Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 21 тыс. человек

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 тысяч 937 человек, спасено 80 тыс.88 жителей, 102 тыс. 388 жителей эвакуированы, сообщило управление по ликвидации последствий землетрясения (AFAD).

В сообщении AFAD уточняется, что на сегодня погибшими из-за землетрясения в Турции числятся 20 тыс.937 граждан, спасены 80 тыс.88 граждан, эвакуированы в безопасные места и в другие провинции 102 тыс.388 пострадавших, передает РИА «Новости».

Ранее власти Турции сравнили эффект от произошедших двух землетрясений с высвобожденной энергией от 500 атомных бомб.

До этого сообщалось, что число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек.