нелеповки, Тоненького и Северного ДНР. Также возле Доброволья ДНР уничтожен склад боеприпасов 55-й артбригады ВСУ. За прошедшие сутки на этом направлении уничтожены более 100 военнослужащих, танк, три бронемашины, гаубица «Мста-Б», боевая машина РСЗО «Ураган», французская самоходная артустановка Caesar.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами армейской авиации и подразделений группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ рядом с Угледаром ДНР, а также 108-й и 124-й бригад теробороны у пунктов Новоселка и Мирное ДНР. Потери ВСУ за сутки на этих направлениях составили не менее 60 военнослужащих, танк, два бронетранспортера. Также уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Возле Орехова Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Херсонском направлении рядом с озером Круглик уничтожены две моторные лодки и до десяти человек десанта ВСУ, сообщил Конашенков.
Также в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная гаубица «Гвоздика» и три склада боеприпасов ВСУ у пунктов Антоновка и Гавриловка Херсонской области.
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 88 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 131 районе, перечислили в Минобороны.
Недалеко от населенного пункта Шостка Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов для ВСУ.
Средствами ПВО за сутки сбиты девять беспилотников в районах Кременной, Золотаревки, Нововодяного, Червонопоповки ЛНР, Петровское Сторожевое ДНР и Чапаевка Запорожской области, перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS, подытожили в оборонном ведомстве.
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Протестированы поставки газа на Украину через Молдавию
В Молдавии заявили об успешном тестировании поставок газа на Украину из ЕС
Поставки газа из Евросоюза на украинскую территорию в режиме виртуального реверса через территорию Молдавии прошли успешно, заявил молдавский газотранспортный оператор «Молдоватрансгаз».
Первая транспортировка газа в тестовом режиме транзитом в режиме backhaul (виртуальный реверс газа) прошла 27 января, цитирует сообщение «Молдоватрансгаз» ТАСС.
Так, иностранный трейдер провел поставку газа из ЕС через Молдавию.
Также оператор пояснил, что поправки в Таможенном кодексе страны дают возможность перекачки до 17 млн кубометров газа в сутки по Трансбалканскому газопроводу и по газопроводу Яссы – Унгены.
Напомним, сама Молдавия сумела расплатиться с долгами Газпрому только в декабре 2022 года – тогда газораспределительная компания «Молдовагаз» погасила задолженность перед российской компанией за поставки в ноябре и декабре.
Станкевич: Ельцин предупреждал Буша о проблеме агрессивного национализма на Украине
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Борис Ельцин пугал Джорджа Буша угрозой украинского национализма, но заверил, что гражданской войны в СССР не будет, он предвидел проблемы с Крымом и Черноморским флотом, но хотел решить их мирно, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Станкевич, в феврале 1992 года – советник Ельцина по политическим вопросам.
Станкевич заявил, что визит в США был очень важным, поскольку Ельцин впервые прибыл за океан в качестве президента России, ставшей самостоятельным государством.
«Борис Николаевич участвовал в работе Генассамблеи ООН, после чего принял приглашение Буша в Кэмп-Дэвид. Там президенты пообщались и с глазу на глаз, и вместе с делегациями. Очень важной стала договоренность о том, что Россия в системе международного права рассматривается как государство-продолжатель СССР, то есть – выборочный правопреемник в ключевых статусах, начиная с места в Совете Безопасности ООН. Буш обещал транслировать это понимание на западных союзников», – рассказал политолог.
Станкевич заявил, что именно в связи с разговорами о том, что Россия является выборочным правоопреемником СССР, зашла речь о том, что Россия «уже не империя».
«Ельцин подтвердил отсутствие имперских амбиций, но предупредил о проблемах, связанных с агрессивным национализмом. Он говорил, что предвидит проблемы с Крымом и Черноморским флотом, но выражал намерение решать их мирным путем», – пояснил политолог.
Буш обещал помочь Ельцину в сфере ядерного оружия, но по поводу украинского национализма ни о какой помощи со стороны США речь уже не шла. Станкевич добавил, что Ельцин немного лукавил в разговоре с Бушем.
«Он пугал американского коллегу угрозой украинского национализма, однако тут же заверял, что гражданской войны на просторах бывшего СССР не будет, – а американцы после отставки Михаила Горбачева очень этого боялись. Он хотел внушить Бушу, что именно он, Ельцин, станет теперь главным барьером на пути югославского сценария, и что американцы должны ему активно помогать», – уточнил Станкевич.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Ельцин пытался убедить США в опасности украинского национализма.
В ЛНР рассказали о жестокости украинских заградотрядов
В ЛНР троих украинских военных расстреляли заградотряды при попытке дезертировать с позиций в Макеевке
Украинские военные попытались дезертировать с позиций в районе села Макеевка в ЛНР, но были остановлены огнем заградительного отряда Киева, погибли трое военнослужащих, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Марочко со ссылкой на собственные источники рассказал, что возле Макеевки солдаты ВСУ оставили позиции и пытались сбежать через реку Жеребец, но их обнаружили заградотряды. После завязавшейся перестрелки трое украинских дезертиров погибли, остальные беглецы вернулись на позиции, передает РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину.
Орбан усомнился в суверенитете Украины
Politico: Премьер Венгрии Орбан усомнился в будущем Украины как суверенного государства
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, пишет Politico.
По мнению бывшего депутата национального собрания Венгрии Жужанны Селеньи, Орбан говорит это, потому что так думают многие европейцы, и ожидает, что Европа в итоге не поддержит Украину, передает РИА «Новости».
По ее словам, венгерское правительство делало ставку на быстрое разрешение конфликта и надеялось, что Венгрия выиграет от поддержания своих отношений с Россией.
Ранее Орбан заявил, что Украина является ничейной землей, превратившейся в Афганистан.
В Крыму решили национализировать имущество шести украинских бизнесменов
Имущество шести граждан Украины и одного гражданина Литвы планируется национализировать в Крыму, сообщил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
В своем Telegram-канале Константинов сообщил, в Крыму продолжается работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. По его словам, в ближайшие дни депутаты Госсовета примут решение о национализации имущества.
Он уточнил, что будет изыматься имущество гражданина Литвы Коласа Игориса, которому принадлежит вилла «Елена» в Ялте. Также он перечислил шестерых украинских бизнесменов, в том числе Сергея Таруту, Игоря Коломойского и Арсения Яценюка.
В ноябре Константинов заявил, что крымский парламент принял решение о национализации имущества украинских олигархов, связанных с киевской властью, в их числе судостроительный завод «Залив» и бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия».
МИД обвинил Запад в попытках разъединить русских и украинцев по религиозному признаку
МИД: Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по религиозному признаку
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Киев и Запад пытаются разъединить русских и украинцев по признаку религии, этот процесс приобрел угрожающе разрушительную силу, заявил спецпредставитель главы МИД по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович.
По его словам, несмотря на решение Украинской православной церкви о независимости от Московского патриархата, киевский режим и Запад пытаются разрушить духовную близость русских и украинских православных верующих и разъединить русский и украинский народы, для чего применяются преследования за посещение церквей и храмов, запугивания и навязывания гражданам обрядов повторного крещения и венчания, передает РИА «Новости».
По словам Аскальдовича, произошедшее недавно насильственное изъятие святынь Киево-Печерской лавры в пользу раскольнической ПЦУ вписывается в общую картину системного кризиса мирового православия, вызванного политикой США и Константинопольского патриархата, поощряющей православных раскольников.
«Наиболее благодатную почву эта политика нашла на Украине, где националистический киевский режим на протяжении девяти лет пытается создать «свою» церковь. Но разве может вызвать доверие церковь, которая выстраивает деятельность, опираясь на штыки силовых структур, путем захвата имущества, попрания чувств верующих? Рассматриваем это как кощунственный политический заказ», – заключил дипломат.
Ранее каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) обратилась с призывом к российским властям и РПЦ не выступать от ее имени на международных площадках, в том числе и в ООН.
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