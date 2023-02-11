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Число погибших при землетрясении в Турции достигло почти 21 тыс. человек
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Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 20 тысяч 937 человек, спасено 80 тыс.88 жителей, 102 тыс. 388 жителей эвакуированы, сообщило управление по ликвидации последствий землетрясения (AFAD).
В сообщении AFAD уточняется, что на сегодня погибшими из-за землетрясения в Турции числятся 20 тыс.937 граждан, спасены 80 тыс.88 граждан, эвакуированы в безопасные места и в другие провинции 102 тыс.388 пострадавших, передает РИА «Новости».
Ранее власти Турции сравнили эффект от произошедших двух землетрясений с высвобожденной энергией от 500 атомных бомб.
До этого сообщалось, что число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек.
США отправили авианосную ударную группу к берегам Турции
США отправили авианосец «Джордж Буш» на восток Средиземного моря ликвидировать последствия землетрясения в Турции
Соединенные Штаты отправляют авианосец «Джордж Буш» и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Европейское командование США, как сообщил представитель американского военного ведомства, направило в помощь турецким властям личный состав, оборудование и целый ряд различных средств.
Авианосец, как сказал Райдер, будет оказывать логистическую поддержку спасателям, медпомощь и предоставлять свои вертолеты по мере необходимости, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую субботу Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции.
Эрдоган сообщил о 9 тыс. погибших в Турции
После землетрясения, произошедшего в начале недели в Турции, число погибших выросло до 9 тыс. человек, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в городе Хатай.
Ранения получили 52 979 человек, а разрушено 6444 здания, передает ТАСС.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
В Турции произошло новое землетрясение
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Турции магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык с населением около 31,4 тыс. человек, очаг залегал на глубине 60 км, передает ТАСС.
В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после произошедшего в начале недели землетрясения число погибших в стране достигло 9 тыс. человек, ранения получили около 53 тыс. человек, разрушено 6444 здания.
Число жертв землетрясения в Турции достигло 12 тыс. 873 человек
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Число погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 12 тыс. 873 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
Согласно последним данным, число раненых также увеличилось и составило 62 тыс. 937 человек, передает РИА «Новости».
Находящиеся на месте завалов в Турции российские спасатели разобрали и обследовали 95 кв. м, обнаружили тела 15 погибших, одному успели оказать медпомощь, передает ТАСС.
Также продолжается обследование обрушений в сирийском городе Джебла, откуда вывезено 1 тыс. 300 кубометров завалов, найдены 12 тел погибших, одного человека удалось спасти.
Накануне в восточной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,4 баллов.
Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел
спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
Российские военные спасли из-под завалов в Сирии 47 человек
Минобороны: Российским военным удалось спасти из-под завалов после землетрясения в Сирии 47 человек
Участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Сирии российским военным с 6 февраля удалось спасти из-под завалов 47 человек, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
Генерал сообщил, что российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама: с 6 февраля из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонн гуманитарной помощи, передает ТАСС.
В пятницу из России в Сирию отправился второй самолет МЧС с гуманитарным грузом.
На двух украинских АЭС зафиксировали подземные толчки после землетрясения в Турции
На территориях, где расположены две АЭС Украины – Хмельницкая и Южно-Украинская, зафиксированы подземные толчки, сообщил украинский государственный концерн «Энергоатом».
О повреждениях и нарушениях в работе не сообщалось. Отмечается, что в режиме реального времени отслеживается и регистрируется отклонение от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций, передает ТАСС.
Сообщается, что все АЭС проектируются с учетом сейсмической активности региона, а при выборе площадки для строительства выбирались участки, где наиболее безопасно. Станции могут выдержать землетрясение мощностью до 7 баллов по шкале Рихтера.
Также на АЭС работает аварийная защита энергоблоков. Каждые 10 лет проходит оценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погибли 8,5 тыс. человек.
Спасатели МЧС прибыли в турецкий Хатай, где под завалами могут быть россияне
Группа спасателей МЧС прибыла в город Хатай, где под завалами могут находиться граждане России, сообщил представитель экстренных служб.
Город расположен на юге Турции, а под завалами одного из зданий может находиться семья россиян: женщина и двое детей. Именно туда направилась группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, передает РИА «Новости».
Дорога осложнялась трещинами и разломами, а местами путь завален обвалившими камнями и грунтом.
Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс. человек
Эрдоган: Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс.человек
Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Адыяман сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло почти 19 тысяч человек.
По его словам, число погибших у нас составило 18991, 75523 человека пострадали, передает ТАСС.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС. Ранее в пятницу количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек.
Захарова указала на бесчеловечную позицию Запада к погибшим в землетрясении в Сирии
Захарова указала на бесчеловечную логику Запада из-за отказа помочь Сирии
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Запад проявил бесчеловечный, политизированный подход, проигнорировав тысячи жертв и ужасные разрушения в Сирии в результате землетрясения, отказ помочь сирийцам противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что западные страны проигнорировали тот факт, что землетрясение в Турции привело к гибели тысяч людей и ужасным разрушениям непосредственно в Сирии, передает ТАСС.
Захарова сочла такую позицию проявлением политизированного подхода в процессе оказания гуманитарного содействия пострадавшим сирийцам.
«Это что-то чудовищное, это за гранью представления о наших базовых общечеловеческих ценностях – не каких-то отдельных традициях и идеологиях, а о том, что нас делает людьми», – возмутилась официальный представитель МИД России.
Она отметила, что отказ оказывать Сирии помощь в преодолении последствий землетрясения проникнут бесчеловечной логикой.
Захарова заявила, что из-за введенных против Сирии односторонних санкций оказание помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций очень затруднено, с учетом масштабов трагедии, произошедшей в Сирии, подобное поведение государств Запада противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания.
Ранее замгенсека Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Хавьер Кастельянос сообщил, что введенные против Сирии санкции осложняют оказание гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением, оказывая влияние на цены и на возможность гуманитарных операций.
Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.
Самолет ИЛ-76 МЧС России с необходимым оборудованием отправился в Сирию во вторник. Он доставил в зону бедствия более 50 спасателей, из-под завалов российские военные спасли 47 человек.
Санкции усложнили процесс оказания гумпомощи Сирии
Введенные против Сирии санкции осложняют оказание гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением, оказывая влияние на цены и на возможность гуманитарных операций, сообщил замгенсека Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Хавьер Кастельянос.
По его словам, санкции в отношении стран в принципе обладают непредвиденными гуманитарными последствиями. Так, в отношении Сирии стал затруднен доступ к горючему, больше времени нужно для того, чтобы собрать вооружение, передает РИА «Новости».
Кастельянос также отметил, что ощущаются проблемы в банковском секторе из-за опасений некоторых банков получить новые санкции.
«Повышают цены на все, что мы делаем, требуется больше времени для оказания гуманитарных услуг, иногда требуются частные поставки, что может увеличить стоимость», – заключил Кастельянос.
Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.
Самолет ИЛ-76 МЧС России с необходимым оборудованием отправился в Сирию во вторник. Он доставил в зону бедствия более 50 спасателей.
В порту турецкого Искендеруна полностью потушили пожар
В турецком порту Искендерун потушили пожар, начавшийся после мощного землетрясения, сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.
По его словам, сейчас спасатели продолжают остужать территорию, в операции участвуют прибывшие из различных городов Турции пожарные, авиация Минобороны и Минсельхоза Турции и ряд других специалистов, передает РИА «Новости».
Пожар начался накануне в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Порт временно не работает, с огнем боролись, применяя вертолеты и самолеты.
В тушении пожара участвовали спасатели МЧС России, ведомство направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту.
Число погибших от землетрясений в Турции достигло 18 тыс. 342 человек
Количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
По информации турецких властей, зафиксировано 74 тыс. 242 человека раненых, а погибли 18 тыс. 342 человека, передает РИА «Новости».
Ранее российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка.
В Турцию вылетел
спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил
, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
В Турции число погибших из-за землетрясения превысило 17 тыс. человек
В результате землетрясения общее число погибших в Турции превысило 17 тыс. человек, ранения получили более 70 тыс. граждан, сообщило управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).
Точное число – 17 134 жертвы, пострадали – 70 347 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В районах разрушений работают более 120 тыс. спасателей, в том числе и из России, а также сотрудники полиции, медики и волонтеры. «Число специалистов, прибывших для проведения поисково-спасательных мероприятий из-за рубежа, составляет 6479», – говорится в сообщении.
Возможные потери Турции из-за природной катастрофы оцениваются в 4 млрд долларов. Ранее глава республики сообщал о 16 тыс. погибших.
Напомним, землетрясение произошло в понедельник утром в 10 провинциях на юго-востоке Турции, толчки были магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что пострадавшие территории на три месяца станут зоной ЧС.
Тела двух россиян достали из-под обломков в турецком Хатае
Российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В спасательной службе рассказали, что женщина и ребенок были найдены без признаков жизни, поиски остальных членов семьи россиян продолжаются, передает РИА «Новости».
В МЧС добавили, что в общей сложности 108 человек, включая 16 детей, получили медицинскую помощь в аэромобильном российском госпитале, развернутом в турецком Кахраманмараше. Также на месте с населением работают психологи.
Кроме того, за последние сутки сотрудники МЧС спасли из-под завалов пятерых человек, передает ТАСС.
«Также извлечено пять тел погибших», – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
СМИ: Пожар в контейнерном порту Искендеруна в Турции не удалось потушить
Крупный пожар пока не могут потушить в контейнерном порту Искендеруна в Турции
Возникший после землетрясения пожар в контейнерном порту Искендеруна на юге Турции в провинции Хатай пока не могут полностью потушить, сообщил телеканал «Хабертюрк».
Телеканал показал кадры, как над городом поднимаются плотные клубы черного дыма, видны всполохи огня. Также слышны взрывы, так как содержимое части контейнеров детонирует при горении, передает ТАСС.
Тушение ведется с воздуха, воды и суши, задействованы авиация ВС Турции, морские буксиры с насосами, наземные пожарные расчеты и направленный из России самолет-амфибия Бе-200 МЧС России.
Между тем ранее мэр Стамбула утверждал, что пожар в порту потушен.