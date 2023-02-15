Вассерман: Еврейская национальность не помешала Зеленскому назвать бригаду ВСУ «Эдельвейс»

Не стоит удивлять тому, что Зеленский поддерживает идеи гитлеровской Германии. В идише существует поговорка – «болван-еврей хуже фашиста». И сегодня эти слова как нельзя лучше характеризуют политику Зеленского на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ название «Эдельвейс». Аналогичное название носила горно-пехотная дивизия нацистской Германии.

«Эдельвейс» представляла собой горно-пехотную дивизию вооруженных сил нацистской Германии. Она была сформирована из альпинистов с хорошим боевым опытом. Участвовала в штурме Кавказа и была остановлена советскими солдатами», – рассказывает депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман.

«Тот факт, что украинские политики допускают подобные аналогии в наименовании собственных бригад, говорит о многом. Власть в стране захватили идейные наследники нацистского режима. Более того, они хвастаются этой преступной идеологической преемственностью», – подчеркивает собеседник.

«Это сознательное подражание фашистам времен Второй Мировой войны. Отмечу, что происходящее никак не противоречит тому, что президент Украины Владимир Зеленский является евреем. Национал-социалистическая немецкая рабочая партия (НСДАП) ненавидела многие этносы», – акцентирует Вассерман.

«В частности, поголовному уничтожению подлежали цыгане, большая часть славян, а из латышей и литовцев планировали сделать рабов, трудящихся на благо Рейха. Более того, методика определения еврейства у нацистов существенно отличалась от традиций самого народа, особенно в части того, кого именно называть «своим», – рассказывает эксперт.

«Так что не стоит удивлять тому, что Зеленский поддерживает идеи гитлеровской Германии. В идише существует поговорка – «болван-еврей хуже фашиста». И сегодня эти слова как нельзя лучше характеризуют политику Зеленского на Украине», – резюмирует Вассерман.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование «Эдельвей». Соответствующий указ размещен на сайте офиса президента Украины. Отметим, что аналогичное название носила 1-я горнопехотная дивизия вооруженных сил нацистской Германии.

Отмечается, что подобная инициатива связана с необходимостью поощрения военного формирования за «образцовое выполнение возложенных задач при защите территориальной целостности и независимости страны».

10-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ была создана в октябре 2015 года. В 2016-2018 годах объединение принимало участие в украинской силовой операции в Донбассе. В марте 2016 в ее состав вошли два националистических формирования: батальоны «Айдар» (запрещен в РФ) и «Донбасс». Через несколько месяцев они были выведены из бригады.

В германской дивизии «Эдельвейс» вооруженных сил вермахта служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Второй мировой войны дивизия принимала участие в боях против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе. На счету формирования сотни военных преступлений. В их числе депортация евреев в лагеря в Польше и казни итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Рим в 1943 году подписал перемирие со странами антигитлеровской коалиции.

Напомним, накануне российские военные альпинисты установили Знамя Победы на вершине Эльбруса. Знамя установлено в честь 80-летия снятия фашистских штандартов – советские альпинисты сбросили их с обеих вершин Эльбруса 13 и 17 февраля 1943 года. В годы Великой Отечественной войны на Эльбрусе происходили ожесточенные бои с немецкой горно-стрелковой дивизией «Эдельвейс».

Ранее президент Владимир Путин, выступая с речью в честь 80-й годовщины победы в Сталинградской битвы, отметил: Россия снова находится перед лицом западной агрессии. «Нам снова угрожают немецкие танки Leopard, на борту которых кресты», – сказал президент.

Российский лидер также подчеркивал, что сегодняшние преступления неонацистов на Украине против мирных граждан, в частности этнические чистки и карательные акции, говорят о том, что власти этой страны забыли уроки истории.

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