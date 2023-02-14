В подконтрольном ВСУ Купянске рассказали о поддержке местными жителями России

Власти Польши оценили потери собственных граждан в рядах ВСУ

Вице-премьер Польши не увидел проблемы в участии польских наемников в конфликте на Украине

Участие польских наемников в событиях на Украине «не проблема», потери небольшие, проблема создается искусственно, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

В польских СМИ появилась информация о погибших на Украине с оружием в руках гражданах республики. Блащак в эфире телеканала Polsat заявил, что цифры небольшие, проблемы нет никакой: вопрос создан искусственно, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, будут ли наказаны те поляки, которые воюют на Украине, так как данная деятельность незаконна, министр также заявил, что «это не является проблемой»

Кроме того, глава Минобороны Польши считает, что Украина способна выдержать долгий конфликт при поддержке Запада, и «все говорит об этом».

Также он добавил, что Польша считает важнейшей целью поддержать Украину, а также намерена развивать Войско польское.

Ранее сообщалось, что в Польше придумали способ легализовать проход наемников на Украину: 40 тыс. человек отправятся туда под чужим флагом.

До этого в ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре.