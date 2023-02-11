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Пригожин пообещал отомстить за расстрелянных ВСУ российских военнопленных
Пригожин прокомментировал видео с расстрелом ВСУ безоружных российских военнопленных
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Месть будет осуществляться исключительно законными с точки зрения войны методами, еще большее количество врагов будет уничтожено, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя видео с расстрелом российских военнопленных.
Пригожин заявил, что мстить ЧВК «Вагнер» за расстрел безоружных российских военных будет только законными с точки зрения войны методами, штурмовые отряды уничтожают врагов только во время боя, передает RT.
Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека признало подлинность ролика, на котором запечатлен расстрел российских пленных украинскими военными.
В МИД России заявили, что расстрел российских военнопленных на совести кураторов киевских властей и промолчавших международных структур.
Напомним, в интернете опубликовали ролики с расстрелом сдавшегося в плен российского военного украинским боевиком.
На Западе захотели обсудить с Россией условия заключения мира
Обозреватель Times высказался за участие Запада в переговорах Украины и России о мире
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Власти в Киеве должны понимать, что роль Запада не может заключаться исключительно в поставках бесплатного вооружения Украине, Запад должен иметь право голоса при будущих переговорах о мире, выразил мнение публицист Мэттью Пэррис в колонке Times.
Автор статьи назвал неверными призывы, чтобы исключительно президент Украины Владимир Зеленский принимал решение об условиях будущего урегулирования по своему усмотрению, так как у Запада есть интерес в определении параметров любого мирного договора, передает ТАСС.
По его словам, страны Запада скоро должны будут «сказать больше». По его мнению, должен будет наступить день, когда будет комната и стол, и обе стороны сидят вокруг него: Украина и Россия, но будет присутствие и третьей стороны, хотя и не в комнате, но оно будет сильно чувствоваться – это будут силы Запада, возглавляемые президентом США.
Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт. В Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт.
Появилось видео попытки подрыва моста в Одесской области морским БПЛА
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В Сети появились видеокадры удара морским беспилотником по стратегически важному мосту в подконтрольный ВСУ Затоке Одесской области.
На видеокадрах в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» видно, что атака проводилась с моря плавающим БПЛА, который быстро двигался по водной глади к мосту. После приближения к пролету сооружения предмет взорвался.
Отмечается, что пока неизвестно, насколько серьезно поврежден мост, Киев также старается не распространяться об этой атаке, передает «Царьград».
При этом издание подчеркивает, что с помощью таких средств поражения, поставленных НАТО, украинские националисты неоднократно пытались нанести ущерб русскому флоту, в том числе в гавани Севастополя.
В Минобороны России событие пока не комментировали.
Железнодорожный мост в Затоке является стратегически важным. Это единственный путь с запада Украины к южным регионам. В данный момент ВС России наносит ракетные удары и производит атаки с помощью БПЛА с целью остановить транспортные пути снабжения ВСУ на востоке страны.
Ранее белорусские пограничники и военнослужащие вооруженных сил страны перехватили разведывательный БПЛА, направлявшийся со стороны Украины вглубь территории республики.
В США нашли «наиболее выгодную тактику» ВСУ на фронте
The New York Times: Основной целью Украины сейчас является Мелитополь
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Аналитики выделяют основную очевидную цель для украинских военных – продвижение на юг зоны спецоперации, так как позиции ВС России на востоке надежно укреплены, пишет The New York Times.
По данным газеты, эксперты выделяют город Мелитополь как основную цель для наступления ВСУ, так как он находится на пересечении двух основных автомагистралей и важной железнодорожной ветки, а это, в свою очередь, является важным источником снабжения российских войск на юге, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
В статье отмечается, что киевский режим при этом должен будет «сдерживать наступление российских военных, сохранять численность собственной армии и техники».
Как сообщила пресс-секретарь сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, российские военные ожидают такой тактики от Украины.
«Мы поддерживаем это напряжение», – сказала она.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими слухами и предсказаниями о «масштабном наступлении» российских военных в рамках спецоперации на Украине полна западная пресса.
Кадыров ответил Слепакову стихами
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову стихами
В стихотворной форме и с использованием нелестных слов вроде «зажравшийся хам» глава Чечни Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову, который написал и исполнил оскорбительную песню о военных.
В своем Telegram-канале он попросил Слепакова «не дергаться» и «не нервничать», а сидеть спокойно «где-нибудь дома».
Возмутились песней Слепакова о гибели российских военных и блогеры. Журналист Роман Голованов написал, что Слепаков поглумился над смертью русских солдат. Telegram-канал «Два майора» напомнил, что Слепаков, когда ему «было выгодно быть патриотом», пел про ветерана войны.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев призвал лишить Слепакова российского гражданства и признать иноагентом.
Российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине
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ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, а также беспилотными аппаратами по критически важным объектам энергетики Украины, все цели достигнуты, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале российского военного ведомства уточняется, что в течение 10 февраля ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. Также были использованы беспилотники. Удары наносились по объектам системы энергетики, которые обеспечивали работу предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспортной системы Украины. В Минобороны подчеркнули, что все цели массированного удара были достигнуты, а назначенные объекты поражены.
В результате российских ракетных ударов была остановлена работа энергоемких производств оборонно-промышленного комплекса Украины, а также заблокирована переброска железнодорожным транспортом иностранного вооружения, боеприпасов и резервов ВСУ.
Ранее в Сети появились видеокадры удара морским беспилотником по стратегически важному мосту в подконтрольный ВСУ Затоке Одесской области.
В МИД заявили о готовности к переговорам с Украиной на основе существующей реальности
Россия готова к переговорам с Украиной, но без предварительных условий, на основе существующей реальности, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин в интервью каналу «Звезда».
Он напомнил классическое выражение – любые военные действия завершаются переговорами. Теперь же в случае с Украиной к ним подойдут без предварительных условий, на основе той реальности, которая существует, передает ТАСС.
При этом Вершинин подчеркнул, что решение по переговорам с Москвой принимается не в Киеве, а в Вашингтоне и Брюсселе.
Также дипломат не исключил, что эти переговоры возможны и при нынешнем президенте США Джо Байдене, если сам президент и его окружение «проявятся осмотрительность и мудрость».
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Вашингтон может «по щелчку пальцев» прекратить украинский конфликт.
Российские десантники рассказали о продвижении с помощью установки «Нона-С»
Российские военные сейчас продвигаются на поле боя в Луганской народной республике, активно применяя самоходную артиллерийскую установку 2С9 «Нона-С».
По словам командира подразделения, сейчас идет наступление войск, ведется артиллерийская поддержка, передает РИА «Новости».
Отмечается нанесение точных и аккуратных ударов по живой силе противника, который находится возле российских подразделений. В день приходится наносить до 15 целей, за сутки расходовать до 150 снарядов.
Ранее были опубликованы кадры последствия удара российских ВС по временному пункту дислокации ВСУ в ДНР.
Генерал ФСБ назвал источники ВСУ о планах ВС России
Генерал ФСБ Михайлов заявил, что ВСУ получает информацию о союзных силах от разведки и космоса
С помощью полученной информации от вражеской агентуры, космической и наземной разведки о планах союзных сил ВСУ пытаются изменить ход специальной военной операции, сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Генерал отметил, что ВСУ получает информацию о планах ВС России и их союзников от вражеской агентуры, при помощи перехватов, а также космической и наземной разведки, которую им помогают осуществлять западные страны, пишет «Московский комсомолец».
По словам Михайлова ВСУ пытается с помощью полученной информации тем или иным образом изменить ход наступательной операции ВС России. Также он заявил, что, если происходит утечка данных о планах российских войск и их союзников, то операции корректируются.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими слухами и предсказаниями о «масштабном наступлении» российских военных в рамках спецоперации на Украине полна западная пресса.
Украинские диверсанты активизировались в Запорожской области
Рогов заявил, что украинские ДРГ предпринимают попытки проникнуть в Запорожье под видом ВС России
Украинские диверсанты предпринимают попытки проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, украинские диверсанты пытаются проникнуть вглубь территории, а также ведут разведку боем. Все попытки ВСУ пресекаются. Так, киевский режим пытается любым путем подорвать мирную жизнь в регионе, передает РИА «Новости».
Накануне ВС России уничтожили пытавшуюся пройти на лодке через Днепр группу диверсантов ВСУ.
Медведев высказался о «чесе» Зеленского по исчезающей Европе
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал поездку президента Украины Владимира Зеленского в страны Европы, назвав ее «цирком шапито».
В своем Telegram-канале назвал поездку «бородатой фотомодели в зеленой футболке» по европейским странам «цирком уродов». Медведев отметил, что пока мобилизованные украинцы погибают, в Европе Зеленский выступает во время прямых трансляций, появляется на первых полосах газет и фотографируется с «европейскими боссами».
«Нынешние европейские «лидеры», сплошь жалкие дилетанты и махровые русофобы... никогда не встанут даже рядом со своими предшественниками, кто после самой разрушительной войны в XX веке строил новую и независимую Европу», – подчеркнул он.
Зампред Совбеза добавил, что это было особенно заметно во время «чеса» украинских вымогателей, чьим апогеем стала аудиенция Зеленского у британского монарха.
«Закончится это правление фриков для «старой европейской цивилизации» плачевно. Она и так растворяется под натиском эмигрантов, а скоро исчезнет совсем, повторив известный миф о похищении Европы Зевсом. Только сегодня роль быка сыграет нахрапистая Америка, которую обслуживают предатели европейских интересов типа Польши и стран Прибалтики», – заключил Медведев.
Ранее Владимир Зеленский посетил Лондон, Париж, Брюссель. Он выступил перед Европарламентом и встретился с лидерами ЕС.
Газета ВЗГЛЯД рассмотрела в поездке Зеленского в Европу попытку защититься от США.
Пушилин назвал нерациональными попытки Киева удержать Артемовск
Глава ДНР Пушилин указал на нерациональность Киева в попытке удержать Артемовск
Украинская сторона не выходит из Артемовска несмотря на то, что это нерационально, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Киевские власти тянут время, они не руководствуются необходимостью сохранения жизней собственных бойцов, для этого целесообразно было бы отойти на более укрепленные позиции, заявил Пушилин в эфире «России 24», передает ТАСС.
«У них такая возможность есть, но они этим не пользуются», – заключил врио главы республики.
Ранее в пятницу Пушилин сообщал, что российским штурмовым отрядам удалось закрепиться в северной части Артемовска.
В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ВСУ не оставляют позиции в Артемовске, поскольку пытаются выиграть время, за которое им поступят вооружения. При этом он признал, что они несут серьезные потери.
ВС России уничтожили артсистему Paladin на южнодонецком направлении
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На южнодонецком направлении авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» было уничтожено более 95 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б», сообщили в Минобороны.
По данным в Telegram-канале ведомства, на южнодонецком направлении наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Павловка и Новоселка ДНР, потери противника составили более 95 человек за сутки, уничтожены четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийская система М109 «Paladin», три гаубицы Д-20, а также гаубица «Гиацинт-Б».
Кроме того, в Минобороны заявили, что на купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области. Всего за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, два автомобиля и гаубица Д-30. Кроме того, в районе города Волчанск Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.
Также на краснолиманского направлении в результате ударов авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское ЛНР, Ямполовка ДНР, а также Серебрянского лесничества. Здесь за сутки уничтожено до 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, установка РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20.
На донецком направлении в результате успешных наступательных действий «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица «Krab» польского производства, гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Кроме того, в районах населенных пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское, Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка в ДНР уничтожены шесть складов боеприпасов ВСУ, также три склада уничтожены
На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а возле Херсона поражен склад боеприпасов ВСУ, сообщили в Минобороны.
Авиация, ракетные войска и артиллерией группировок войск (сил) ВС России сутки нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 116 районах, а возле населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожена радиолокационная станция наведения зенитного ракетного комплекса «С-300». Также в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения воздушных целей 35Д6.
Системы ПВО за сутки уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов в Стельмаховке, Нововодяное, Голиково, Кременной Луганской народной республики, в Александровке в ДНР, Жовтневом, Федоровке, Обильном и Дорожнянке Запорожской области, Рыбальче Херсонской области, а также пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска нанесли удары по критически важным объектам энергетики на Украине, все объекты поражены.
Пушилин: Применение ВСУ химоружия стало системным явлением
Врио главы ДНР Пушилин: Применение украинской стороной химического оружия стало системным явлением
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Увеличилось число сообщений от командиров на угледарском, артемовском, майорском направлениях о применении украинской стороной химического оружия, это системное явление, а не единичные случаи, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что увеличилось количество сообщений от командиров на угледарском, артемовском, майорском направлениях о применении противником химического оружия – зафиксированы факты применения данного вида боеприпасов, которые сбрасываются с беспилотников по нашим позициям. Он подчеркнул, что это системное явление, а не единичные случаи, передает ТАСС.
Врио главы ДНР рассказал, что в результате воздействия химических веществ, применяемых украинскими военными, у пострадавших наблюдаются раздражение слизистой, кашель, общее недомогание. Он уточнил, что летальных случаев пока нет, но определенные «неудобства» это представляет. Эксперты пока не установили, какое именно химическое вещество применяют украинские военные, однако специалисты работают над этим.
Напомним, в понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о фактах применения Киевом химоружия на Артемовском и Угледарском направлениях.
Российские разведчики взяли несколько опорных пунктов нацгвардии Украины под Кременной
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Разведчики Западного военного округа ВС России на кременском участке фронта отбили два опорных пункта нацгвардии Украины, противник понес большие потери.
Один из бойцов рассказал РИА «Новости», что первый взятый опорный пункт в лесу «усеян» телами погибших украинских солдат, их никто не забрал, также трупы «разбросаны» по лесу и в окопах.
Разведчик рассказал, что был штурм двух опорных пунктов нацгвардии Украины одновременно, наступление шло по всей территории леса, чтобы не успели предпринять ответные меры. По его словам, противник не ожидал быстрых действий, поспешно оставлял свои позиции.
«В прямом бою они долго не могут выдерживать натиск, и как только завязывается бой, они начинают отступать», – отметил боец.
Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, которые находятся на близком расстоянии от боевого соприкосновения, сложилась непростая ситуация, противник рассчитывает контратаковать и вернуть утраченные территории.
Антонов предостерег США от отправки спецназа на Украину
Антонов: Возобновление деятельности Сил спецопераций США на Украине станет неприкрытым участием в конфликте
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В случае возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине Вашингтонская администрация пошла бы на неприкрытое участие американских регулярных войск в конфликте на Украине, говорится в распространенном диппредставительством РФ заявлении посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.
Антонов отреагировал на сообщение The Washington Post о возможности возобновления деятельности Сил спецопераций США на Украине. Он указал, что речь идет о журналистском расследовании, авторы ссылаются на неназванные источники в администрации, при этом официально эта информация американскими властями не комментировалась. В то же время дипломат считает весьма показательными разговоры на страницах одного из ведущих американских изданий о вероятной отправке на Украину спецназовцев, передает ТАСС.
По его словам, это подтверждает одержимость США несбыточной мечтой о нанесении России стратегического поражения, в Соединенных Штатах готовы идти ради этого на неописуемые риски. Он назвал идею о военной поддержки Украины Соединенными Штатами безумной.
Такое решение, как подчеркнул глава дипмиссии, стало бы неприкрытым участием регулярной армии Соединенных Штатов в конфликте на украинской территории.
Высокопоставленный дипломат с сожалением констатировал, что в Вашингтоне по-прежнему не замечают зверств киевского режима, игнорируют очередную казнь нацистами российских военнопленных, от которой в жилах стынет кровь. Кроме того, американская сторона закрывает глаза на ежедневные обстрелы мирных городов Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, отметил дипломат.
Покрывая украинских радикалов, США де-факто превращаются в соучастника ужасных преступлений, подчеркнул Антонов, добавив, что усугубление вовлеченности США в противостояние с Россией на Украине ведет мир к непредсказуемым последствиям.
Напомним, в четверг Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт.