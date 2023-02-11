Пригожин пообещал отомстить за расстрелянных ВСУ российских военнопленных

Антонов предостерег США от отправки спецназа на Украину

Антонов: Возобновление деятельности Сил спецопераций США на Украине станет неприкрытым участием в конфликте

В случае возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине Вашингтонская администрация пошла бы на неприкрытое участие американских регулярных войск в конфликте на Украине, говорится в распространенном диппредставительством РФ заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Антонов отреагировал на сообщение The Washington Post о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Он указал, что речь идет о журналистском расследовании, авторы ссылаются на неназванные источники в администрации, при этом официально эта информация американскими властями не комментировалась. В то же время дипломат считает весьма показательными разговоры на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев, передает ТАСС.

По его словам, это подтверждает одержимость США несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения, в Соединенных Штатах готовы идти ради этого на неописуемые риски. Он назвал идею о военной поддержки Украины Соединенными Штатами безумной.

Такое решение, как подчеркнул глава дипмиссии, стало бы неприкрытым участием регулярной армии Соединенных Штатов в конфликте на украинской территории.

Высокопоставленный дипломат с сожалением констатировал, что в Вашингтоне по-прежнему не замечают зверств киевского режима, игнорируют очередную казнь нацистами российских военнопленных, от которой в жилах стынет кровь. Кроме того, американская сторона закрывает глаза на ежедневные обстрелы мирных городов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отметил дипломат.

Покрывая украинских радикалов, США де-факто превращаются в соучастника ужасных преступлений, подчеркнул Антонов, добавив, что усугубление вовлеченности США в противостояние с Россией на Украине ведет мир к непредсказуемым последствиям.

Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт.