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Землетрясение в Турции имело эффект от взрыва 500 атомных бомб
Власти Турции сравнили землетрясение в стране с эффектом от взрыва 500 атомных бомб
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Энергия, высвобожденная в результате двух землетрясений в Турции, равносильна энергии от 500 атомных бомб, регион трясло буквально две минуты, сообщил гендиректор отдела по снижению рисков управления по чрезвычайным ситуациям Орхан Татар.
Татар заявил, что было проанализировано два землетрясения в Турции, которые произошли 6 февраля: продолжительность одного составила 65 секунд, второго – 45 секунд, район трясло примерно две минуты, в итоге высвобожденная энергия оказалась равносильна энергии от 500 атомных бомб, передает РИА «Новости».
Между тем, в турецкой провинции Шанлыурфа были арестованы восемь человек из-за строительных дефектов, обнаруженных в зданиях, разрушенных землетрясениями, и действий по срезанию колонн, передает телеканал Haberturk.
Ранее сообщалось, что число жертв из-за землетрясений в Турции достигло 20 тыс. 665 человек.
Напомним, в начале недели на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. В зоне вокруг очага на три месяца ввели режим ЧС по указу президента Реджепа Эрдогана. После этого эксперты предупредили о росте сейсмической активности в мире.
США отправили авианосную ударную группу к берегам Турции
США отправили авианосец «Джордж Буш» на восток Средиземного моря ликвидировать последствия землетрясения в Турции
Соединенные Штаты отправляют авианосец «Джордж Буш» и сопровождающие его корабли в восточную часть Средиземного моря для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
Европейское командование США, как сообщил представитель американского военного ведомства, направило в помощь турецким властям личный состав, оборудование и целый ряд различных средств.
Авианосец, как сказал Райдер, будет оказывать логистическую поддержку спасателям, медпомощь и предоставлять свои вертолеты по мере необходимости, передает РИА «Новости».
Напомним, в прошлую субботу Турция обвинила посла США в подготовке цветной революции.
Эрдоган сообщил о 9 тыс. погибших в Турции
После землетрясения, произошедшего в начале недели в Турции, число погибших выросло до 9 тыс. человек, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в городе Хатай.
Ранения получили 52 979 человек, а разрушено 6444 здания, передает ТАСС.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
В Турции произошло новое землетрясение
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Турции магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык с населением около 31,4 тыс. человек, очаг залегал на глубине 60 км, передает ТАСС.
В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после произошедшего в начале недели землетрясения число погибших в стране достигло 9 тыс. человек, ранения получили около 53 тыс. человек, разрушено 6444 здания.
Число жертв землетрясения в Турции достигло 12 тыс. 873 человек
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Число погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 12 тыс. 873 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
Согласно последним данным, число раненых также увеличилось и составило 62 тыс. 937 человек, передает РИА «Новости».
Находящиеся на месте завалов в Турции российские спасатели разобрали и обследовали 95 кв. м, обнаружили тела 15 погибших, одному успели оказать медпомощь, передает ТАСС.
Также продолжается обследование обрушений в сирийском городе Джебла, откуда вывезено 1 тыс. 300 кубометров завалов, найдены 12 тел погибших, одного человека удалось спасти.
Накануне в восточной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,4 баллов.
Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел
спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
В Турции произошли новые подземные толчки магнитудой 5,3
В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчок был зафиксирован в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман в 11:11 по времени UTC (14:11 по Москве), очаг залегал на глубине одного километра. Население города составляет 223 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».
Напомним, утром 6 февраля на юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Оно охватило 10 провинций, также мощные толчки привели к гибели и разрушениям в Сирии. Президент Эрдоган назвал землетрясение самым сильным с 1939 года. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Общее число жертв в Турции после землетрясения в начале недели возросло до 8 тыс. 574 человек, а ранеными считаются более 49 тыс. граждан.
Российские военные спасли из-под завалов в Сирии 47 человек
Минобороны: Российским военным удалось спасти из-под завалов после землетрясения в Сирии 47 человек
Участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Сирии российским военным с 6 февраля удалось спасти из-под завалов 47 человек, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.
Генерал сообщил, что российские военнослужащие продолжают принимать участие в ликвидации последствий землетрясения в провинциях Латакия, Алеппо и Хама: с 6 февраля из-под завалов спасены 47 человек, медицинская помощь оказана 240 сирийским гражданам, организована раздача нуждающимся 44,5 тонн гуманитарной помощи, передает ТАСС.
В пятницу из России в Сирию отправился второй самолет МЧС с гуманитарным грузом.
На двух украинских АЭС зафиксировали подземные толчки после землетрясения в Турции
На территориях, где расположены две АЭС Украины – Хмельницкая и Южно-Украинская, зафиксированы подземные толчки, сообщил украинский государственный концерн «Энергоатом».
О повреждениях и нарушениях в работе не сообщалось. Отмечается, что в режиме реального времени отслеживается и регистрируется отклонение от нормы сейсмической устойчивости в районе расположения атомных станций, передает ТАСС.
Сообщается, что все АЭС проектируются с учетом сейсмической активности региона, а при выборе площадки для строительства выбирались участки, где наиболее безопасно. Станции могут выдержать землетрясение мощностью до 7 баллов по шкале Рихтера.
Также на АЭС работает аварийная защита энергоблоков. Каждые 10 лет проходит оценка безопасности всех реакторов на сейсмическую устойчивость.
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции погибли 8,5 тыс. человек.
Спасатели МЧС прибыли в турецкий Хатай, где под завалами могут быть россияне
Группа спасателей МЧС прибыла в город Хатай, где под завалами могут находиться граждане России, сообщил представитель экстренных служб.
Город расположен на юге Турции, а под завалами одного из зданий может находиться семья россиян: женщина и двое детей. Именно туда направилась группа российских спасателей, работающая в провинции Кахраманмараш, передает РИА «Новости».
Дорога осложнялась трещинами и разломами, а местами путь завален обвалившими камнями и грунтом.
Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс. человек
Эрдоган: Число погибших в результате землетрясений в Турции достигло почти 19 тыс.человек
Президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Адыяман сообщил, что число погибших в результате землетрясений в Турции возросло почти 19 тысяч человек.
По его словам, число погибших у нас составило 18991, 75523 человека пострадали, передает ТАСС.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС. Ранее в пятницу количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек.
Санкции усложнили процесс оказания гумпомощи Сирии
Введенные против Сирии санкции осложняют оказание гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением, оказывая влияние на цены и на возможность гуманитарных операций, сообщил замгенсека Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Хавьер Кастельянос.
По его словам, санкции в отношении стран в принципе обладают непредвиденными гуманитарными последствиями. Так, в отношении Сирии стал затруднен доступ к горючему, больше времени нужно для того, чтобы собрать вооружение, передает РИА «Новости».
Кастельянос также отметил, что ощущаются проблемы в банковском секторе из-за опасений некоторых банков получить новые санкции.
«Повышают цены на все, что мы делаем, требуется больше времени для оказания гуманитарных услуг, иногда требуются частные поставки, что может увеличить стоимость», – заключил Кастельянос.
Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.
Самолет ИЛ-76 МЧС России с необходимым оборудованием отправился в Сирию во вторник. Он доставил в зону бедствия более 50 спасателей.
Захарова указала на бесчеловечную позицию Запада к погибшим в землетрясении в Сирии
Захарова указала на бесчеловечную логику Запада из-за отказа помочь Сирии
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Запад проявил бесчеловечный, политизированный подход, проигнорировав тысячи жертв и ужасные разрушения в Сирии в результате землетрясения, отказ помочь сирийцам противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что западные страны проигнорировали тот факт, что землетрясение в Турции привело к гибели тысяч людей и ужасным разрушениям непосредственно в Сирии, передает ТАСС.
Захарова сочла такую позицию проявлением политизированного подхода в процессе оказания гуманитарного содействия пострадавшим сирийцам.
«Это что-то чудовищное, это за гранью представления о наших базовых общечеловеческих ценностях – не каких-то отдельных традициях и идеологиях, а о том, что нас делает людьми», – возмутилась официальный представитель МИД России.
Она отметила, что отказ оказывать Сирии помощь в преодолении последствий землетрясения проникнут бесчеловечной логикой.
Захарова заявила, что из-за введенных против Сирии односторонних санкций оказание помощи сирийцам со стороны других государств и неправительственных организаций очень затруднено, с учетом масштабов трагедии, произошедшей в Сирии, подобное поведение государств Запада противоречит нормам человеческой морали и не может иметь оправдания.
Ранее замгенсека Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Хавьер Кастельянос сообщил, что введенные против Сирии санкции осложняют оказание гуманитарной помощи в связи с разрушительным землетрясением, оказывая влияние на цены и на возможность гуманитарных операций.
Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.
Самолет ИЛ-76 МЧС России с необходимым оборудованием отправился в Сирию во вторник. Он доставил в зону бедствия более 50 спасателей, из-под завалов российские военные спасли 47 человек.
В порту турецкого Искендеруна полностью потушили пожар
В турецком порту Искендерун потушили пожар, начавшийся после мощного землетрясения, сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.
По его словам, сейчас спасатели продолжают остужать территорию, в операции участвуют прибывшие из различных городов Турции пожарные, авиация Минобороны и Минсельхоза Турции и ряд других специалистов, передает РИА «Новости».
Пожар начался накануне в контейнерах с грузом, которые перевернулись во время землетрясения. Порт временно не работает, с огнем боролись, применяя вертолеты и самолеты.
В тушении пожара участвовали спасатели МЧС России, ведомство направило в Турцию самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожара в порту.
Число погибших от землетрясений в Турции достигло 18 тыс. 342 человек
Количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
По информации турецких властей, зафиксировано 74 тыс. 242 человека раненых, а погибли 18 тыс. 342 человека, передает РИА «Новости».
Ранее российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка.
В Турцию вылетел
спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил
, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
В Турции число погибших из-за землетрясения превысило 17 тыс. человек
В результате землетрясения общее число погибших в Турции превысило 17 тыс. человек, ранения получили более 70 тыс. граждан, сообщило управление по ликвидации стихийных бедствий (AFAD).
Точное число – 17 134 жертвы, пострадали – 70 347 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В районах разрушений работают более 120 тыс. спасателей, в том числе и из России, а также сотрудники полиции, медики и волонтеры. «Число специалистов, прибывших для проведения поисково-спасательных мероприятий из-за рубежа, составляет 6479», – говорится в сообщении.
Возможные потери Турции из-за природной катастрофы оцениваются в 4 млрд долларов. Ранее глава республики сообщал о 16 тыс. погибших.
Напомним, землетрясение произошло в понедельник утром в 10 провинциях на юго-востоке Турции, толчки были магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что пострадавшие территории на три месяца станут зоной ЧС.
Тела двух россиян достали из-под обломков в турецком Хатае
Российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В спасательной службе рассказали, что женщина и ребенок были найдены без признаков жизни, поиски остальных членов семьи россиян продолжаются, передает РИА «Новости».
В МЧС добавили, что в общей сложности 108 человек, включая 16 детей, получили медицинскую помощь в аэромобильном российском госпитале, развернутом в турецком Кахраманмараше. Также на месте с населением работают психологи.
Кроме того, за последние сутки сотрудники МЧС спасли из-под завалов пятерых человек, передает ТАСС.
«Также извлечено пять тел погибших», – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.