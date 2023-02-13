На Украине завели дело против мэра Мариуполя и сотрудников полиции ДНР

В отношении мэра Мариуполя и десяти сотрудников полиции Донецкой народной республики завели уголовные дела на Украине, сообщил офис украинского генпрокурора.

О подозрении заочно сообщено главе администрации Мариуполя, который ранее был в должности и. о. начальника управления МВД в Донецкой области, сообщили в офисе генпрокурора, передает РИА «Новости».

Дело возбудили по статье «Коллаборационизм», при этом имя подозреваемого не сообщается. Кроме того, дела заведены по статье о госизмене против 10 бывших сотрудников украинской полиции, перешедших на работу в правоохранительные органы ДНР.

Главой Мариуполя в конце января стал экс-руководитель Новоазовского района ДНР Олег Моргун. Он заменил Константина Иващенко, руководившего городом с апреля 2022 года.