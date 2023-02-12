Турецкие футбольные клубы начали сниматься с чемпионата страны

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12 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 14:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия отправила три самолета с гуманитарной помощью в Турцию
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Согласно законам геополитики – а именно их строгое воплощение мы видим на Украине – это именно США первыми, вероломно, начали войну с Россией Майданом-2014: вторглись в формально нейтральную серую зону Украины, ликвидировав тем самым последнюю надежду на мир.
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Американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя.
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А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много.
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Турецкие футбольные клубы начали сниматься с чемпионата страны
«Газиантеп» снялся с чемпионата Турции по футболу из-за последствий землетрясения
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Совет директоров «Газиантепа» принял решение не продолжать участие в чемпионате и Кубке Турции по футболу из-за последствий землетрясения, сообщила пресс-служба клуба.
В заявлении «Газиантепа» говорится, что клубу не представляется возможным продолжать спортивную деятельность в текущих условиях, передает ТАСС.
«Газиантеп» занимал 10-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Ранее о снятии с чемпионата объявил «Хатайспор».
Напомним, в результате землетрясений обрушилась историческая крепость в турецкой провинции Газиантеп, внесенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ущерб еще предстоит определить.
Крепость Газиантеп, первые упоминания о которой появились во II–III веках нашей эры, расположена на холме высотой 25-30 метров
Появилось видео образовавшегося после землетрясения разлома в Турции
Последствием мощного землетрясения в Турции стала появившаяся трещина в земле, шириной она более 200 и глубиной более 30 метров.
Сдвиг почвы хорошо заметен именно на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Местные жители рассказали о взрывах, которые слышали ночью, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.
Напомним, жертвами землетрясения в Турции стали более 20 тыс. человек. Оно было магнитудой 7,7, а произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. Территория вокруг очага подземных толчков на три месяца станет зоной ЧС.
США отправили авианосную ударную группу к берегам Турции
США отправили авианосец «Джордж Буш» на восток Средиземного моря ликвидировать последствия землетрясения в Турции
Соединенные Штаты отправляют авианосец «Джордж Буш» и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Европейское командование США, как сообщил представитель американского военного ведомства, направило в помощь турецким властям личный состав, оборудование и целый ряд различных средств.
Авианосец, как сказал Райдер, будет оказывать логистическую поддержку спасателям, медпомощь и предоставлять свои вертолеты по мере необходимости, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую субботу Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции.
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс. человек
Эрдоган: Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс.человек
Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Адыяман сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло почти 19 тысяч человек.
По его словам, число погибших у нас составило 18991, 75523 человека пострадали, передает ТАСС.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС. Ранее в пятницу количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек.
Захарова указала на бесчеловечную позицию Запада к погибшим в землетрясении в Сирии
Захарова указала на бесчеловечную логику Запада из-за отказа помочь Сирии
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Запад проявил бесчеловечный, политизированный подход, проигнорировав тысячи жертв и ужасные разрушения в Сирии в результате землетрясения, отказ помочь сирийцам противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что западные страны проигнорировали тот факт, что землетрясение в Турции привело к гибели тысяч людей и ужасным разрушениям непосредственно в Сирии, передает ТАСС.
Захарова сочла такую позицию проявлением политизированного подхода в процессе оказания гуманитарного содействия пострадавшим сирийцам.
«Это что-то чудовищное, это за гранью представления о наших базовых общечеловеческих ценностях – не каких-то отдельных традициях и идеологиях, а о том, что нас делает людьми», – возмутилась официальный представитель МИД России.
Она отметила, что отказ оказывать Сирии помощь в преодолении последствий землетрясения проникнут бесчеловечной логикой.
Захарова заявила, что из-за введенных против Сирии односторонних санкций оказание помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций очень затруднено, с учетом масштабов трагедии, произошедшей в Сирии, подобное поведение государств Запада противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания.
Ранее замгенсека Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Хавьер Кастельянос сообщил, что введенные против Сирии санкции осложняют оказание гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением, оказывая влияние на цены и на возможность гуманитарных операций.
Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.
Самолет ИЛ-76 МЧС России с необходимым оборудованием отправился в Сирию во вторник. Он доставил в зону бедствия более 50 спасателей, из-под завалов российские военные спасли 47 человек.
Число погибших от землетрясений в Турции достигло 18 тыс. 342 человек
Количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
По информации турецких властей, зафиксировано 74 тыс. 242 человека раненых, а погибли 18 тыс. 342 человека, передает РИА «Новости».
Ранее российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка.
В Турцию вылетел
спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил
, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
В Турции число погибших из-за землетрясения превысило 17 тыс. человек
В результате землетрясения общее число погибших в Турции превысило 17 тыс. человек, ранения получили более 70 тыс. граждан, сообщило управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).
Точное число – 17 134 жертвы, пострадали – 70 347 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В районах разрушений работают более 120 тыс. спасателей, в том числе и из России, а также сотрудники полиции, медики и волонтеры. «Число специалистов, прибывших для проведения поисково-спасательных мероприятий из-за рубежа, составляет 6479», – говорится в сообщении.
Возможные потери Турции из-за природной катастрофы оцениваются в 4 млрд долларов. Ранее глава республики сообщал о 16 тыс. погибших.
Напомним, землетрясение произошло в понедельник утром в 10 провинциях на юго-востоке Турции, толчки были магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что пострадавшие территории на три месяца станут зоной ЧС.
Тела двух россиян достали из-под обломков в турецком Хатае
Российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В спасательной службе рассказали, что женщина и ребенок были найдены без признаков жизни, поиски остальных членов семьи россиян продолжаются, передает РИА «Новости».
В МЧС добавили, что в общей сложности 108 человек, включая 16 детей, получили медицинскую помощь в аэромобильном российском госпитале, развернутом в турецком Кахраманмараше. Также на месте с населением работают психологи.
Кроме того, за последние сутки сотрудники МЧС спасли из-под завалов пятерых человек, передает ТАСС.
«Также извлечено пять тел погибших», – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
СМИ: Пожар в контейнерном порту Искендеруна в Турции не удалось потушить
Крупный пожар пока не могут потушить в контейнерном порту Искендеруна в Турции
Возникший после землетрясения пожар в контейнерном порту Искендеруна на юге Турции в провинции Хатай пока не могут полностью потушить, сообщил телеканал «Хабертюрк».
Телеканал показал кадры, как над городом поднимаются плотные клубы черного дыма, видны всполохи огня. Также слышны взрывы, так как содержимое части контейнеров детонирует при горении, передает ТАСС.
Тушение ведется с воздуха, воды и суши, задействованы авиация ВС Турции, морские буксиры с насосами, наземные пожарные расчеты и направленный из России самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.
Между тем ранее мэр Стамбула утверждал, что пожар в порту потушен.
Землетрясение в Турции имело эффект от взрыва 500 атомных бомб
Власти Турции сравнили землетрясение в стране с эффектом от взрыва 500 атомных бомб
Энергия, высвобожденная в результате двух землетрясений в Турции, равносильна энергии от 500 атомных бомб, регион трясло буквально две минуты, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
Татар заявил, что было проанализировано два землетрясения в Турции, которые произошли 6 февраля: продолжительность одного составила 65 секунд, второго – 45 секунд, район трясло примерно две минуты, в итоге высвобожденная энергия оказалась равносильна энергии от 500 атомных бомб, передает РИА «Новости».
Между тем, в турецкой провинции Шанлыурфа были арестованы восемь человек из-за строительных дефектов, обнаруженных в зданиях, разрушенных землетрясениями, и действий по срезанию колонн, передает телеканал Haberturk.
Ранее сообщалось, что число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек.
Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.
Россия отправила три самолета с гуманитарной помощью в Турцию
Посольство: Россия направила гумпомощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции
Россия направила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения на юго-востоке Турции, доставлены 19 тонн продуктов, сообщило посольство России в Анкаре.
По сообщению посольства, Минобороны и МЧС организовали отправку трех бортов с грузом гуманитарной помощи турецким гражданам, в которых в Турцию доставлены 9 тыс. спальных мешков и теплоизоляционных ковриков, 500 палаток и 19 тонн продуктов, передает РИА «Новости».
В настоящее время готовится к отправке в Турцию новая партия гуманитарной помощи.
Ранее самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Сирию, чтобы доставить 35 тонн гуманитарного груза. До этого из аэропорта Жуковский в Сирию отправился первый самолет с гуманитарным грузом – более 38 тонн.
Число погибших в Турции выросло почти до 20 тысяч
Число граждан, погибших в результате землетрясения в Турции, выросло до 19 875, а ранения получили 79 717 человек.
Об этом сообщает турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), передает РИА «Новости».
В Сирии число жертв землетрясения возросло до 1387, сообщил Минздрав страны в соцсетях, а число пострадавших на данный момент составляет 2326.
Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, а позже случилось еще одно магнитудой 7,6. Последствия подземных толчков отразились на 10 провинциях Турции, а также на ряде других стран. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.
Дана оценка финансовым потерям Турции от землетрясений
Возможные потери Турецкой Республики от разрушительных землетрясений оцениваются в 4 млрд долларов, полагает международное рейтинговое агентство Fitch.
Оценка экономических потерь пока трудно оценима, поскольку ситуация развивается, но, вероятнее всего, потери превысят 2 млрд долларов и могут дойти до 4 млрд долларов и более, заявили в агентстве, передает ТАСС.
Между тем турецкий вице-президент Фуат Окта заявил, что, по последним данным, число погибших увеличилось до 14 тыс. 351 человека.
До этого президент страны Тайип Эрдоган заявлял, что погибшими числятся 14 тыс. 14 человек.
Количество погибших в Турции превысило 16 тыс. человек
Количество погибших в Турции в результате землетрясения превысило 16 тыс. человек
Число жертв землетрясения на турецкой территории увеличилось до 16 тыс. 170 человек, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
«С сожалением сообщаю, что число погибших у нас составило 16 тыс. 170 человек. 64 тыс. 194 человека пострадали», – сказал Эрдоган, передает ТАСС.
Он уточнил, что также были разрушены 6444 здания. По его словам, все дома восстановят за год.
Ранее вице-президент страны Фуат Окта сообщал о 14 351 погибшем.
В понедельник в 10 турецких провинциях произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эрдоган объявлял территорию вокруг эпицентра подземных толчков зоной ЧС на три месяца.
Число погибших при землетрясении в Турции превысило 24,6 тыс. человек
Вице-президент Турции Октай: Число погибших в Турции в результате землетрясений увеличилось до 24617 человек
Число погибших в результате произошедших в Турции землетрясений возросло до 24 тыс. 617 человек, сообщил вице-президент Турции Фуат Октай.
Вице-президент Турции заявил в эфире местных телеканалов, что в результате стихийного бедствия погибли 24 тыс. 617 человек, передает ТАСС.
Накануне президент Турции Тайип Эрдоган сообщал, что число погибших в результате мощного землетрясения достигло 21 тыс. 848 человек, еще 80 тыс. 104 граждан ранены.
Из зоны землетрясения в Турции эвакуировали группу россиян
Из зоны землетрясения на юго-востоке Турции эвакуировали 39 россиян
Группа из 39 российских граждан была эвакуирована в воскресенье утром из зоны землетрясения на юго-востоке Турции, заявило посольство России в Анкаре.
В Telegram-канале ведомства сообщили, что группа из 39 российских граждан, проживающих и работающих в непосредственной близости от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелавшая вернуться в Россию, сегодня утром вылетела из аэропорта Аданы, передает РИА «Новости».
Отмечается, что сбор и отправку соотечественников организовали сотрудники посольства. Борт предоставила компания «Росатом», возводящая в Турции АЭС «Аккую».
Ранее сообщалось, что мобильные поисковые группы экстренного реагирования МЧС России сформированы из спасателей «Центроспаса» и выезжают на места, где под завалами могут быть выжившие люди.
В пятницу спасатели МЧС обнаружили в турецкой провинции Хатай при разборе завалов на месте рухнувшего дома Тело россиянина, предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими женщины и ребенка.
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