Тело россиянина обнаружили в Турции при разборе завалов

МЧС: Тело россиянина обнаружено в провинции Хатай при разборе завалов

Спасатели МЧС обнаружили в турецкой провинции Хатай при разборе завалов на месте рухнувшего дома погибшего мужчину, предположительно, это муж и отец ранее найденных погибшими женщины и ребенка.

По сообщению ведомства, в ходе работ спасатели обнаружили тело мужчины, который, предположительно, является мужем и отцом ранее найденных погибших женщины и ребенка, передает РИА «Новости». Кроме того, обнаружен второй ребенок без признаков жизни, передает ТАСС.

Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС. В пятницу количество жертв в связи с землетрясениями в Турции достигло 18 тыс. 342 человек.