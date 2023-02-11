Землетрясение в Турции имело эффект от взрыва 500 атомных бомб

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11 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 14:13  |  vz.ru
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Какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса

В уголь Донбасса Россия может вдохнуть новую жизнь Николай Тришин/ТАСС
В Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР. Цель – привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность. Государство обещает поддержку. Как изменится угольный Донбасс и отношение к горнякам? В каких объемах нужен России донбасский уголь и есть ли перспектива для экспорта угля из Донбасса на мировые рынки? Подробности...
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Лаврову удалось оторваться от западных преследователей в Африке

Глава МИД Мали Абдулайе Диоп подарил Сергею Лаврову традиционный малийский меч
Не прошло и двух недель с последнего турне Лаврова по Африке, а глава МИДа вновь проехал по Черному континенту. На этот раз на его пути оказались Мали, Мавритания и Судан. При этом по пятам за нашей делегацией следовали эмиссары Евросоюза. В нашем МИДе даже расценили их поведение как ноу-хау – «дипломатию преследования». Ясно, что приз в этой гонке – лояльность Черного континента. Но каковы сегодня шансы России? Подробности...
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«Нас так в школе учат». Как школьники спасли пассажиров упавшего самолета

Александр (слева) и Илья Хатанзейские Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В столетнюю историю отечественной гражданской авиации, юбилей которой отмечается на этой неделе, отдельной строкой войдет и спасение десяти человек после падения Ан-2 за Полярным кругом зимой 2023 года. Люди выжили в том числе благодаря двум братьям-школьникам из поселка Каратайка, Ненецкий автономный округ. Спецкор газеты ВЗГЛЯД пообщался с главными героями этой истории. Подробности...
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Зеленский сменил правительство Молдавии

Правительство Молдавии Санду поменяла по докладу украинской разведки ABACA/Reuters
Женского дуумвирата в Молдавии больше нет. Президент Майя Санду уволила премьера Наталью Гаврилицу, а в преемники ей выбрала мужчину – своего советника по безопасности Дорина Речана. Но на пост советника Речан был переведен с поста секретаря Совбеза только 4 февраля. Похоже, еще неделю назад Санду даже не планировала менять премьера. Решение приняли внезапно – и повлиял на это Владимир Зеленский. Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Зеленский в Европе пытается защититься от США

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Американским демократам жизненно важно установить тотальный контроль над всем аппаратом управления Украины. Во-первых, для того, чтобы контролировать, куда идут денежные потоки. Во-вторых, Байден еще надеется выиграть у России на поле боя. Подробности...

Россия собирает крестовый поход против нефтедоллара

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
А что, если новые механизмы ценообразования распространить впоследствии и на другие сырьевые товары? На уголь, сталь, алюминий, минеральные удобрения. И таких «если», вколачивающих гвозди в крышку гроба мировой долларовой системы, может быть много. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Украина превращается в обузу для Америки

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В Америке меняется отношение к Украине. И главными скептиками тут являются республиканцы. Вопрос в том, смогут ли настроения республиканского электората изменить нынешнюю политику Белого дома в отношении Украины. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Обсуждение: 6 комментариев

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Землетрясение в Турции имело эффект от взрыва 500 атомных бомб

    Власти Турции сравнили землетрясение в стране с эффектом от взрыва 500 атомных бомб

    11 февраля 2023, 14:13

    Текст: Вера Басилая

    Энергия, высвобожденная в результате двух землетрясений в Турции, равносильна энергии от 500 атомных бомб, регион трясло буквально две минуты, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.

    Татар заявил, что было проанализировано два землетрясения в Турции, которые произошли 6 февраля: продолжительность одного составила 65 секунд, второго – 45 секунд, район трясло примерно две минуты, в итоге высвобожденная энергия оказалась равносильна энергии от 500 атомных бомб, передает РИА «Новости».

    Между тем, в турецкой провинции Шанлыурфа были арестованы восемь человек из-за строительных дефектов, обнаруженных в зданиях, разрушенных землетрясениями, и действий по срезанию колонн, передает телеканал Haberturk.

    Ранее сообщалось, что число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек.

    Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.

    США отправили авианосную ударную группу к берегам Турции
    США отправили авианосец «Джордж Буш» на восток Средиземного моря ликвидировать последствия землетрясения в Турции
    		    11 февраля 2023, 06:30
    Фото: Sean M. Castellano/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты отправляют авианосец «Джордж Буш» и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Европейское командование США, как сообщил представитель американского военного ведомства, направило в помощь турецким властям личный состав, оборудование и целый ряд различных средств.

    Авианосец, как сказал Райдер, будет оказывать логистическую поддержку спасателям, медпомощь и предоставлять свои вертолеты по мере необходимости, передает РИА «Новости».

    Напомним, в прошлую субботу Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции.

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    Эрдоган сообщил о 9 тыс. погибших в Турции

    8 февраля 2023, 19:20

    Текст: Кристина Цыцура

    После землетрясения, произошедшего в начале недели в Турции, число погибших выросло до 9 тыс. человек, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в городе Хатай.

    Ранения получили 52 979 человек, а разрушено 6444 здания, передает ТАСС.

     

    Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.

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    В Турции произошло новое землетрясение
    Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Турции магнитудой 5,4

    8 февраля 2023, 23:44

    Текст: Антон Никитин

    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык с населением около 31,4 тыс. человек, очаг залегал на глубине 60 км, передает ТАСС.

    В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после произошедшего в начале недели землетрясения число погибших в стране достигло 9 тыс. человек, ранения получили около 53 тыс. человек, разрушено 6444 здания.

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    Число жертв землетрясения в Турции достигло 12 тыс. 873 человек
    		    9 февраля 2023, 10:26
    Фото: Максим Григорьев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Число погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 12 тыс. 873 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

    Согласно последним данным, число раненых также увеличилось и составило 62 тыс. 937 человек, передает РИА «Новости».

    Находящиеся на месте завалов в Турции российские спасатели разобрали и обследовали 95 кв. м, обнаружили тела 15 погибших, одному успели оказать медпомощь, передает ТАСС.

    Также продолжается обследование обрушений в сирийском городе Джебла, откуда вывезено 1 тыс. 300 кубометров завалов, найдены 12 тел погибших, одного человека удалось спасти.

    Накануне в восточной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,4 баллов.

    Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов.

    Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.

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    В Турции произошли новые подземные толчки магнитудой 5,3
    		    8 февраля 2023, 14:45
    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Толчок был зафиксирован в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман в 11:11 по времени UTC (14:11 по Москве), очаг залегал на глубине одного километра. Население города составляет 223 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».

    Напомним, утром 6 февраля на юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Оно охватило 10 провинций, также мощные толчки привели к гибели и разрушениям в Сирии. Президент Эрдоган назвал землетрясение самым сильным с 1939 года. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Общее число жертв в Турции после землетрясения в начале недели возросло до 8 тыс. 574 человек, а ранеными считаются более 49 тыс. граждан.

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    Российские военные спасли из-под завалов в Сирии 47 человек
    Минобороны: Российским военным удалось спасти из-под завалов после землетрясения в Сирии 47 человек
    		    10 февраля 2023, 22:22
    Фото: Максим Григорьев/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Сирии российским военным с 6 февраля удалось спасти из-под завалов 47 человек, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

    Генерал сообщил, что российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама: с 6 февраля из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонн гуманитарной помощи, передает ТАСС.

    В пятницу из России в Сирию отправился второй самолет МЧС с гуманитарным грузом.

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    На двух украинских АЭС зафиксировали подземные толчки после землетрясения в Турции

    8 февраля 2023, 18:11

    Текст: Кристина Цыцура

    На территориях, где расположены две АЭС Украины – Хмельницкая и Южно-Украинская, зафиксированы подземные толчки, сообщил украинский государственный концерн «Энергоатом».

    О повреждениях и нарушениях в работе не сообщалось. Отмечается, что в режиме реального времени отслеживается и регистрируется отклонение от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций, передает ТАСС.

    Сообщается, что все АЭС проектируются с учетом сейсмической активности региона, а при выборе площадки для строительства выбирались участки, где наиболее безопасно. Станции могут выдержать землетрясение мощностью до 7 баллов по шкале Рихтера.

    Также на АЭС работает аварийная защита энергоблоков. Каждые 10 лет проходит оценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость.

    Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погибли 8,5 тыс. человек. 

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    Спасатели МЧС прибыли в турецкий Хатай, где под завалами могут быть россияне

    8 февраля 2023, 19:28

    Текст: Кристина Цыцура

    Группа спасателей МЧС прибыла в город Хатай, где под завалами могут находиться граждане России, сообщил представитель экстренных служб.

    Город расположен на юге Турции, а под завалами одного из зданий может находиться семья россиян: женщина и двое детей. Именно туда направилась группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, передает РИА «Новости».

    Дорога осложнялась трещинами и разломами, а местами путь завален обвалившими камнями и грунтом.

     

     

    Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.

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    Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс. человек
    Эрдоган: Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс.человек

    10 февраля 2023, 15:50

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Адыяман сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло почти 19 тысяч человек.

    По его словам, число погибших у нас составило 18991, 75523 человека пострадали, передает ТАСС.

    Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС. Ранее в пятницу количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек.

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    Санкции усложнили процесс оказания гумпомощи Сирии

    9 февраля 2023, 08:22

    Текст: Александра Юдина

    Введенные против Сирии санкции осложняют оказание гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением, оказывая влияние на цены и на возможность гуманитарных операций, сообщил замгенсека Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Хавьер Кастельянос.

    По его словам, санкции в отношении стран в принципе обладают непредвиденными гуманитарными последствиями. Так, в отношении Сирии стал затруднен доступ к горючему, больше времени нужно для того, чтобы собрать вооружение, передает РИА «Новости».

    Кастельянос также отметил, что ощущаются проблемы в банковском секторе из-за опасений некоторых банков получить новые санкции.

    «Повышают цены на все, что мы делаем, требуется больше времени для оказания гуманитарных услуг, иногда требуются частные поставки, что может увеличить стоимость», – заключил Кастельянос.

    Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.

    Самолет ИЛ-76 МЧС России с необходимым оборудованием отправился в Сирию во вторник. Он доставил в зону бедствия более 50 спасателей.

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    Захарова указала на бесчеловечную позицию Запада к погибшим в землетрясении в Сирии
    Захарова указала на бесчеловечную логику Запада из-за отказа помочь Сирии
    		    10 февраля 2023, 16:44
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Запад проявил бесчеловечный, политизированный подход, проигнорировав тысячи жертв и ужасные разрушения в Сирии в результате землетрясения, отказ помочь сирийцам противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат отметила, что западные страны проигнорировали тот факт, что землетрясение в Турции привело к гибели тысяч людей и ужасным разрушениям непосредственно в Сирии, передает ТАСС.

    Захарова сочла такую позицию проявлением политизированного подхода в процессе оказания гуманитарного содействия пострадавшим сирийцам.

    «Это что-то чудовищное, это за гранью представления о наших базовых общечеловеческих ценностях – не каких-то отдельных традициях и идеологиях, а о том, что нас делает людьми», – возмутилась официальный представитель МИД России.

    Она отметила, что отказ оказывать Сирии помощь в преодолении последствий землетрясения проникнут бесчеловечной логикой.

    Захарова заявила, что из-за введенных против Сирии односторонних санкций оказание помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций очень затруднено, с учетом масштабов трагедии, произошедшей в Сирии, подобное поведение государств Запада противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания.

    Ранее замгенсека Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Хавьер Кастельянос сообщил, что введенные против Сирии санкции осложняют оказание гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением, оказывая влияние на цены и на возможность гуманитарных операций.

    Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.

    Самолет ИЛ-76 МЧС России с необходимым оборудованием отправился в Сирию во вторник. Он доставил в зону бедствия более 50 спасателей, из-под завалов российские военные спасли 47 человек.

    Коментарии (11)
    В порту турецкого Искендеруна полностью потушили пожар

    8 февраля 2023, 17:53

    Текст: Кристина Цыцура

    В турецком порту Искендерун потушили пожар, начавшийся после мощного землетрясения, сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

    По его словам, сейчас спасатели продолжают остужать территорию, в операции участвуют прибывшие из различных городов Турции пожарные, авиация Минобороны и Минсельхоза Турции и ряд других специалистов, передает РИА «Новости».

     

    Пожар начался накануне в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Порт временно не работает, с огнем боролись, применяя вертолеты и самолеты.

    В тушении пожара участвовали спасатели МЧС России, ведомство направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту.

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    Число погибших от землетрясений в Турции достигло 18 тыс. 342 человек

    10 февраля 2023, 11:29

    Текст: Александра Юдина

    Количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

    По информации турецких властей, зафиксировано 74 тыс. 242 человека раненых, а погибли 18 тыс. 342 человека, передает РИА «Новости».

    Ранее российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка.

    В Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.

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    В Турции число погибших из-за землетрясения превысило 17 тыс. человек
    		    9 февраля 2023, 21:45
    Фото: EPA/ТАСС
    Текст: Кристина Цыцура

    В результате землетрясения общее число погибших в Турции превысило 17 тыс. человек, ранения получили более 70 тыс. граждан, сообщило управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).

    Точное число – 17 134 жертвы, пострадали – 70 347 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

    В районах разрушений работают более 120 тыс. спасателей, в том числе и из России, а также сотрудники полиции, медики и волонтеры. «Число специалистов, прибывших для проведения поисково-спасательных мероприятий из-за рубежа, составляет 6479», – говорится в сообщении.

    Возможные потери Турции из-за природной катастрофы оцениваются в 4 млрд долларов. Ранее глава республики сообщал о 16 тыс. погибших. 

    Напомним, землетрясение произошло в понедельник утром в 10 провинциях на юго-востоке Турции, толчки были магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что пострадавшие территории на три месяца станут зоной ЧС.

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    Тела двух россиян достали из-под обломков в турецком Хатае

    10 февраля 2023, 10:23

    Текст: Александра Юдина

    Российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    В спасательной службе рассказали, что женщина и ребенок были найдены без признаков жизни, поиски остальных членов семьи россиян продолжаются, передает РИА «Новости».

    В МЧС добавили, что в общей сложности 108 человек, включая 16 детей, получили медицинскую помощь в аэромобильном российском госпитале, развернутом в турецком Кахраманмараше. Также на месте с населением работают психологи.

    Кроме того, за последние сутки сотрудники МЧС спасли из-под завалов пятерых человек, передает ТАСС.

    «Также извлечено пять тел погибших», – заключили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.

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